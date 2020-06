Caesar versucht, 17 Millionen Syrer zu strangulieren Rick Sterling Seit 2011 haben die Vereinigten Staaten von Amerika und ihre Verbündeten Militante gefördert, ausgebildet und bereitgestellt, die versuchen, einen "Regimewechsel" in Damaskus herbeizuführen. Nachdem sie dabei gescheitert sind, haben sie versucht, Syrien wirtschaftlich zu erdrosseln. Das Ziel war immer dasselbe: Syrien zu einem politischen Wandel zu zwingen. In diesem Monat, Juni 2020, erreicht die Aggression mit extremen Sanktionen, die als Caesar Syrian Civilian Protection Act ("Caesar Gesetz zum Schutz der Zivilbevölkerung Syriens") bekannt sind, ein neues Niveau. Das neue Gesetz ist in zweierlei Hinsicht betrügerisch. Es heißt "Caesar" in Anlehnung an einen Propaganda-Stunt aus dem Jahr 2014, an dem ein anonymer Syrer beteiligt war, von dem behauptet wurde, er sei ein Militärfotograf. Er behauptete, 55.000 Fotos zu besitzen, die etwa elftausend Opfer von Folterungen durch die syrische Regierung zeigen. Wie der Christian Science Monitor damals sagte, war der "Caesar"-Bericht "eine zeitlich gut geplante, von Katar finanzierte Propagandaaktion". Eine 30-seitige Analyse bestätigte später, dass der "Caesar"-Bericht ein Betrug war, wobei nahezu die Hälfte der Fotos das GEGENTEIL von dem zeigte, was behauptet wurde: sie dokumentierten tote syrische Soldaten und zivile Opfer von Autobomben und Angriffen der "Rebellen". Das Caesar Syrian Civilian Protection Act ist ebenfalls betrügerisch, indem es behauptet, "Zivilisten zu schützen". In Wirklichkeit ist es eine Bestrafung und trifft die überwiegende Mehrheit der 17 Millionen in Syrien lebenden Menschen. Es wird dazu führen, dass Tausende von Zivilisten unnötig leiden und sterben werden. Bereits bestehende Sanktionen Die Vereinigten Staaten von Amerika stehen Syrien seit vielen Jahrzehnten feindselig gegenüber. Anders als Anwar Sadat von Ägypten weigerte sich Syrien unter Hafez al Assad, einen Friedensvertrag mit Israel zu schließen. Syrien wurde als "staatlicher Unterstützer des Terrorismus" bezeichnet und 1979 erstmals von den USA sanktioniert. Nach der Invasion und Besetzung des Irak durch die USA im Jahr 2003 nahm Syrien etwa eine Million irakische Flüchtlinge auf und unterstützte den irakischen Widerstand auf verschiedene Weise. Als Vergeltungsmaßnahme verschärften die Vereinigten Staaten von Amerika 2004 die Strafsanktionen. Im Jahr 2010 drängte US-Außenministerin Hillary Clinton Syrien, seine Außenpolitik zu ändern und Israel gegenüber eine freundliche Haltung einzunehmen. Der syrische Präsident Bashar al Assad lehnte dies pointiert ab. Zwölf Monate später, als 2011 Proteste und Gewalt in Syrien begannen, unterstützten die Vereinigten Staaten von Amerika, die Europäische Union und die Golfmonarchien (Katar, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate) umgehend die Opposition und verhängten weitere Sanktionen. Nach fünf Jahren der Krise und des Krieges wurde 2016 für die Wirtschafts- und Sozialkommission der Vereinten Nationen für Westasien ein Bericht über die humanitären Auswirkungen der Sanktionen gegen Syrien erstellt. Darin wurde festgestellt, dass "die Sanktionen der USA und der EU gegen Syrien zu den kompliziertesten und weitreichendsten Sanktionsregimen gehören, die je verhängt worden sind". Der 30-seitige Bericht ging weiter und dokumentierte anhand von Fallstudien, wie humanitäre Hilfe, die eigentlich erlaubt sein sollte, effektiv gestoppt wird. Die Sanktionsvorschriften, Lizenzen und Strafen machen es so schwierig und riskant, dass humanitäre Hilfe wirksam verhindert wird. Der Bericht schloss mit dreizehn spezifischen Empfehlungen zur Zulassung humanitärer Hilfe und Entwicklungshilfe. Aber es gab keine Lockerung oder Änderung des Labyrinths von Regeln und Sanktionen, um humanitäre Hilfe zu ermöglichen. Im Gegenteil, als die syrische Regierung die Terroristen aus Ost-Aleppo, Süd-Damaskus und Deir Ezzor vertrieb, blockierten die Vereinigten