Wir brauchen eine prinzipienfeste Anti-Lockdowns-Bewegung Jeffrey A. Tucker Schockstarre ist ein guter Begriff, um die Stimmung in den USA für einen guten Teil des Frühjahrs 2020 zu beschreiben. Die meisten von uns hätten nie gedacht, dass es hier passieren könnte. Ich jedenfalls nicht, auch wenn ich seit 15 Jahren über Pläne zur Abschottung gegen eine Pandemie schreibe. Ich wusste, dass die Pläne in der Schublade lagen, was ungeheuerlich ist, aber ich dachte immer, etwas würde sie davon abhalten. Die Gerichte. Die öffentliche Meinung. Die Bill of Rights. Die Tradition. Die Grobheit der amerikanischen Kultur. Politische Zimperlichkeit. Die Verfügbarkeit von Informationen. Etwas würde das verhindern. Das glaubte ich. Das glaubten die meisten von uns. Dennoch passierte es, alles innerhalb weniger Tage, vom 12. bis 16. März 2020, und bumm, es war vorbei! Wir waren eingeschlossen. Die Schulen waren geschlossen. Bars und Restaurants geschlossen. Keine internationalen Besucher. Die Theater wurden geschlossen. Konferenzen gewaltsam beendet. Sport wurde eingestellt. Uns wurde gesagt, wir sollten zu Hause bleiben und Filme ansehen ... zwei Wochen lang, um die Kurve zu glätten. Dann dehnten sich die zwei Wochen auf fünf Monate aus. Welch ein Glück für diejenigen, die in den Staaten lebten, die dem Druck widerstanden und offen blieben, aber selbst für sie war es wegen der Quarantänebeschränkungen und so weiter nicht möglich, Verwandte in anderen Staaten zu besuchen. Die Abriegelungen beendeten das amerikanische Leben, wie wir es noch vor fünf Monaten kannten, für ein Virus, das 99,4-6% der Infizierten abschütteln, für das das mittlere Sterbealter 78-80 Jahre mit Komorbiditäten beträgt, für das es keinen einzigen nachgewiesenen Fall einer Reinfektion auf diesem Planeten gibt, für das internationale Erfolge bei der Bewältigung dieses Problems auf Herdenimmunität und Offenheit beruhten. Jedenfalls konnten sich die zu Diktatoren gewordenen Politiker ein solch erstaunliches Versagen nicht eingestehen und behielten die Einschränkungen bei, um zu vertuschen, was sie getan hatten. Der Schock des Frühlings hat sich nun in einen Sommer der Bosheit verwandelt, in dem jeder mit dem Finger auf alle anderen zeigt, weil das Leben so traurig ist. Die Geduld ist am Ende, und eine nationale Bösartigkeit hat ihren Platz eingenommen. Das zeigt sich nicht nur online, sondern auch persönlich, wo Fremde sich gegenseitig anschreien, weil sie sich in einer Weise verhalten, die sie missbilligen. Was viele Staaten heute als "offen" bezeichnen, hätte man vor sechs Monaten noch als "geschlossen" bezeichnet. Sport ist selten. Die Theater sind nicht geöffnet. An manchen Orten kann man immer noch nicht in Turnhallen gehen oder drinnen essen. Maskenauflagen gibt es überall, auch Maskenaufseher. Die Leute verpfeifen ihre Nachbarn, schicken Drohnen zu Hauspartys und prügeln sich auf öffentlichen Plätzen. In nur fünf Monaten haben die Lockdowners eine neue Form der Sozialstruktur geschaffen, in der von jedem erwartet wird, dass er jeden anderen wie einen lebensgefährlichen Seuchenkontakt behandelt. Noch absurder ist der Glaube, dass die Krankheit spontan auftritt und sich ausbreitet, wenn man einem anderen Menschen näher als zwei Meter kommt. Amerika ist zu einem extrem hässlichen Ort geworden. Genau das haben die Lockdowns bewirkt. All