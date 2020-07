US-Kampfflugzeuge bedrängen iranisches Verkehrsflugzeug, verursachen Verletzungen Pilot sagt, dass die Jets als Amerikaner identifiziert wurden Jason Ditz Eine unbekannte Anzahl ziviler Passagiere des Mahan Air-Fluges 1152 wurde am Donnerstag verletzt, als zwei US-Kampfflugzeuge über Damaskus auf das Flugzeug zuflogen und das Flugzeug zwangen, die Richtung zu ändern, um eine Kollision mit den Kampfflugzeugen zu vermeiden. Der abrupte Kurswechsel warf die Passagiere umher, und mehrere wurden dabei verletzt. Das Flugzeug landete in Beirut und kehrte nach einer Zwischenlandung ohne Zwischenfall nach Teheran zurück. Über den Zustand der Verletzten gibt es keine Angaben. Wie am frühen Nachmittag berichtet wurde, wurde die Abfangaktion der USA zunächst als ein einzelnes israelisches Kampfflugzeug gemeldet, was der jüngste in einer Reihe von israelischen Zwischenfällen gegen Iraner gewesen wäre. Der Pilot des Flugzeugs sagte jedoch, dass er mit den fraglichen Jets Kontakt aufgenommen habe und dass es sich bei ihnen um Amerikaner gehandelt hat. CENTCOM hat dies bestätigt und erklärt, sie hätten das Flugzeug "in Übereinstimmung mit internationalen Standards" abgefangen, um die Sicherheit der US-Bodentruppen auf der al-Tanf-Basis in Syrien zu gewährleisten. Sie bestätigten, dass es als ein Flug der Mahar Air identifiziert wurde, gaben aber keinen Kontakt an. Die USA haben Mahar Air auf eine schwarze Liste gesetzt und sanktioniert und beschuldigen sie des Waffenschmuggels. Es gab keinen Hinweis darauf, dass dies eine Rolle beim Abfangen des Flugzeugs durch die USA gespielt hat.