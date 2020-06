Die Federal Reserve gerät unter Stress Daniel McAdams Als Zeichen dafür, dass die Federal Reserve immer verzweifelter versucht, die Wirtschaft wieder anzukurbeln, hat die Sekundärmarkt-Kreditlinie der Fed mit dem Kauf einzelner Unternehmensanleihen begonnen. Die Kreditfazilität für den Sekundärmarkt wurde vom Kongress im Rahmen eines Gesetzes zur Ankurbelung der Wirtschaft (Coronavirus Stimulus Bill) eingerichtet, um bis zu 750 Milliarden Dollar an Unternehmenskrediten aufzukaufen. Bis letzte Woche hatte die Kreditlinie für den Sekundärmarkt ihre Käufe auf börsengehandelte Fonds beschränkt, bei denen es sich um gebündelte Gruppen von Aktien oder Anleihen handelt. Die Initiative zum Kauf von Anleihen wird, wie alle Fed-Initiativen, nicht zu langfristiger Prosperität führen. Diese Käufe verzerren die Wirtschaft, indem sie die Geldmenge erhöhen und damit die Zinsen senken, die der Preis des Geldes sind. In diesem Fall ermöglicht der Ankauf einzelner Unternehmensanleihen durch die Fed ausgewählten Unternehmen, Projekte zu verfolgen, für die sie sonst keine Finanzierung hätten erhalten können. Dadurch werden die vom Markt gesendeten Signale verzerrt, was diese Unternehmen als bessere Investitionen erscheinen lässt, als sie tatsächlich sind, und es diesen Unternehmen ermöglicht, mehr private Investitionen anzuziehen. Dies wird dazu führen, dass diese Unternehmen eine von der Fed geschaffene Blase erleben. Wie alle von der US-Notenbank geschaffenen Blasen wird auch die Blase bei den Unternehmensanleihen schließlich platzen, wodurch Unternehmen zusammenbrechen, Investoren ihr Geld verlieren (es sei denn, sie erhalten eine staatliche Rettungsmaßnahme) und Arbeitnehmer ihre Arbeitsplätze verlieren. Nach dem Gesetz zur Schaffung der Kreditfazilitäten muss die Fed die von den neuen Kreditlinien getätigten Käufe nicht offenlegen. Anstatt der Fed zu gestatten, diese Informationen zu verbergen, sollte der Kongress das Gesetz zur Rechnungsprüfung der Fed sofort verabschieden, damit die Menschen wissen können, ob ein Unternehmen mit Bargeld flüssig ist, weil private Investoren es für eine solide Investition halten oder weil die Fed beschlossen hat, in ihre Anleihen zu "investieren". Die Fed könnte - und wird wahrscheinlich - dieses Programm zum Kauf von Anleihen nutzen, um politische Ziele voranzubringen. Die Fed könnte den erklärten Wunsch des Vorsitzenden Jerome Powell, etwas gegen den Klimawandel zu tun, erfüllen, indem sie "grüne Energie"-Unternehmen unterstützt. Die Fed könnte auch ihre Macht nutzen, um Unternehmen zu belohnen, die zum Beispiel politisch korrekte Anliegen unterstützen, sich weigern, Waffen zu verkaufen, von ihren Mitarbeitern und Kunden verlangen, Masken zu tragen, oder den bedingungslosen Gehorsam gegenüber dem Kriegsstaat fördern. Eine weitere der neuen Darlehensfazilitäten ist mit dem Ankauf von Anleihen liquiditätsschwacher Landes- und Kommunalregierungen beauftragt. Dies könnte es der Fed ermöglichen, die Politik dieser Regierungen zu beeinflussen. Es ist nicht klug, verschwenderische Politiker mit einer Rettungsaktion des Bundes zu belohnen - sei es durch den Kongress oder durch die Fed. Mit Kreditfazilitäten, die der Federal Reserve die Möglichkeit bieten, Unternehmen und Regierungen direkt Geld zu geben, ist die Fed nun nur noch einen Schritt davon entfernt, den berüchtigten Vorschlag Ben Bernankes umzusetzen, dass die Fed, wenn alles andere fehlschlägt, Geld aus einem Hubschrauber abwerfen kann. Diese Interventionen werden die Wirtschaft nicht retten. Stattdessen werden sie den unvermeidlichen Absturz noch schmerzhafter machen. Der nächste Absturz kann das Ende des Fiat-Währungssystems herbeiführen. Die Frage ist nicht, ob das gegenwärtige Währungssystem endet, sondern wann. Der einzige Weg, wie der Kongress vermeiden kann, dass die Fed eine weitere große Depression verursacht, besteht darin, den Übergang zu einem marktwirtschaftlichen Währungssystem zu beginnen, indem er die Fed einer Prüfung unterzieht und dann auflöst.