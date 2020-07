Das ultimative Teile und Herrsche Russ Bangs Es ist häufig beobachtet worden, dass Terror die absolute Herrschaft nur über Menschen ausüben kann, die voneinander isoliert sind, und dass daher eines der Hauptanliegen einer tyrannischen Regierung darin besteht, diese Isolation herbeizuführen. Isolation kann der Beginn des Terrors sein; sie ist sicherlich sein fruchtbarster Boden; sie ist immer sein Ergebnis. Diese Isolation ist sozusagen prätotalitär; ihr Markenzeichen ist Ohnmacht insofern, als die Macht immer von gemeinsam handelnden Menschen ausgeht, die organisiert handeln; isolierte Menschen sind per definitionem machtlos. -Hannah Arendt, Die Ursprünge des Totalitarismus Unter der Führung der US-Regierung und der Medien hat die westliche Zivilisation eine Kampagne des psychologischen Massenterrorismus begonnen, um die zusammenbrechende Wirtschaft zu decken, einen neuen Vorwand für die andauernde Plünderungsexpedition der Wall Street zu schaffen, den Polizeistaat radikal zu eskalieren, die Menschen zutiefst zu traumatisieren, damit sie sich der totalen sozialen Anpassung unterwerfen, und die antisoziale, menschenfeindliche Atomisierung des Volkes radikal zu verschärfen. Der Vorwand für diese Abscheulichkeit ist eine Epidemie, die objektiv mit der saisonalen Grippe vergleichbar ist und durch dieselbe Art von Coronavirus verursacht wird, die wir so lange ohne totalitäre Amokläufe und Massenwahnsinn ertragen haben. Die globalen Beweise stimmen mit den Tatsachen überein: Diese Grippe ist etwas ansteckender als die Norm und besonders gefährlich für diejenigen, die älter sind und sich aufgrund bereits bestehender Krankheiten in einem schlechten Gesundheitszustand befinden. Für den Rest der Bevölkerung ist sie nicht besonders gefährlich. Das ganze Konzept des "lockdowns" stellt alles genau auf den Kopf, es ist das genaue Gegenteil von dem, wie jede vernünftige Gesellschaft auf diesen Umstand reagieren würde. Es sind die Schwachen, die abgeschirmt werden sollten, während die Natur in der allgemeinen Bevölkerung ihren Lauf nimmt, die ihr Leben wie gewohnt weiterführen sollte. Obrigkeitlich-technokratische Rigidität kann nicht verhindern, dass trotz der Wahnvorstellungen dieser Religion eine Epidemie ihren Lauf durch die Bevölkerung nimmt, zumal die westlichen Gesellschaften ohnehin viel zu spät mit ihren Maßnahmen begonnen haben. Daher ist es am besten, die Herdenimmunität sich so schnell entwickeln zu lassen, wie es auf natürliche Weise geschieht, wobei sich das Virus dann aus dem Mangel an Wirten zurückzieht (und dabei wahrscheinlich in eine mildere Richtung mutiert). Dies ist die einzige Möglichkeit, eine sicherere Umgebung für alle, auch für die am meisten gefährdeten, zu schaffen. Die Tatsache, dass die meisten Gesellschaften den gesunden, wissenschaftlichen Weg zu Gunsten von zum Scheitern verurteilten Versuchen einer gewaltsamen Segregation und Sterilisation abgelehnt haben, ist ein Beweis dafür, dass sich die Regierungen nicht um die öffentliche Gesundheit kümmern (als ob wir das nicht schon aus tausend Politiken der Vergiftung der Umwelt bei gleichzeitiger Ausweidung des Gesundheitssystems wüssten), sondern diese von ihnen künstlich erzeugte Krise begierig nutzen, um ihre polizeistaatliche Macht radikal in Richtung totalitärer Ziele auszubauen. Das ganze Konzept der Selbstisolierung und der antisozialen "Distanzierung" ist radikal anti-menschlich. Wir haben uns über Millionen von Jahren zu sozialen Wesen entwickelt, die in eng miteinander verbundenen Gruppen leben. Obwohl moderne Gesellschaften ideologisch und sozioökonomisch auf eine Vermassung und Atomisierung der Menschen hinarbeiten, suchen dennoch fast alle von uns nach wie vor eine enge menschliche Gemeinschaft in unserem Leben. (Ich vermute, dass die meisten von den Internetusern, die den Polizeistaat fordern, im Grunde nicht nur Faschisten sind, sondern ausgemachte menschenfeindliche Einzelgänger, denen menschliche Nähe nichts bedeutet). Diese terroristische Kampagne zielt darauf ab, jede noch verbliebene menschliche Nähe, d.h. jede noch verbliebene Menschlichkeit als solche in Stücke zu sprengen, um so besser einzelne Atome zu isolieren und sie der totalen Herrschaft zu unterwerfen. Arendt