Das U.S.-Imperium lebt und es geht ihm gut Laurence M. Vance Bevor Donald Trump zum Präsidenten gewählt wurde, hatte das US-Militär den Planeten mit Truppen und Stützpunkten besetzt. Präsident Trump ist nun seit dreieinhalb Jahren im Amt. Das US-Militär besetzt den Planeten immer noch mit Truppen und Stützpunkten. Oh, aber Trump will 10.000 US-Soldaten aus Deutschland abziehen. Obwohl einige blutrünstige Imperialisten am American Enterprise Institute (AEI) gegen den Abzug sind und zweiundzwanzig militaristische, kriegstreiberische Republikaner im Streitkräfteausschuss des Repräsentantenhauses die Besorgnis geäußert haben, dass der Abzug "die Position Russlands zu unserem Nachteil stärken würde", ist Trump trotzdem nicht frei von Kritik, da er diese Truppen nur auf dauerhafte US-Basen in Polen verlegen will. Die Verlegung amerikanischer Truppen von Deutschland nach Polen macht einen nicht zum Isolationisten. Es macht einen zu einem Schachmeister, der einfach nur US-Militär-Figuren auf dem Brett bewegt. Trump ist ein Militarist und Imperialist, genau wie die "Konservativen" im Kongress und beim AEI. In der neuesten Ausgabe des Basisstrukturberichts des Verteidigungsministeriums (DOD) steht: "Das Verteidigungsministerium verwaltet einen weltweiten Immobilienbestand, der alle 50 Bundesstaaten, 8 US-Territorien mit Randgebieten und 45 andere Länder umfasst. Die Mehrzahl dieser ausländischen Standorte befindet sich in Deutschland (194 Standorte). Das DOD besitzt, pachtet oder kontrolliert 47.288 Gebäude, die sich auf 481.651 Acres ausländischen Bodens befinden. Das DOD hat die Existenz von etwa 800 US-Militärstützpunkten in 80 Ländern anerkannt, aber wir wissen aus der Arbeit von Nick Turse und dem verstorbenen Chalmers Johnson, dass diese Zahl näher an 1.000 liegt. Gemäss der letzten Ausgabe (März 2020) des offiziellen DOD-Dokuments Number of Military and DoD Appropriated Fund (APF) Civilian Personnel Permanently Assigned by Duty Location and Service/Component ("Zahl der Militärangehörigen und des aus dem DoD bewilligten Fonds (APF)") gibt es insgesamt 174.956 aktive US-Soldaten im Auslandseinsatz in über 170 Ländern und Territorien. Und dies schließt nicht einmal "Personal im zeitweiligen Dienst oder zur Unterstützung von Notfalloperationen" (ausländische Kriege) mit ein. Hier sind die Länder und Territorien zusammen mit der Gesamtzahl der im aktiven Dienst befindlichen Mitarbeiter von Heer, Marine, Marine Corps, Luftwaffe und Küstenwache aufgeführt: Afghanistan* Akrotiri 0 Albania 11 Algeria 11 American Samoa 3 Angola 11 Argentina 26 Armenia 8 Australia 296 Austria 26 Azerbaijan 13 Bahamas, The 66 Bahrain 4,074 Bangladesh 10 Barbados 12 Belgium 1,142 Belize 11 Benin 6 Bolivia 12 Bosnia And Herzegovina 12 Botswana 15 Brazil 51 British Atlantic Ocean Territory 4 British Indian Ocean Territory 245 Brunei 1 Bulgaria 22 Burkina Faso 17 Burma 15 Burundi 15 Cabo Verde 1 Cambodia 14 Cameroon 9 Canada 136 Central African Republic 9 Chad 16 Chile 35 China 75 