dies geschah inmitten der größten politischen Spaltung seit vielen Generationen. Seltsamerweise kann man fast die politische Einstellung eines Menschen aufgrund seiner Haltung gegenüber dem Virus voraussagen, als ob amtierende Politiker dafür verantwortlich wären, Krankheitserreger zu schaffen oder zu kontrollieren, die Teil der menschlichen Erfahrung sind, seit wir das erste Mal gelaufen sind und gesprochen haben. Die Politisierung dieser Krankheit war ein schreckliches Getöse, das vom klugen Umgang mit der Krankheit abgelenkt hat, der den amerikanischen Weg seit mehr als einem Jahrhundert kennzeichnet. Aber das amerikanische Volk unterstützt dies, nicht wahr? Da bin ich mir nicht so sicher. Es stimmt, dass das Fernsehen und die Online-Medien jeden Tag Panik verbreiten. Wenn Sie dort Ihre Informationen bekommen, muss es sich sicher wie eine gefährliche Seuche anfühlen. Es gibt auch das Problem, dass sich die Menschen im Moment ungeheuer machtlos fühlen. Sie wurden eingesperrt, zum Schweigen gebracht, gedemütigt und brutal behandelt. Die wenigen Versuche, herauszukommen und gegen die Lockdowns zu protestieren, wurden von den Mainstream-Medien mit Hohn und Spott begrüßt. Es stellte sich jedoch heraus, dass dies darauf zurückzuführen war, dass sie gegen das Falsche protestierten. Als die Proteste gegen Polizeibrutalität und Rassismus über das Land fegten, stimmten die Medien voll und ganz zu. Ja, es fühlte sich alles an wie Gaslighting (psychologischer Begriff für Menschen hinters Licht führen, d.Ü.). Wo genau steht die amerikanische Meinung zu Lockdowns heute? Den Umfragen kann man nicht trauen: Die Menschen wissen genau, was sie den Meinungsforschern während eines Polizeistaats-Lockdowns sagen sollen. Gewöhnlich ist es eine gute Vermutung, dass ein Drittel der Amerikaner eine Position einnimmt, die mehr oder weniger mit der menschlichen Freiheit vereinbar ist - es ist keine feste Gruppe und sie verschiebt sich je nach Thema - also ist das jetzt wahrscheinlich eine gute Vermutung. Die unglaubliche Raserei der lügenden Medien hat Unmengen von Menschen verwirrt. Eine Umfrage ergab, dass viele Amerikaner glauben, dass 9 % von uns an C-19 gestorben sind, während es in Wirklichkeit 0,04 % sind. Also ja, wir haben ein Propagandaproblem, angefangen mit der New York Times, die gerade heute "aggressivere Shutdowns als in der Vergangenheit forderte. In den Vereinigten Staaten gab es keinen echten nationalen Lockdown, da nur etwa die Hälfte des Landes abgeschaltet wurde, verglichen mit 90 Prozent in anderen Ländern mit einer erfolgreicheren Bekämpfung von Ausbrüchen". Nichts davon ist wahr. Dies ist reine ideologische Propaganda. Die Leute, die die wahren Dinge sagen, scheinen nur das eine Prozent gegen die Flut von Unsinn zu sein, die heute aus der Medienkultur kommt. Wir sehen in der Mainstream-Presse fast keine Diskussion über die empirischen Beweise im In- und Ausland, dass die Lockdowns aus medizinischer und wirtschaftlicher Sicht keinen Sinn machen. Medizinische Experten warnen seit vielen Jahrzehnten davor, das soziale Funktionieren im Krankheitsfall zu stören. Die Bewahrung der Freiheit war immer die politische Priorität: 1949-52, 1957-58, 1968-69 und 2005. Die amerikanische Revolution selbst fand inmitten eines Pockenausbruchs statt. Der Liberalismus entstand während Jahrhunderten von Pandemien. Hier