Beginn der Rüstungskontrollgespräche zwischen USA und Russland US-Botschafter verspottete auf Twitter China, weil es nicht teilnimmt Dave DeCamp Am Montag begannen in Wien Rüstungskontrollgespräche zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und Russland, da das Schicksal des letzten Atomwaffenkontrollvertrags zwischen den beiden Mächten in der Schwebe hängt. Russland hat angeboten, den neuen START-Vertrag, der im Februar 2021 ausläuft, zu verlängern, aber die Trump-Administration hat der Verlängerung nicht zugestimmt und fordert China auf, sich an einem neuen Abkommen zu beteiligen. Die Vereinigten Staaten von Amerika haben China formell zur Teilnahme an den Gesprächen eingeladen, aber Peking hat klar zum Ausdruck gebracht, dass es kein Interesse an trilateralen Rüstungskontrollvereinbarungen hat, da Chinas Atomwaffenarsenal viel kleiner ist als das der USA und Russlands. Präsident Trumps führender Beauftragter für die Gespräche richtet weiterhin den Fokus des Gesprächs auf China. Der US-Beauftragte für Rüstungskontrolle Marschall Billingslea teilte auf Twitter ein Bild von leeren Stühlen mit chinesischen Flaggen aus Wien und sagte, China sei eine "No-Show". Befürworter der Rüstungskontrolle befürchten, dass das Beharren der Trump-Regierung auf der Einbeziehung Chinas in das Abkommen nur dazu dient, Pekings mangelnde Bereitschaft zur Teilnahme als Vorwand zu benutzen, um das New START-Abkommen auslaufen zu lassen. In einem weiteren Tweet sagte Billingslea, dass die Gespräche mit seinem russischen Amtskollegen gut verlaufen seien. "Die erste Runde der Wiener Gespräche verlief sehr positiv. Detaillierte Diskussionen über das gesamte Spektrum der Nuklearthemen. Technische Arbeitsgruppen gestartet. Grundsätzliche Einigung über die zweite Runde", sagte Billingslea. Im Vorfeld der Gespräche sagte Russlands führender Gesandter gegenüber NBC News, dass er der Ansicht sei, dass die USA den New START nicht verlängern wollen. Der russische Gesandte sagte auch, dass Moskau bereit wäre, einige seiner neuen Nuklearsysteme, um die sich die USA Sorgen machen, unter den "Schirm" des New START zu stellen, wenn Washington seinerseits zu Zugeständnissen bereit sei. Das neue START-Abkommen begrenzt die Anzahl der nuklearen Sprengköpfe, die seine Unterzeichner einsetzen können, und beinhaltet ein Verifikationsregime, das bis zu 18 Inspektionen pro Jahr zulässt. Sollte der Vertrag auslaufen, würde das dem Muster folgen, dass sich die Trump-Administration unter Berufung auf russische Verstöße aus den Rüstungskontrollvereinbarungen zurückzieht, ohne den Versuch zu unternehmen, Verhandlungen darüber durchzuführen.