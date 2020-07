Die meiner Ansicht nach hervorragendste Frau Deutschlands/des deutschen Sprachraums ist die Rechtsanwältin Beate Bahner. Beate Bahner ist nicht nur mutig, sie lässt sich auch nichts vormachen. Sie hat Prinzipien, an die sie sich hält. In dieser Scheißzeit müssen wir froh sein, dass wir Menschen wie Beate Bahner unter uns haben, die nicht klein beigeben, wenn faschistische Monster - noch vorsichtig - versuchen, uns ins Verderben zu ziehen, wie es ihre Vorläufer schon getan haben. Offenbar ist Beate Bahner die einzige Juristin, die erkannt hat, dass unter dem Deckmantel der Bekämpfung einer Pandemie das Grundgesetz/die Verfassung praktisch abgeschafft wurde. Sie sollten sich die Rede anhören, die Beate Bahner am 18. Juli in Mannheim gehalten hat (> LINK) . So bekommen Sie einen Eindruck von einer Kämpferin, ja Heldin, an der sich hoffentlich die Menschen in Deutschland - und in den Nachbarländern! - ein Beispiel nehmen werden!