stehen wir nun. Dieses Land braucht eine ernsthafte Anti-Lockdowns-Bewegung, eine nicht nur politische, sondern auch kulturelle und intellektuelle Bewegung, eine Bewegung, die in Geschichte, Philosophie, Recht, Wirtschaft und allen Wissenschaften gründlich ausgebildet ist und sich um die traditionellen amerikanischen Bürgerpostulate bezüglich der individuellen Freiheit und der Grenzen von Regierungen sowie um die universellen Grundsätze der Menschenrechte scharen kann. Wenn Freiheit etwas bedeutet, dann, dass wir nicht eingesperrt sind. Es bedeutet darüber hinaus, dass Lockdowns unzumutbar sind. Was sollte diese Bewegung - die nicht formell organisiert sein muss - studieren, glauben und lehren? Da Eigentumsrechte bei Lockdowns als erstes verletzt werden, muss die Bewegung das Recht auf Privateigentum und Kontrolle von Unternehmen, Häusern und uns selbst anerkennen und sich dafür einsetzen. Die liberale Tradition hat dieses Prinzip seit langem bejaht, und es ist nichts als empörend, dass die Lockdowns so stattfanden, als gäbe es kein Privateigentum. Plötzlich gehörte alles und jeder dem Staat, und es läge am Staat, zu verordnen, was wesentlich ist oder nicht, ja sogar, was für Ihre medizinische Versorgung angebracht ist oder nicht. Sie sollte die Freiheit umfassen, unsere Vereinigungen frei zu wählen, denn das war es, was als Nächstes angegriffen wurde: wir konnten uns nicht in Gruppen versammeln, keine Konferenzen abhalten, nicht ins Kino gehen, nichts tun, was nicht "sozial distanziert" war (ich habe diesen Ausdruck mit zweifelhafter Herkunft so satt, dass ich ihn kaum tippen konnte), und nicht einmal in einen anderen Staat fahren, um Freunde und Verwandte zu besuchen. Diese Bewegung muss die Religionsfreiheit feiern und verteidigen, denn es ist unglaublich, dass die meisten Gotteshäuser von der Regierung gewaltsam geschlossen wurden. Die moderne Idee der Freiheit entstand im Spätmittelalter, als die Erschöpfung durch Religionskriege allmählich die Idee der Toleranz aufkommen ließ. Die religiöse Toleranz war die erste große Freiheit, die gesetzlich festgeschrieben wurde. Es ist erstaunlich, dass sie in diesem Jahr so eklatant verletzt wurde. Sie muss sich mit dem freien Unternehmertum und der damit einhergehenden Innovation arrangieren. Wie viel Reichtum und Kreativität ist durch die Lockdowns verloren gegangen? Das ist unermesslich. Die grössten Opfer waren die kleinen und mittleren Unternehmen, während die grossen Technologiefirmen florierten. Ein kommerzielles Unternehmen zu gründen und zu leiten ist ein Menschenrecht, dessen Verwirklichung die große Errungenschaft des modernen Lebens war, die in der ganzen Welt Prosperität verbreitete und die Menschen vom Zustand der Natur über das Niveau der alteingesessenen Hierarchien erhob. Teil dieses liberalen Ideals ist der freie Handel, der sowohl von links als auch von rechts unter Beschuss geraten ist. Vergessen Sie nicht, dass Donald Trump diesen diktatorischen Rausch mit seinen plötzlichen und schockierenden Reiseverboten aus China und Europa auslöste, was in den folgenden Tagen zu einer rasenden und hektischen Massenüberfüllung der Flughäfen führte. Er tat dies mit einem Federstrich und setzte sich über alle seine Berater hinweg. Er prahlt immer noch damit. Wie sehr hat seine extreme Reaktion hier die Gouverneure dazu inspiriert, das