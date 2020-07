Fedcoin: ein neues Schema für Tyrannei und Armut Ron Paul Wenn sich einige Kongressabgeordnete durchsetzen, kann die Federal Reserve vielleicht schon bald viele Ihrer Käufe in Echtzeit verfolgen und diese Informationen an Regierungsbehörden weitergeben. Dies ist nur eines der Probleme mit dem vorgeschlagenen "digitalen Dollar" oder "Fedcoin". Der Fedcoin war ursprünglich im ersten Entwurf des Coronavirus-Ausgabengesetzes enthalten. Zwar wurde der Vorschlag aus der endgültigen Fassung des Gesetzentwurfs gestrichen, aber das Interesse am Fedcoin ist auf dem Capitol Hill nach wie vor groß. Einige Progressive haben den Fedcoin als eine Möglichkeit begrüßt, den Amerikanern ein "universelles Grundeinkommen" zu bieten. Sowohl der Bankenausschuss des Senats als auch der Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses führten im Juni Anhörungen zum Thema Fedcoin durch. Dies ist der erste Schritt, um den Fedcoin Realität werden zu lassen. Der Fedcoin würde keine echte Münze sein. Stattdessen gibt es ein Sonderkonto, das für jeden Amerikaner von der Federal Reserve eingerichtet und geführt würde. Jeden Monat könnten die Fed-Mitarbeiter ein paar Tasten am Computer antippen, und - voilà - jeder Amerikaner würde Dollars auf sein Federal-Reserve-Konto überwiesen bekommen. Dies ist das Äquivalent des 21. Jahrhunderts zum Werfen von Geld aus Hubschraubern. Der Fedcoin könnte private Kryptowährungen "verdrängen". Außerdem würde er die Fähigkeit der Privatpersonen einschränken, sich vor dem durch die Federal Reserve verursachten Wertverlust des Dollars zu schützen. Der Fedcoin würde die Zahl der verfügbaren Waren und Dienstleistungen nicht magisch erhöhen. Was er tun würde, wäre die Preise in die Höhe zu treiben. Der Schaden, den das den Amerikanern mit mittlerem und niedrigerem Einkommen zufügen würde, würde jeden Vorteil, den sie aus ihrem monatlichen "Geschenk" von der Fed erhalten, in den Schatten stellen. Der Preisanstieg könnte dazu führen, dass der Kongress die Fedcoin-Zahlungen an die Amerikaner regelmäßig erhöht. Diese Erhöhungen würden dazu führen, dass die Preise noch weiter steigen, bis wir mit einer Hyperinflation und einer Dollarkrise konfrontiert werden. Natürlich sind wir dank der Fed bereits auf dem Weg zu einer Wirtschaftskrise. Der Fedcoin wird die Krise beschleunigen und verschlimmern. Der Fedcoin stellt eine große Bedrohung für die Privatsphäre dar. Die Federal Reserve könnte wissen, wann der Fedcoin verwendet wird, wer ihn verwendet und wofür. Diese Informationen könnten an Regierungsbehörden wie das FBI oder die US-Steuerbehörde weitergegeben werden. Die Regierung könnte die Möglichkeit nutzen, zu erfahren, wie die Amerikaner Fedcoin ausgeben, um unsere Möglichkeiten zum Kauf von Waren und Dienstleistungen einzuschränken, die von Politikern und Bürokraten missbilligt werden. Jeder, der daran zweifelt, sollte sich an die Operation "Choke Point" der Obama-Regierung erinnern. Bei der Operation "Choke Point" ging es darum, dass Finanzregulatoren die Banken "alarmierten", dass der Umgang mit bestimmten Geschäften wie z.B. Waffengeschäften die Banken einem "Reputationsrisiko" aussetzen würde und sie einer stärkeren Regulierung unterwerfen könnte. Ist es so schwer zu glauben, dass die Fähigkeit, Käufe zu verfolgen, in Zukunft dazu benutzt werden könnte, Einzelpersonen "abzuschrecken", Waffen, fette Lebensmittel oder Tabak zu kaufen oder Kunden von Unternehmen zu sein, deren CEOs von der Gedankenpolizei nicht als "aufgeschlossen" betrachtet werden? Der Fedcoin könnte auch dazu verwendet werden, Einzelpersonen zu "ermutigen", "grüne" Unternehmen zu unterstützen, und so das Ziel des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell erfüllen, die Fed in den Kampf gegen den Klimawandel einzubeziehen. Der Fedcoin wird private Kryptowährungen bedrohen, die Inflation erhöhen und der Regierung neue Macht über unsere Finanztransaktionen geben. Der Fedcoin wird auch die Zerstörung des Fiat-Geld-Systems beschleunigen. Welchen Gewinn der Fedcoin dem Durchschnittsamerikaner auch immer bringen mag, er wird schreckliche Kosten für Freiheit und Prosperität mit sich bringen.