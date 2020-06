Schleudertrauma und umgekehrtes Déjà Vu Jacob G. Hornberger Ich muss gestehen, dass mir die Interventionisten angesichts der sich ständig ändernden Reihe offizieller Feinde der Vereinigten Staaten, auf die die Amerikaner ihre Aufmerksamkeit richten sollen, einen Fall von außenpolitischem Schleudertrauma beschert haben. An einem Tag ist es China. Am nächsten Tag ist es Russland. Dann der Iran. Venezuela. Nordkorea. Syrien. Die Terroristen. Die Muslime. Illegale Einwanderer. ISIS. Al-Qaida. Die Drogenhändler. Die Taliban. Mein Nacken schmerzt!! Heute richtet sich die Aufmerksamkeit wieder auf Russland. Der New York Times zufolge sagen ungenannte "US-Geheimdienstquellen", dass der russische "Geheimdienst" "den mit den Taliban verbundenen Militanten heimlich Kopfgelder angeboten hat, wenn sie Koalitionstruppen in Afghanistan töten - einschließlich der amerikanischen Soldaten". Zusätzlich zu meinem Fall von außenpolitischem Schleudertrauma leide ich jetzt auch noch an einem Fall von umgekehrtem Déjà-vu! Als die Sowjetunion in Afghanistan einmarschierte und das Land besetzte, half die US-Regierung den Mudschaheddin dabei, sowjetische Soldaten zu töten. US-Beamte taten dies, indem sie Waffen an diejenigen lieferten, die sich der sowjetischen Invasion und Besetzung des Landes widersetzten. Die offizielle Geschichte war, dass die Unterstützung der USA nach dem Einmarsch der Sowjets in Afghanistan begann. Doch in einem Interview mit dem wöchentlich erscheinenden französischen Nachrichtenmagazin Le Nouvel Observateur aus dem Jahr 1998 stellte der nationale Sicherheitsberater von Präsident Jimmy Carter, Zbigniew Brzezinski, den Sachverhalt klar. Er sagte, dass die Unterstützung tatsächlich sechs Monate vor der sowjetischen Invasion begann. Während des Interviews nannte Brzezinski den Grund für die frühe Unterstützung: Brzezinski: Tatsächlich war es der 3. Juli 1979, als Präsident Carter die erste Direktive zur geheimen Hilfe für die Gegner des prosowjetischen Regimes in Kabul unterzeichnete. Und noch am selben Tag schrieb ich eine Notiz an den Präsidenten, in der ich ihm erklärte, dass diese Hilfe meiner Meinung nach eine sowjetische Militärintervention herbeiführen würde. Frage: Trotz dieses Risikos waren Sie ein Befürworter dieser verdeckten Aktion. Aber vielleicht haben Sie selbst diesen sowjetischen Kriegseintritt gewünscht und nach einem Weg gesucht, ihn zu provozieren? Brzezinski: Ganz so war es nicht. Wir haben die Russen nicht gedrängt, einzugreifen, aber wir haben wissentlich die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass sie eingreifen würden. Frage: Als die Sowjets ihre Intervention mit der Behauptung rechtfertigten, sie wollten gegen ein geheimes US-Engagement in Afghanistan kämpfen, glaubte ihnen niemand. Dies enthielt jedoch ein Element der Wahrheit. Sie bereuen heute nichts davon? Brzezinski: Was bedauern? Diese Geheimoperation war eine ausgezeichnete Idee. Sie hatte den Effekt, die Russen in die afghanische Falle zu locken, und Sie wollen, dass ich es bereue? An dem Tag, an dem die Sowjets offiziell die Grenze überquerten, schrieb ich im Wesentlichen an Präsident Carter: "Wir haben jetzt die Möglichkeit, der UdSSR ihren Vietnamkrieg zu geben." In der Tat musste Moskau fast zehn Jahre lang einen Krieg führen, der für das Regime unhaltbar war, einen Konflikt, der die Demoralisierung und schließlich den Zerfall des Sowjetimperiums besiegelte. Frage: Und Sie bedauern es auch nicht, den islamischen Fundamentalismus unterstützt zu haben, der zukünftigen Terroristen Waffen und Ratschläge gegeben hat? Brzezinski: Was ist in der Weltgeschichte wichtiger? Die Taliban oder der Zusammenbruch des Sowjetimperiums? Einige aufgebrachte Moslems oder die Befreiung Mitteleuropas und das Ende des Kalten Krieges? Mit anderen Worten: US-Vertreter genossen die Tatsache, dass sie die Sowjetunion zum Einmarsch in Afghanistan veranlasst hatten und dass unzählige russische Soldaten im darauf folgenden Krieg getötet werden würden, so wie Zehntausende US-Soldaten im Sumpf von Vietnam getötet worden waren. Das meinte Brzezinski, als er freudig sagte, dass die Sowjetunion "ihren Vietnamkrieg" bekommen würde. Ich habe mich immer gefragt, wie Brzezinski auf die Anschläge vom 11. September reagiert hat. Ich frage mich, ob er immer noch der Meinung war, dass es sich lohnte, der Sowjetunion einen eigenen Vietnamkrieg zu bescheren, zumal aus den "aufgewühlten Muslimen" in Afghanistan schließlich Al Qaida wurde, die später mit einer Reihe von Terroranschlägen gegen die Vereinigten Staaten auf den US-Interventionismus im Nahen Osten zurückschlug. Als die Sowjets ihre zehnjährige Besetzung Afghanistans beendeten, hörten die russischen Soldaten natürlich auf, durch die von den USA unterstützten Mudschaheddin zu sterben. Aus dem gleichen Grund versteht es sich von selbst, dass, wenn die Vereinigten Staaten von Amerika ihre 19-jährige Besetzung Afghanistans beenden würden, die US-Soldaten nicht mehr damit rechnen müssten, sinnlose Tode durch die Taliban zu erleiden, unabhängig davon, ob diese von Russland unterstützt werden oder nicht.