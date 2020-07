Chinesischer Botschafter sagt, die USA müssten eine "grundlegende Entscheidung" treffen US-amerikanische und chinesische Botschaften in Myanmar liefern sich Auseinandersetzungen über das Südchinesische Meer Dave DeCamp Vor dem Hintergrund der von Tag zu Tag rapide zunehmenden Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und China sagte Chinas Botschafter in den USA, Washington müsse eine "grundlegende Entscheidung" über seine Beziehungen zu Peking treffen. "Ich denke, dass die grundlegende Frage für die Vereinigten Staaten sehr einfach ist", sagte Botschafter Cui Tiankai am Samstag in einem Interview mit CNN. "Sind die Vereinigten Staaten bereit oder willens, mit einem anderen Land mit einer ganz anderen Kultur, einem ganz anderen politischen und wirtschaftlichen System ... in Frieden zu leben und bei so vielen und immer noch wachsenden globalen Herausforderungen zusammenzuarbeiten?" Cui's Kommentare kommen, da die Trump-Regierung in einer Vielzahl von Krisenherden zwischen den beiden Mächten, wie Hongkong, Xinjiang, dem Südchinesischen Meer und dem Handel, Maßnahmen ergriffen hat. Die Trump-Regierung erwägt auch ein umfassendes Reiseverbot, das sich gegen Mitglieder der Kommunistischen Partei Chinas und ihre Familien richten würde. Am Sonntag reagierte die chinesische Botschaft in Myanmar auf die Anschuldigungen gegen Peking im Zusammenhang mit dem Südchinesischen Meer. Die chinesische Botschaft sagte, dass die USA das Land "ungeheuerlich verleumden" und einen Keil zwischen China und seine südostasiatischen Nachbarn treiben. Die Botschaft sagte, die Vereinigten Staaten von Amerika täten "ekelhafte Dinge", um China einzudämmen und hätten ein "egoistisches, heuchlerisches, verächtliches und hässliches Gesicht" gezeigt. Die chinesische Botschaft reagierte auf eine Erklärung, die am Samstag von der US-Botschaft in Myanmar veröffentlicht wurde. Die US-Botschaft sagte, dass das jüngste Vorgehen Chinas im Südchinesischen Meer und in Hongkong Teil eines "grösseren Plans zur Untergrabung der Souveränität seiner Nachbarn" sei. In den vergangenen Wochen haben die USA massive Militärübungen im Südchinesischen Meer durchgeführt, darunter zweimal zwei Flugzeugträger-Flottenverbände in die umstrittenen Gewässer einfahren lassen.