Staaten von Amerika und die Europäische Union jegliche Hilfe für den Wiederaufbau. Die Vereinigten Staaten von Amerika und ihre Verbündeten hatten die Absicht, den Wiederaufbau Syriens NICHT zuzulassen. Im Jahr 2018 erstellte der Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen Idriss Jazairy einen Bericht über die negativen Auswirkungen einseitiger Zwangsmaßnahmen auf die Menschenrechte in Syrien. Er stellte fest: "Einseitige Zwangsmassnahmen auf landwirtschaftliche Inputs und Outputs, Medikamente, auf viele Güter mit doppeltem Verwendungszweck im Zusammenhang mit Wasser und sanitären Einrichtungen, öffentlicher Elektrizität und Transport und schliesslich auf den Wiederaufbau von Schulen, Krankenhäusern und anderen öffentlichen Gebäuden und Dienstleistungen sind immer schwieriger zu rechtfertigen, wenn sie jemals gerechtfertigt waren." Vor 2011 wurden 90% des Arzneimittelbedarfs durch syrische Fabriken gedeckt. Die verbleibenden Fabriken haben Probleme bei der Beschaffung von Rohstoffen und können keine Ersatzteile für Ausrüstungen bekommen. So wird beispielsweise ein teures Dialyse- oder MRT-Gerät von Siemens oder General Electric unbrauchbar, weil Syrien einen Ersatzteil nicht importieren kann. Auf dem Papier können sie diesen kaufen, aber in Wirklichkeit können sie es nicht. Über 500.000 Zivilisten kehrten nach der Vertreibung der Terroristen Ende 2016 nach Aleppo zurück. Doch die Wiederaufbauhilfe ist durch die US-Sanktionen und die UNO-Regeln verboten. Sie können " Notunterkünfte" aus Plastik erhalten, aber der Wiederaufbau mit Glas- und Zementwänden ist nicht erlaubt, weil der "Wiederaufbau" verboten ist. Dieser Artikel beschreibt zahlreiche Fallbeispiele aus dem kriegszerrütteten Aleppo. Der Autor hatte eine persönliche Erfahrung mit den Auswirkungen von Sanktionen. Ein syrischer Freund konnte keine Hörgerätebatterien für einen schwerhörigen Jugendlichen besorgen. Sanktionen hinderten ihn daran, den Artikel bestellen zu können, weil finanzielle Transaktionen und die Lieferung ohne besondere Genehmigung verboten sind. Ein Sortiment der Spezialbatterien war in den USA leicht zu beschaffen, es dauerte jedoch fast ein Jahr, bis es am Bestimmungsort in Syrien ankam. US-Wirtschaftsmobbing und Terrorismus Das Caesar-Gesetz weitet die Sanktionen von der Anwendung auf US-Staatsangehörige und Unternehmen auf alle Einzelpersonen und Unternehmen aus. Es beansprucht das supranationale Vorrecht, US-Gesetze auf jedermann anzuwenden. Zu den "Sanktionen gegenüber ausländischen Personen" gehören die Sperrung und Beschlagnahme von Eigentum und Vermögen einer Person oder Firma, die gegen das US-Recht verstossen haben soll. Hinzu kommt eine steuerliche Strafe, die sehr hoch sein kann. Im Jahr 2014 wurde eine der größten internationalen Banken, BNP Paribas, wegen Verletzung der US-Sanktionen gegen Kuba, Iran und Sudan mit einer Geldstrafe von 9 Milliarden Dollar belegt. Das Caesar-Gesetz behauptet, die syrische Zentralbank sei eine "primäre Geldwäsche-Institution" und falle damit in eine besondere Kategorie. Es zielt darauf ab, es syrischen Unternehmen unmöglich zu machen, aus dem Libanon zu exportieren und zu importieren. Es wird es für Syrer im Ausland extrem schwierig oder unmöglich machen, Geld zur Unterstützung von Familienmitgliedern in Syrien zu überweisen. Zusätzlich zu diesen ausserordentlichen Angriffen unterminieren und destabilisieren die USA die syrische Währung. Im Oktober 2019 notierte die syrische Währung bei etwa 650 Syrischen Pfund für einen US-Dollar. Jetzt, nur 8 Monate später, liegt der Kurs bei 2600 Pfund pro US-Dollar. Teilweise liegt der Grund dafür in der Androhung der Caesar-Sanktionen. Ein weiterer Grund ist der Druck der Vereinigten Staaten von Amerika auf Syriens wichtigsten Handelspartner Libanon. Traditionell ist der Libanon der wichtigste Partner sowohl für Importe als auch für Exporte. Im Frühjahr 2019 drohte US-Außenminister Mike Pompeo dem Libanon, wenn er seine Politik nicht ändert. Das war eine eklatante Einmischung in die inneren Angelegenheiten des