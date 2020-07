Bürger zum Einatmen des tödlichen Klimagases gezwungen Jeff Harris Sie erinnern sich vielleicht daran, dass die Environmental Protection Agency (EPA - Umweltschutzbehörde) im Jahr 2009 Kohlendioxid (CO2) als einen Schadstoff bezeichnete, der zum vom Menschen verursachten Klimawandel beiträgt. In einem Artikel des Wall Street Journal vom 23. Februar 2009 hieß es: ... Präsident Barack Obamas Klimazar sagte, die Umweltschutzbehörde werde bald feststellen, dass Kohlendioxidemissionen eine Gefahr für die Öffentlichkeit darstellen ... Natürlich atmet der Mensch CO2 als natürlichen Teil des Atmungsprozesses aus. Die Menschen brauchen einen konstanten Strom frischer Luft, damit das Gehirn richtig funktioniert und unser Immunsystem optimal arbeiten kann. Aber jetzt sehen wir einen massiven Druck, das Tragen von Masken vorzuschreiben, angeblich aufgrund von Covid-19. Bereits im März dieses Jahres haben die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und die Centers for Disease Control (CDC - Zentren für die Kontrolle von Krankheiten) bekannt gegeben, dass Masken nur von Menschen getragen werden sollten, die sich in der Nähe von kranken Menschen aufhalten. Gesunde Menschen brauchten keine Masken zu tragen. Aber all das hat sich geändert. Dr. Mark Sircus enthüllt in einem am 10. Juli 2020 auf Lew Rockwell veröffentlichten Artikel mit dem Titel: Wearing Masks-A Sledgehammer to Health (Masken tragen - ein Vorschlaghammer für die Gesundheit) eine erstaunliche Statistik. Er stellt fest, dass der typische CO2-Gehalt in der Luft etwa 400 ppm beträgt, etwas mehr als derjenige, der beim Atmen um Nase oder Mund herum entsteht. Aber eine typische Maske kann den Wert auf gefährliche 5.000 ppm ansteigen lassen! Laut Dr. Sircus hat die Occupational Safety and Health Administration (OSHA - Arbeitsschutzbehörde) festgelegt, dass die minimale Sauerstoffkonzentration in der Luft, die wir atmen, nicht weniger als 19,5 Prozent betragen sollte. Das meiste, was wir in der Atmosphäre auf Meereshöhe einatmen, ist Stickstoffgas, etwa 78 Prozent. Es hat sich gezeigt, dass das Tragen einer Gesichtsmaske die Sauerstoffmenge im Blutstrom auf 17,5 Prozent reduziert, was im Laufe der Zeit zu Hypoxie oder einem Mangel an ausreichendem Sauerstoff für eine normale Funktion führen kann. Kopfschmerzen, benebeltes Denken und Lethargie sind häufige Nebenerscheinungen. Das Tragen einer Maske bei erhöhter körperlicher Aktivität kann die Situation noch verschlimmern. Dann gibt es noch die offensichtlichen Ungereimtheiten beim Tragen von Masken. Man muss eine Maske tragen, um ein Restaurant zu betreten, aber sobald man sitzt, kann man sie abnehmen? Wie funktioniert das? Gibt es eine "Wissenschaft", die besagt, dass sitzende Menschen in einem Restaurant nicht anfällig für das Virus sind, aber wenn man anfängt, herumzulaufen, ist man erledigt? Nichts von diesem Covid-Müll macht irgendeinen Sinn für jemanden, der bereit ist, kritisch zu denken! Niccolo Machiavelli wäre stolz! Vielleicht haben Sie schon von ihm gehört? Er war ein Italiener, der 1513 "Der Fürst" verfasste, im Wesentlichen ein Leitfaden für aufstrebende Politiker, in dem detailliert beschrieben wurde, wie sie Verbrechen, Betrug und skrupellose Tricks einsetzen konnten, um Macht zu gewinnen und zu behalten. Für Machiavelli rechtfertigte der Zweck die Mittel, und seine Anleitung wurde von der heutigen politischen Klasse von ganzem Herzen angenommen. Tragen Sie eine Maske und zeigen Sie Ihre Loyalität gegenüber den totalitären Ungeheuern, die behaupten, sie wollten uns nur beschützen. Treten Sie ein für Freiheit und Ihre Rechte, indem Sie sich dafür entscheiden, maskenlos zu bleiben; ich werde mich nicht fügen!