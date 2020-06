Kosovo-Anklage beweist Bill Clintons Gräueltaten im Krieg gegen Serbien Jim Bovard Präsident Bill Clintons Lieblingsfreiheitskämpfer wurde gerade wegen Massenmord, Folter, Entführung und anderen Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagt. 1999 startete die Clinton-Regierung eine 78-tägige Bombenkampagne, bei der bis zu 1500 Zivilisten in Serbien und im Kosovo getötet wurden, was die amerikanischen Medien stolz als Kreuzzug gegen ethnische Voreingenommenheit darstellten. Dieser Krieg war wie die meisten Vorspiegelungen der US-Außenpolitik immer ein Scheinkrieg. Der Präsident des Kosovo, Hashim Thaci, wurde von einem internationalen Tribunal in Den Haag in den Niederlanden wegen zehn Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagt. Es klagte Thaci und neun weitere Männer wegen "Kriegsverbrechen, darunter Mord, Verschwindenlassen von Personen, Verfolgung und Folter" an. Thaci und den anderen angeklagten Verdächtigen wird vorgeworfen, "für nahezu 100 Morde strafrechtlich verantwortlich zu sein", und die Anklage betraf "Hunderte von bekannten Opfern - Kosovo-Albaner, Serben, Roma und andere ethnische Gruppen, darunter auch politische Gegner". Hashim Thacis unappetitliche Karriere veranschaulicht, dass die Terrorismusbekämpfung für die politischen Entscheidungsträger in Washington eine billige Flagge ist. Bevor Thaci Präsident des Kosovo wurde, war er Chef der Kosovo-Befreiungsarmee (UCK), die für die Vertreibung der Serben aus dem Kosovo kämpfte. Im Jahr 1999 bezeichnete die Clinton-Administration die UCK trotz ihrer schrecklichen Vergangenheit als "Freiheitskämpfer" und gewährte ihnen massive Hilfe. Im Jahr zuvor hatte das Außenministerium noch "terroristische Aktionen der so genannten Kosovo-Befreiungsarmee" verurteilt. Die UCK war stark in den Drogenhandel verwickelt und hatte enge Verbindungen zu Osama bin Laden. Aber die Bewaffnung der UCK und die Bombardierung Serbiens halfen Clinton, sich als Kreuzritter gegen die Ungerechtigkeit darzustellen und die öffentliche Aufmerksamkeit im Anschluss an sein Amtsenthebungsverfahren zu verlagern. Clinton wurde von vielen schamlosen Mitgliedern des Kongresses unterstützt, die bestrebt waren, das Töten durch die USA zu heiligen. Senator Joe Lieberman (D-CN) verkündete, dass die Vereinigten Staaten und die UCK "für dieselben Werte und Prinzipien stehen. Wer für die UCK kämpft, kämpft für die Menschenrechte und die amerikanischen Werte". Und da Vertreter der Clinton-Regierung den serbischen Führer Slobodan Miloševic öffentlich mit Hitler verglichen, war jeder anständige Mensch verpflichtet, dem Bombenangriff Beifall zu spenden. Sowohl die Serben als auch die ethnischen Albaner begingen in den erbitterten Auseinandersetzungen im Kosovo Gräueltaten. Aber um ihren Bombenangriff zu heiligen, schwenkte die Clinton-Regierung einen Zauberstab und ließ die Gräueltaten der UCK verschwinden. Der britische Professor Philip Hammond bemerkte, dass der 78-tägige Bombenkrieg "keine rein militärische Operation" sei: Die NATO zerstörte auch, was sie als "Ziele mit doppeltem Verwendungszweck" bezeichnete, wie Fabriken, Stadtbrücken und sogar das Hauptfernsehgebäude in der Innenstadt von Belgrad, in dem Versuch, das Land zu terrorisieren und zur Kapitulation zu zwingen. Die NATO warf wiederholt