Gleiche zu tun? Natürlich spiegelt sein Handeln seinen anhaltenden Isolationismus nicht nur im Handel, sondern auch bei der Einwanderung wider. Sogar jetzt noch verweigert Trump ausländischen Arbeitnehmern die Einreise in die USA (mit Ausnahme von Notfällen), weil er fälschlicherweise glaubt, dies würde dem amerikanischen Arbeitsmarkt helfen. Es ist ein Skandal: das freie Unternehmertum berechtigt zur Beschäftigung von jedermann von überall her. Das ist eine Politik, die für alle gut ist. Solange wir über die Grundlagen der Freiheit sprechen, lassen Sie uns über Masken sprechen. Sie sind genau das geworden, was das New England Journal of Medicine sie nannte: ein Maskottchen. Sie sind Symbole für soziales Bekenntnis und politische Loyalität. In einer freien Gesellschaft geht es um individuelle Entscheidungen. Wenn Masken also dazu führen, dass sich eine Person sicher fühlt, oder wenn sie das Gefühl hat, dass sie andere vor ihrem Atem bewahrt, dann ist das in Ordnung. Aber wenn Menschen andere angreifen, weil sie sich dagegen wehren, sie zu tragen, und sich anscheinend über den scheinbaren Anschein der Rebellion gegen Regeln aufregen, dann ist das eine Zumutung und Intoleranz - vielleicht verständlich in der heutigen Zeit, aber dennoch unerhört. Gesetze, die Gesichtsbedeckungen in der Öffentlichkeit vorschreiben, wären noch vor sechs Monaten niemals toleriert worden. Und doch haben wir es hier nicht nur mit Gesetzen zu tun, sondern mit einer wachsenden Zahl von Leuten, die sie in der Öffentlichkeit mit erschreckender Unhöflichkeit durchsetzen wollen. Es ist kaum das erste Mal in der Geschichte. Die amerikanischen Gesetze zur Zeit der Kolonialzeit sahen vor, dass Menschen sich aus Gründen der Frömmigkeit und des sozialen Konformismus nicht schick anziehen durften. Teil der kapitalistischen Revolution war die Freiheit, sich so zu kleiden, wie man will, und die massenhafte Verfügbarkeit von Mode für alle. Die obligatorische Maskenbewegung und ihre Stoßtruppen in der Öffentlichkeit sind nichts anderes als ein Wiederaufleben des Puritanismus. Die Lockdowns zerschlugen die wirtschaftlichen Aussichten von Millionen von Menschen, und die Regierung versuchte, dies durch wildes Ausgeben des Geldes anderer Menschen und eine beispiellose Nutzung der Druckpresse wieder gutzumachen, als ob die Regierung die von ihr verursachte Zerstörung irgendwie zukleistern könnte. Deshalb braucht die Anti-Lockdown-Bewegung ein Bekenntnis zu fiskalischer Vernunft und gesundem Geld. Wir wissen jetzt, dass eine Regierung, die in der Lage ist, unbegrenzte Mengen an Papiergeld zu schaffen, nicht eingeschränkt werden kann. Dies muss geregelt werden. Was die Gesundheit betrifft, das Thema oder die Ausrede, die die Lockdowns überhaupt erst ermöglich hat, so sollten wir aus dieser Erfahrung lernen, dass Politik und Medizin durch eine hohe Mauer getrennt werden müssen. Wir haben Mediziner, die traditionell für die Linderung von Krankheiten zuständig sind, und sie tun dies im Einklang mit ihren eigenen Berufsverbänden und nach bestem Wissen und Gewissen. Die Politik sollte sich niemals über die Arzt-Patienten-Beziehung hinwegsetzen, noch sollte sie sich anmaßen, zu wissen, was für uns besser ist als unsere eigenen Ärzte. Was den Bildungsbereich betrifft, so haben die Gouverneure im ganzen Land alle Schulen brutal geschlossen, obwohl die