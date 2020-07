Ich erinnere mich an einen Bericht über das Handbuch für den Zivilschutz in den Vereinigten Staaten von Amerika, das vom Pentagon herausgegeben wurde ( vielleicht ist es dieser, den ich gerade auf Google gefunden habe ), der das Verhalten im Falle aller möglichen Katastrophen behandelte. Unter anderem wurde auch auf die Gefahr eines Angriffs von Zombies eingegangen. Zombies, so hieß es, gibt es natürlich nicht. Für den Fall allerdings, dass es doch Zombies gibt, wurden dann verschiedene Möglichkeiten ausgeführt, sich dieser Gefahr zu erwehren. Nachdem es genügend Horrofilme mit Zombies gibt - Hollywood sei Dank! - war reichlich "Übungsmaterial" für derlei Überlegungen vorhanden. Wie es sich zeigt, ist es gar nicht wichtig, ob es Zombies gibt oder nicht. Was zählt, ist der Glaube. Nicht einmal so sehr der Glaube an Zombies, als vielmehr der Glaube daran, dass diejenigen, die solche Handbücher schreiben und verteilen, das nach bestem Wissen und Gewissen zum Wohl der Bevölkerung tun, und dass sicher was dran ist, wenn die sich diese Mühe machen und die Regierung das finanziert. Sollte die Regierung eines Tages befinden, dass ein Zombieangriff bevorsteht und die Bevölkerung dadurch in großer/höchster Gefahr schwebt, dann wird sie wohl einen Lockdown verhängen "müssen", um die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten. Bleibt alle zuhause und riegelt euch ein, damit euch die Zombies nicht erwischen! Das alles ist eine Verschwörungstheorie? Was ist, wenn die bösen Zombies Coved-19 heißen? Und die Sudelmedien sich überstürzen mit Meldungen, wo schon wieder so ein Bösewicht gesichtet wurde? Dann ist Schluss mit lustig - dann sind wir in der Gegenwart angekommen. Die Diktatoren stehen bereit, uns den Zombies zum Fraß vorzuwerfen ...