Colombia 67 Congo (Brazzaville) 9 Congo (Kinshasa) 17 Costa Rica 11 Cote Divoire 12 Croatia 14 Cuba 813 Cyprus 12 Czechia 16 Denmark 19 Djibouti 120 Dominican Republic 21 Ecuador 23 Egypt 294 El Salvador 52 Estonia 14 Ethiopia 20 Fiji 3 Finland 17 France 78 Gabon 12 Gambia, The 7 Georgia 31 Germany 34,674 Ghana 21 Gibraltar 3 Greece 400 Greenland 147 Guam 6,183 Guatemala 27 Guinea 10 Guyana 10 Haiti 13 Honduras 380 Hong Kong 17 Hungary 75 Iceland 2 India 39 Indonesia 28 Iraq* Ireland 10 Israel 98 Italy 12,353 Jamaica 12 Japan 55,165 Jordan 116 Kazakhstan 26 Kenya 47 Korea, South 26,184 Kosovo 15 Kuwait 2,018 Kyrgyzstan 10 Laos 16 Latvia 13 Lebanon 30 Liberia 14 Libya 1 Lithuania 17 Luxembourg 7 Macedonia 11 Madagascar 12 Malawi 10 Malaysia 16 Mali 23 Malta 12 Marshall Islands 14 Mauritania 15 Mauritius 2 Mexico 75 Micronesia, Federated States of 1 Moldova 8 Mongolia 10 Montenegro 7 Montenegro (2006 – 2008) 4 Morocco 23 Mozambique 11 Namibia 8 Nepal 9 Netherlands 398 Netherlands Antilles 0 New Zealand 14 Nicaragua 10 Niger 22 Nigeria 34 Northern Mariana Islands 2 Norway 669 Oman 20 Pakistan 73 Panama 30 Papua New Guinea 2 Paraguay 10 Peru 49 Philippines 196 Poland 175 Portugal 249 Puerto Rico 158 Qatar 562 Romania 125 Russia 38 Rwanda 9 Saudi Arabia 346 Senegal 20 Serbia 12 Sierra Leone 11 Singapore 213 Slovakia 14 Slovenia 11 Somalia 45 South Africa 47 South Sudan 13 Spain 3,227 Sri Lanka 10 Sudan 14 Suriname 2 Swaziland 7 Sweden 15 Switzerland 19 Swaziland 7 Sweden 15 Switzerland 19 Syria* Taiwan 21 Tajikistan 10 Tanzania 13 Thailand 111 Togo 8 Trinidad and Tobago 9 Tunisia 33 Turkey 1,702 Turkmenistan 10 Uganda 22 Ukraine 32 United Arab Emirates 2,502 United Kingdom 9,394 Uruguay 13 Uzbekistan 11 Vatican City 1 Vietnam 33 Virgin Islands, U.S. 10 Wake Island 5 Yemen 4 Uzbekistan 11 Vatican City 1 Vietnam 33 Virgin Islands, U.S. 10 Zambia 9 Zimbabwe 11 Sonstige/unbekannt 7,557 __________________________ Zusammen 174,956 Darüber hinaus: - Es gibt 20.791 Wach- und Reservetruppen im Ausland. - Daten des DMDC spiegeln nur das Personal wider, das ständig für den Dienst an diesen Standorten eingesetzt ist. In der Tabelle ist kein Personal enthalten, das vorübergehend im Dienst ist oder zur Unterstützung von Notfalloperationen eingesetzt wird. - Truppenstärken in Afghanistan, Irak und Syrien werden vom DOD nicht zur Verfügung gestellt. Was sollte Präsident Trump also tun? Die 34.674 in Deutschland stationierten US-Militärangehörigen sollten alle nach Hause gebracht werden. Keiner von ihnen sollte nach Polen gehen. Und die 175 in Polen stationierten US-Militärangehörigen sollten ebenfalls alle nach Hause gebracht werden. Das US-Imperium ist unnötig für die Verteidigung der Vereinigten Staaten von Amerika, es ist eine globalen Macht für das Böse und eine Belastung für die US-Steuerzahler. Jeder einzelne U.S.-Soldat sollte nach Hause gebracht werden, und es sollte eine Außenpolitik im Geiste Jeffersons verfolgt werden. Der Frieden der Welt hängt davon ab.