schrieb tiefgründig über dieses Ziel totalitärer Regierungen, obwohl selbst sie sich keinen staatlich gelenkten Kult der buchstäblichen physischen Abstoßung jedes Atoms von jedem anderen Atom vorstellte. Bisher unterwerfen sich die Menschen vollständig einer Terrorkampagne, die der vollständigen Auslöschung jeder noch verbliebenen Gemeinschaft in der Welt gewidmet ist, und vor allem jeder Gemeinschaft, die im Begriff war, wieder aufgebaut zu werden. Einige träumen davon, dass diese Terrorkampagne irgendwie eine magische kollektive Transformation herbeiführen wird. Sie erklären nicht, wie das geschehen soll, wenn jeder terrorisiert wird, der sich verzweifelt physisch aus seinem eigenen Schatten lösen will, geschweige physisch mit anderen Menschen zusammenkommen will. Aber jede Art von politischer oder sozialer Aktion, jede Art von Aufbau einer Bewegung erfordert einen engen Kontakt von Mensch zu Mensch. Es scheint, dass für die meisten Dissidenten, die sich früher selbst als solche bezeichneten, die Tatsache, dass soziale Medien kein Ersatz für persönliche Organisation und Gruppenaktionen sind - eine Tatsache, die von diesen Dissidenten bisher allgemein anerkannt wurde -, eine weitere Wahrheit ist, die plötzlich über Bord geworfen und durch ihr völliges Gegenteil ersetzt wird. Somit ist die Terrorkampagne ein Virus, der diejenigen, die er infiziert, dazu veranlasst, auf jeglichen Aktivismus und jegliche Aussicht auf jeglichen zukünftigen Aktivismus zu verzichten, solange sie dem Fieberwahn dieses Propagandaterrors verfallen sind. Viel tiefgreifender und Verzweiflung hervorrufend ist die Terrorkampagne ein Virus, der diejenigen, die er infiziert, dazu bringt, jeden menschlichen Kontakt, jede Kameradschaft, jede Nähe, alle Dinge, die uns überhaupt erst menschlich gemacht haben, zu fürchten und zu verabscheuen. Frühere totalitäre Regime suchten diesen Mangel an Kontakt und Vertrauen durch Netzwerke von Informanten herbeizuführen. Diese Netzwerke bilden auch einen Teil der heutigen Terrorkampagne, sie werden von oben ermutigt und entstehen spontan von unten als Auswirkung des Gefühls des Terrors sowie der Realisierung bestehender kleinlich-böser Absichten durch kleinlich-bösartige Individuen. Aber das heutige totalitäre Potential ist weitaus schlimmer als das. Jetzt haben die Regime, die eine totale Vorherrschaft anstreben, die große Mehrheit der Menschen terrorisiert und einer Gehirnwäsche unterzogen, so dass automatisch ein physisches Misstrauen gegenüber allen anderen Menschen entsteht. Man fürchtet nicht mehr, dass jemand ein Spitzel ist, sondern fürchtet die Existenz eines anderen Menschen an sich. Jede Art von menschlichen Beziehungen, von persönlicher Freundschaft und Romantik über freundschaftliche gesellschaftliche Zusammenkünfte und Clubs bis hin zu sozialen und kulturellen Bewegungen werden unter solchen Umständen unmöglich. Dies droht das Ende des Konzepts der gemeinsamen Menschlichkeit selbst zu sein, ersetzt durch einen Ameisenhaufen von Sklavenatomen, die kein Bewusstsein jenseits der Furcht und der tierischen Sorge um Nahrung und Obdach haben, die bereits jetzt erlaubt oder verweigert werden, wie es bei Experimenten mit Laborratten üblich ist. Und je mehr die Menschen buchstäblich die physische Existenz aller anderen Menschen fürchten und verabscheuen, desto reifer wird die Situation für jede Mordepidemie, von der sprunghaften Zunahme häuslicher Gewalt und Morden über beginnende Lynchmobs bis hin zu Pogromen und Vernichtungskampagnen im Stil der Nazis. Das ist das Endziel dieses Systems. Es ist das logische Ende, wohin jeder Trend von heute führt. All dies wird über eine Epidemie ausgeheckt, die objektiv gesehen eine Grippesaison ist, die etwas rauer verläuft als der Durchschnitt. Warum wollen die Menschen sich ergeben und alle Realität und Zukunftsperspektive auf gemeinsame Menschlichkeit, Glück, Freiheit, Wohlergehen wegen so wenig wegwerfen? Ist dies wirklich ein totalitärer Todeskult im Endstadium, der Globus als ein einziges riesiges Jonestown? Bis jetzt scheint es, als ob die Mehrheit das haben will. Wenn die Menschen diese Vollendung des universellen Todes in Geist, Gefühl und Körper nicht wirklich wollen, sollten sie besser schnell aus diesem durch Terror verursachten geistigen Delirium ausbrechen, bevor es zu spät ist.