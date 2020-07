Sehen wir uns um in dem närrischen Treiben, das mit und rund um Corona/Covid-19 veranstaltet wird, dann fällt uns auf, dass zwischen den diversen Kanzler/innen und Gesundheits- und Innenministerinnen, um nur die wichtigsten zu nennen, ein paar Professoren herumschwirren, Virologen, Tierärzte und dergleichen, wohl um dem Volk zu demonstrieren, dass großer Wert auf "evidenzbasiertes wissenschaftliches Vorgehen" gelegt wird. Diese Professoren im Umkreis/Naheverhältnis zu den jeweiligen Regimes haben sich von Anfang an durch großzügige Prophezeiungen ausgezeichnet, eine schrecklicher als die andere. Und durch die reichliche Verwendung des Konjunktivs, da die Tatsachen - durch Beweise abgesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse - offenbar zu wünschen ließen. Hochgerechnete Hausnummern haben mit "evidenzbasierter Medizin" nix zu tun, auch wenn sie "richtig" gerechnet werden. Es wäre wohl ein Wunder, wenn das Netzwerk des gütigen Bill Gates, der alle Menschen impfen will, außer ein paar Millionen nicht jede Menge gute Tipps beigesteuert hätte. Es wurde der Eindruck erweckt, als wären die Regimes des deutschen Sprachraums/eines großen Teils Europas dermaßen in Panik versetzt worden, dass sie wie ein Haufen aufgescheuchter Hühner nichts besseres tun konnten, als völlig verschreckt herumzuflattern und Gesellschaft und Wirtschaft an die Wand zu fahren. Natürlich mit bestem Wissen und Gewissen, wie es in solchen Fällen heißt? Und unter heftigster Mitwirkung der Sudelmedien, die sich durch verantwortungsbewusste Berichterstattung reichliche Zuwendungen zum Beispiel in Form ganzseitiger Inserate verdienen konnten. Wie in gewissen "guten alten Zeiten" war der große Schulterschluss angesagt. Mit dem, was sich im Schatten des regimetreuen Gegockels und Gehechels mit Fahnenzauber getan hat und immer noch tut, befasst sich seit kurzem der Corona-Ausschuss, der von Rechtsanwälten, Ärzten und engagierten Menschen gebildet wurde und schon einige Anhörungen durchgeführt hat. Hier der Link zur Website des Corona-Ausschusses . "Wir wollen untersuchen, warum die Bundes- und Landesregierungen beispiellose Beschränkungen verhängt haben und welche Folgen diese für die Menschen hatten. Wir fördern wissenschaftliche Studien auf diesem Gebiet," so die Initiatoren. Wer gerne Spannendes sieht, bei dem es einem immer wieder kalt über der Rücken läuft, der ist mit den Videos von den Anhörungen bestens bedient. Abgesehen vom gewohnten Gestotter und Geschwafel und grotesken Prophezeiungen bleiben die Damen und Herren Professoren im Dunstkreis der Regime nach wie vor jede konkrete Antwort schuldig. Dafür verdienen einige recht ordentlich mit irgendwelchen "Tests", von denen nur eines sicher ist, nämlich dass sie nicht genau sind - und ein ungenauer Test ist keinen Pfifferling wert. Dafür kosten sie ein Schweinegeld - ein Schwindel der Sonderklasse, oder soll man sagen "Coronaklasse"? Ich habe übrigens leicht reden, da ich selbst zwei Jahre lang im Pockenausrottungsprogramm gearbeitet habe, der bislang einzigen weltweit erfolgreichen Ausrottung einer Viruskrankheit. Mit evidenzfreiem Herumwursteln, wie es neuerdings geboten wird, wäre das natürlich nicht gegangen. Das ununterbrochene Virologengegacker in den Medien - je mehr Virologen, desto lauter und zudringlicher das Gegacker - in Verbindung mit einer Obrigkeit, die ihren autoritären Zügen offenbar freien Lauf lassen kann, schaffen ein Klima der Massenhysterie, dem kaum jemand entkommen kann. Der/das Virus, von dem seriöse Wissenschafter wissen, dass sie nur wenig wissen, vernebelt die Hirne der Menschen wie weiland Gott Vater, das liebe Jesulein & Co, von denen man ähnlich viel wusste. Oder wie der Teufel, von dem man immerhin wusste, dass er böse ist und schuld an allem Übel auf Erden. Man musste nur den Teufel finden und ausrotten, damit alles gut werden konnte. Dazu wurde die Heilige Inquisition eingerichtet, die diese Aufgabe übernahm. Vielleicht wollen wir so etwas wieder haben? Digital natürlich. Das geht ganz einfach: Hirn abschalten und warten, was kommt. Und glauben, dass der neue Teufel Corona heißt und dass unsere Regierungen uns mit Hilfe der Virologen retten werden.