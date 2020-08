Die Europäer erwachen angesichts der Covid-Tyrannei der Regierung Warum schlafen wir noch immer? Ron Paul Zehntausende Deutsche marschierten am Samstag durch Berlin, proklamierten einen "Tag der Freiheit" und forderten ein Ende der von der Regierung verordneten Gesichtsmasken und der "sozialen Distanzierung". Auch in Großbritannien und in den Niederlanden gab es große Proteste gegen die tyrannischen Aktionen ihrer Regierungen als Reaktion auf den Coronavirus-Ausbruch. Medienberichten zufolge hielten die Berliner Demonstranten Schilder mit der Aufschrift "Wir werden gezwungen, einen Maulkorb zu tragen", "Natürliche Verteidigung statt Impfung" und "Wir machen Lärm, weil ihr uns unsere Freiheit raubt! Gut für sie! Die New York Times twitterte, dass die Massen der Berliner Demonstranten alles "Nazis" und "Verschwörungstheoretiker" seien. Will die "Referenzzeitung" uns wirklich glauben machen, dass vielleicht eine Million Nazis in den Straßen Berlins aktiv waren? Wäre das nicht alarmierend? Tatsache ist, dass die Europäer erkennen, dass ihre von der Regierung verordneten Lockdowns wenig oder gar nichts zum Schutz vor dem Virus beigetragen haben, während sie gleichzeitig eine wirtschaftliche Katastrophe und unsägliches menschliches Leid verursacht haben. Wahrscheinlich sahen sie sich um und stellten fest, dass Schweden, das seine Wirtschaft nie abgeschottet hat, Gesichtsmasken ablehnte und seine Restaurants und andere Geschäftslokale offen hielt, nicht schlechter wegkam als die Länder, die über einen großen Teil des Jahres in Freiluftgefängnisse verwandelt worden waren. Tatsächlich hatte Schweden eine niedrigere Sterblichkeitsrate durch das Virus als strenge Einsperrstaaten wie das Vereinigte Königreich und Frankreich. Kein Wunder, dass die Menschen anfangen, wütend zu werden. Während die Europäer aufwachen, schlafen die Amerikaner leider immer noch, während unsere Freiheiten weiterhin mit Füßen getreten werden. Während die Europäer ein Ende der Gewaltherrschaft der Regierungen fordern, sehen wir hier Staaten mit verschwindend wenigen neuen Todesopfern, die in die Abriegelung zurückkehren. Es ist, als ob all die Möchtegern-Tyrannen, vom Bürgermeister bis zum Gouverneur, endlich ihre geheimen Träume vom Regieren per Dekret verwirklichen. Ihre Träume sind unsere Albträume! Der Gouverneur von New Jersey, Phil Murphy, gab den Bürgern "zur Kenntnis", dass er den Bundesstaat wieder dicht machen wird, wenn die Menschen es wagen, ohne Gesichtsmaske nach draußen zu gehen oder sogar Gäste in ihren eigenen Häusern zu haben! Was für eine Art Politiker gibt seinen eigenen Wählern auf diese Art "Bescheid"? Es ist nicht so, dass sich die "Experten" überhaupt mit der Behandlung der Virusinfektion befassen. Ärzte, die von ihren eigenen erfolgreichen Erfahrungen bei der Behandlung von Covid-Patienten beispielsweise mit Hydroxychloroquin berichten, werden lächerlich gemacht, zensiert und sogar aus ihrem Beruf entlassen. Die Eile, mit der "America's Frontline Doctors" letzte Woche zum Schweigen gebracht wurden und ihr Video in der Gedächtnislücke verschwindet, sollte jeden, der noch an die Redefreiheit glaubt, in Angst und Schrecken versetzen. Nein, sie sagen, wir müssen so lange eingesperrt und maskiert bleiben, bis wir einen Impfstoff haben. Die US-Regierung wirft Milliarden für einen Impfstoff hinaus, der weniger als 60 Prozent wirksam sein dürfte, um ein Virus zu verhindern, das eine Überlebensrate von etwa 99,8 Prozent hat. Was ist das für eine Mathematik? Wie vielen wird durch den Impfstoff möglicherweise mehr geschadet als geholfen? Wir werden es wahrscheinlich nie wissen, weil die US-Regierung gerade Big Pharma Immunität gegen Haftungsansprüche gewährt hat, falls der Impfstoff schädliche Nebenwirkungen hat. Sie verschieben immer wieder die Torpfosten, um uns in Angst zu versetzen und zu isolieren. Zuerst waren es Leichenzählungen und dann "Fälle". Die Zahlen sind so wild durcheinander geraten, dass man kaum noch einer Berichterstattung trauen kann. Die Menschen werden wütend. Sie sind verwirrt. Sie sind mit einer wirtschaftlichen Depression von historischem Ausmaß konfrontiert. Aber das Schlimmste von allem ist, dass sie zusehen müssen, wie der Moloch Regierung jedes letzte bisschen Freiheit an sich reißt. Ein dreifaches Hoch auf die Europäer! Hoffen wir, dass Amerika bald aufwacht!