Streubomben auf Marktplätze, Krankenhäuser und andere zivile Bereiche. Streubomben sind gegen Personen gerichtete Sprengsätze, die über feindliche Truppenformationen verstreut werden sollten. Die NATO warf mehr als 1.300 Streubomben auf Serbien und den Kosovo ab, und jede Bombe enthielt 208 einzelne Bomblets, die per Fallschirm zur Erde schwebten. Bombenexperten schätzten, dass mehr als 10.000 nicht explodierte Bomblets über die Landschaft verstreut waren, als die Bombardierung endete, und Kinder noch lange nach dem Waffenstillstand verstümmelten. In den letzten Tagen des Bombenkriegs berichtete die Washington Post, dass "einige Berater und Freunde des Präsidenten den Kosovo in Churchill´scher Manier als Clintons 'schönste Stunde' bezeichnen". Die Post berichtete auch, dass einem Freund Clintons zufolge "das, was Clinton für die eindeutig moralischen Motive für die NATO-Intervention hält, eine Chance darstellte, das in Clintons eigenem Gewissen gehegte Bedauern zu lindern ... der Freund sagte, Clinton habe zuweilen beklagt, dass die Generation vor ihm in der Lage war, in einem Krieg mit einem eindeutig edlen Ziel zu dienen, und er fühlt sich 'fast betrogen', dass er 'als er an der Reihe war, nicht die Chance hatte, Teil einer moralischen Sache zu sein'". Nach Clintons Maßstäben war das Abschlachten von Serben "nah genug an Regierungsarbeit für eine moralische Sache". Kurz nach dem Ende des Bombenkriegs von 1999 verkündete Clinton das, was seine Helfer als die Clinton-Doktrin bezeichneten: "Ob innerhalb oder außerhalb der Grenzen eines Landes - wenn die Weltgemeinschaft die Macht hat, sie zu stoppen, sollten wir Völkermord und ethnische Säuberungen beenden." In Wirklichkeit bestand die Clinton-Doktrin darin, dass Präsidenten das Recht haben, mit der Bombardierung fremder Länder auf der Grundlage jeder dreisten Lüge zu beginnen, die die amerikanischen Medien wiederkäuen werden. In Wirklichkeit ist die Lehre aus der Bombardierung Serbiens, dass amerikanische Politiker lediglich das Wort "Völkermord" öffentlich aussprechen müssen, um eine Lizenz zum Töten zu erhalten. Nach dem Ende der Bombenangriffe versicherte Clinton dem serbischen Volk, dass die Vereinigten Staaten und die NATO sich darauf geeinigt hätten, Friedenstruppen zu sein "mit dem Verständnis, sowohl Serben als auch ethnische Albaner zu schützen, und dass sie abziehen würden, wenn der Frieden eintritt". In den folgenden Monaten und Jahren schauten amerikanische und NATO-Truppen zu, als die UCK ihre ethnischen Säuberungen wieder aufnahm, serbische Zivilisten abschlachtete, serbische Kirchen bombardierte und alle Nicht-Muslime unterdrückte. Fast eine Viertelmillion Serben, Zigeuner, Juden und andere Minderheiten flohen aus dem Kosovo, nachdem Herr Clinton versprochen hatte, sie zu schützen. Bis 2003 waren fast 70 Prozent der Serben, die 1999 im Kosovo gelebt hatten, geflohen, und Kosovo war zu 95 Prozent ethnisch albanisch. Aber Thaci blieb für die US-Politiker nützlich. Obwohl er nach seiner Machtübernahme im Kosovo weithin wegen Unterdrückung und Korruption angeprangert wurde, begrüßte Vizepräsident Joe Biden Thaci 2010 als den "George Washington des Kosovo". Einige Monate später beschuldigte ein Bericht des Europarates Thaci und UCK-Agenten des Handels mit menschlichen Organen. Der Guardian bemerkte, dass der Bericht behauptete, Thacis innerer Kreis habe "nach dem Krieg