Bedrohung der Kinder durch das Virus gegen Null geht und es keinen bestätigten Fall gibt, in dem ein Kind einen Erwachsenen mit Covid-19 angesteckt hätte. Ein kleiner Lichtblick ist vielleicht, dass wir mehr darüber gelernt haben, wie Eltern mehr Kontrolle über die Bildung ausüben können als bisher. Die Anti-Lockdown-Bewegung muss eine Vielzahl von Bildungsalternativen umfassen, einschließlich der Möglichkeit einer vollständigen Privatisierung, damit Bildung wieder Teil der Matrix des freien Unternehmertums werden kann. Es stimmt, dass Anti-Lockdowns einen negativen Beigeschmack hat. Gibt es ein besseres Wort, um die positive Dimension zu vermitteln? Meine Präferenz: Liberalismus. Die Progressiven haben ihn aufgegeben. Er ist auch aus historischer und internationaler Sicht richtig. Liberalismus und Modernität sind in der Geschichte untrennbar miteinander verbunden, sagt Benjamin Constant. Ein Liberalismus der Zukunft muss bereit sein, die Freiheit in einer Welt ohne Lockdowns zu verstehen, für sie einzutreten und für sie zu kämpfen. Ohne Ausnahmen. Damit sind wir beim letzten Punkt angelangt. Unabhängig davon, ob diese Bewegung im Bereich der Wissenschaft, Kultur, des Journalismus oder der Politik tätig ist, muss sie unbedingt unerbittlichen moralischen Mut und Integrität an den Tag legen. Mit aller Härte. Sie sollte in entscheidenden Punkten kompromisslos sein. Sie muss bereit sein zu sprechen, selbst wenn es unmodern ist, selbst wenn die Medien das Gegenteil behaupten, selbst wenn der Twitter-Mob Ihre Mitteilungen überschwemmt, selbst wenn Sie sich dafür schämen, dass Sie selbst denken. Wie Sie sicherlich bemerkt haben, verstummten diesmal sogar die Stimmen guter Menschen mit guten Ideen vor Angst. Diese Angst muss ausgeräumt werden. Der Rückschlag gegen diesen Despotismus wird kommen, aber er reicht nicht aus. Wir brauchen Charakter, Integrität, Mut und Wahrheit, und das ist vielleicht wichtiger als Ideologie und Wissen. Wissen ohne die Bereitschaft und den Mut zu sprechen ist nutzlos, denn (wie E.C. Harwood uns gelehrt hat) für Integrität gibt es keinen Ersatz. Letztlich ist das Plädoyer für die Öffnung der Gesellschaft eine spirituelle Angelegenheit. Was ist Ihr Leben wert und wie wollen Sie es leben? Wie wichtig sind die hart erkämpften Freiheiten, die Sie täglich ausüben? Was ist mit dem Leben und den Freiheiten der anderen? Das ist alles. Die Freiheit hat sich nie ohne leidenschaftliche und mutige Stimmen zu ihrer Verteidigung durchgesetzt. Wir haben jetzt die Werkzeuge dafür, viel mehr als früher. Sie können uns würgen, aber sie können uns nicht endgültig zum Schweigen bringen. Die Vorstellung, dass wir aus Angst vor dem Twitter-Mob nicht sprechen würden, ist absurd. Diese Bewegung, ob sie nun als Anti-Lockdown oder nur als schlichter Liberalismus bezeichnet wird, muss die Boshaftigkeit und den Zwang dieses gegenwärtigen Moments im amerikanischen Leben zurückweisen. Sie muss der Brutalität von Lockdowns entgegenwirken. Sie muss mit menschlichem Verständnis und hoher Wertschätzung für das soziale Funktionieren in Freiheit sprechen und handeln, und mit der Hoffnung auf die Zukunft, die damit einhergeht. Die Feinde der Freiheit und der Menschenrechte haben sich offenbart, so dass die Welt sie sehen kann. Es soll Gerechtigkeit herrschen. Das Wohlergehen von uns allen steht auf dem Spiel.