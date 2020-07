Großbritannien kündigt erste Sanktionen gegen Russen, Saudis und andere an Außenminister Mike Pompeo lobt das Vereinigte Königreich für neues Sanktionenregime Dave DeCamp Das Vereinigte Königreich kündigte am Montag neue Wirtschaftssanktionen gegen Einzelpersonen und Organisationen in Saudi-Arabien, Russland, Myanmar und Nordkorea an. Großbritannien hat bereits zuvor Sanktionen als Teil der Europäischen Union und der UNO verhängt, aber dies ist das erste Mal, dass das Vereinigte Königreich dies unabhängig getan hat, nachdem das Land Anfang dieses Jahres formell aus der EU ausgetreten ist. Die Sanktionen sind nach dem Vorbild des Magnitsky-Gesetzes der USA gestaltet, das Washington die Befugnis gibt, wirtschaftliche Vermögenswerte von Einzelpersonen und Gruppen einzufrieren, die es der Verletzung der Menschenrechte beschuldigt. Die Sanktionen richten sich gegen 25 russische Staatsangehörige, die angeblich am Tod von Sergej Magnitzkij, einem Steueranwalt, der 2009 in einem russischen Gefängnis starb, beteiligt waren. Zwanzig saudische Beamte, die beschuldigt werden, am Tod des Journalisten Jamal Khashoggi beteiligt gewesen zu sein, sind ebenfalls Ziel der neuen Sanktionen, zusammen mit zwei hochrangigen Militärbeamten aus Myanmar, die der systematischen Gewalt und Brutalität gegen Rohingya-Muslime beschuldigt werden, sowie zwei nordkoreanischen Unternehmen, die beschuldigt werden, Gefangenenlager zu betreiben. "Sie können keinen Fuß in dieses Land setzen, und wir werden Ihre blutgetränkten, unrechtmäßig erworbenen Gewinne beschlagnahmen, wenn Sie es versuchen", sagte der britische Außenminister Dominic Raab, als er die Sanktionen ankündigte. "Dies ist eine Demonstration des Engagements von Global Britain, als eine Kraft des Guten in der Welt zu wirken." US-Außenminister Mike Pompeo lobte das Vereinigte Königreich für die Einführung der neuen Sanktionen. "Das britische System der globalen Menschenrechtssanktionen wird Großbritannien ein mächtiges neues wirtschaftliches Instrument an die Hand geben, um die Rechenschaftspflicht für Menschenrechtsverletzungen auf globaler Ebene zu fördern. Die neuen Befugnisse Großbritanniens werden die Bemühungen der Vereinigten Staaten und Kanadas ergänzen und unsere Fähigkeit zum gemeinsamen Handeln weiter verbessern", sagte Pompeo in einer Erklärung.