Gefangene über die Grenze nach Albanien verschleppt, wo eine Reihe von Serben wegen ihrer Nieren, die auf dem Schwarzmarkt verkauft wurden, ermordet worden sein sollen". In dem Bericht hieß es, dass, wenn die "Transplantationschirurgen" einsatzbereit waren, "die [serbischen] Gefangenen einzeln aus dem 'sicheren Haus' gebracht, von einem UCK-Schützen kurzerhand hingerichtet und ihre Leichen rasch in die Operationsklinik transportiert wurden". Trotz der Vorwürfe wegen Leichenschmuggels war Thaci ein Stargast bei der Jahreskonferenz der Globalen Initiative der Clinton-Stiftung in den Jahren 2011, 2012 und 2013, wo er für Fotos mit Bill Clinton posierte. Vielleicht war das ein Vorteil aus dem Lobbying-Vertrag über 50.000 Dollar pro Monat, den Thacis Regime mit der Podesta Group unterzeichnete, die vom zukünftigen Manager der Hillary-Clinton-Kampagne John Podesta mitverwaltet wird, wie der Daily Caller berichtete. Clinton bleibt ein Held im Kosovo, wo in der Hauptstadt Pristina eine Statue von ihm errichtet wurde. Die Zeitung The Guardian bemerkte, die Statue zeige Clinton "mit erhobener linker Hand, eine typische Geste eines Führers, der die Massen grüßt". In der rechten Hand hält er Dokumente, in die das Datum 24. März 1999 eingraviert ist, an dem die NATO mit dem Bombardement Serbiens begann". Treffender wäre es gewesen, Clinton auf einem Stapel der Leichen der Frauen, Kinder und anderen, die bei den US-Bombenangriffen getötet wurden, stehend darzustellen. Im Jahr 2019 besuchten Bill Clinton und seine bombardierungswütige ehemalige Außenministerin Madeline Albright Pristina, wo sie "wie Rockstars behandelt" wurden, als sie für Fotos mit Thaci posierten. Clinton erklärte: "Ich liebe dieses Land und es wird immer eine der größten Ehren meines Lebens sein, mit Ihnen gegen ethnische Säuberungen (durch serbische Kräfte) und für die Freiheit eingetreten zu sein. Thaci verlieh Clinton und Albright Freiheitsmedaillen "für die Freiheit, die er uns gebracht hat, und für den Frieden in der gesamten Region". Albright hat sich als visionäre Warnung vor dem Faschismus in der Trump-Ära neu erfunden. Eigentlich ist die einzige Ehre, die Albright gebührt "Schlächterin von Belgrad". Clintons Krieg gegen Serbien war eine Büchse der Pandora, unter der die Welt noch immer leidet. Da Politiker und die meisten Medien den Krieg gegen Serbien als moralischen Triumph dargestellt haben, war es für die Bush-Administration leichter, den Angriff auf den Irak zu rechtfertigen, für die Obama-Administration, Libyen zu bombardieren, und für die Trump-Administration, Syrien wiederholt zu bombardieren. All diese Interventionen säten Chaos, das weiterhin ein Fluch für die angeblichen Nutznießer ist. Der Bombenangriff auf Serbien 1999 durch Bill Clinton war ein ebenso großer Betrug wie George W. Bush, der diese Nation zum Angriff auf den Irak verleitet hat. Die Tatsache, dass Clinton und andere hochrangige US-Regierungsbeamte Hashim Thaci trotz der Vorwürfe des Massenmords, der Folter und des Leichenhandels weiterhin verherrlichten, ist eine weitere Erinnerung an die Bestechlichkeit eines Großteils der politischen Elite Amerikas. Werden die Amerikaner wieder leichtgläubig sein, wenn die politischen Entscheidungsträger in Washington und ihre Medienverbündeten das nächste Mal schwachsinnige Vorwände aushecken, um irgendein unglückliches fremdes Land in die Luft zu jagen?