Libanon. Im Herbst 2019 begannen Straßenproteste, und auch die libanesische und syrische Bankenkrise begann. Mit der Abwertung der Währung sind die Preise für viele Artikel dramatisch gestiegen. Landwirtschaftliche, medizinische, industrielle und andere Rohstoffe und Fertigwaren sind fast unmöglich zu erwerben. Die Nahrungsmittelknappheit wird noch verschärft, weil Weizenfelder im Nordosten Syriens, dem Brotkorb Syriens, absichtlich in Brand gesteckt wurden. In der vergangenen Woche haben sektenartige Gruppen im Libanon Lastwagen des Welternährungsprogramms blockiert, die Nahrungsmittelhilfe nach Syrien transportierten. In der Zwischenzeit kontrollieren die Vereinigten Staaten von Amerika und ihre Stellvertretermilizen in Ostsyrien die Ölfelder und profitieren von ihnen, während die syrische Regierung und die Zivilbevölkerung mit einem gravierenden Mangel an Öl und Gas zu kämpfen haben. James Jeffrey und die US-Politik In einem Webinar am 7. Juni erklärte der US-Sonderbeauftragte für das Engagement gegen Syrien, Botschafter James Jeffrey, unverschämt die Politik der Vereinigten Staaten von Amerika. Die Vereinigten Staaten von Amerika versuchen, den Wiederaufbau Syriens zu verhindern. Er sagte: "Wir haben alles außer der Küchenspüle ... in das Caesar-Gesetz geworfen. Ausgenommen von den Strafsanktionen sind 1) die Provinz Idlib im Nordwesten, die von Al-Qaida-Extremisten und türkischen Invasionstruppen kontrolliert wird, und 2) Nordost-Syrien, das von US-Truppen und den als "Syrische Demokratische Kräfte" bekannten Stellvertreter-Separatisten kontrolliert wird. Die Vereinigten Staaten von Amerika haben 50 Millionen Dollar als Unterstützung für die "humanitäre Hilfe" in diesen Gebieten vorgesehen. Andere US-Verbündete werden weitere Hunderte von Millionen in Form von Hilfe und "Investitionen" in diese Gebiete pumpen. In einer weiteren Taktik werden US-Dollar und türkische Lira in diese Gebiete gepumpt, um die syrische Währung und Souveränität zu untergraben. Im Gegensatz dazu wird die große Mehrheit der Syrer - etwa 17 Millionen - durch die extremen Sanktionen erdrückt und geschädigt. Die Vereinigten Staaten von Amerika haben mehrere Ziele. Ein Ziel ist es, Syrien daran zu hindern, sich zu erholen. Ein anderes Ziel ist es, den Konflikt zu verlängern und den Ländern, die Syrien geholfen haben, zu schaden. Mit vollendetem Zynismus und Amoralität beschrieb der US-Gesandte für Syrien James Jeffrey seine Aufgabe: "Meine Aufgabe ist, es für die Russen zu einem Morast zu machen". Offensichtlich haben sich die außenpolitischen Annahmen und Ziele seit dem Beginn der Einmischung der Vereinigten Staaten von Amerika und Saudi-Arabiens in Afghanistan im Jahr 1979 nicht grundlegend geändert. In seiner "Ende der Mission"-Erklärung 2018 äußerte sich der Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen diplomatisch, aber klar über die Anwendung einseitiger Zwangssanktionen gegen Syrien: "Die Anwendung solcher Maßnahmen widerspricht möglicherweise dem Völkerrecht, dem humanitären Völkerrecht, der Charta der Vereinten Nationen und den Normen und Grundsätzen, die die friedlichen Beziehungen zwischen den Staaten regeln". Caesar und die Demokraten Die wirtschaftlichen und anderen Angriffe auf Syrien wurden von rechten Falken gefördert, insbesondere von glühenden Anhängern Israels. Eliot Engel, Vorsitzender des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten des Kongresses, drängte jahrelang darauf, das Caesar-Gesetz in Kraft zu setzen. Dies geschah schließlich durch die Einbettung in das weitreichende Gesetz zur nationalen Verteidigungsermächtigung 2020. Als hoffnungsvolles Zeichen, dass sich die Zeiten ändern könnten, könnte ein fortschrittlicher Kandidat namens Jamaal Bowman Engel bei den bevorstehenden Wahlen als demokratischer Kandidat ablösen. Eliot Engel wird von Hillary Clinton und anderen außenpolitischen Falken unterstützt. Jamaal Bowman wird von Bernie Sanders unterstützt. Dies mag zwar Hoffnung für die Zukunft geben, doch die überwiegende Mehrheit der Syrer ist weiterhin Opfer von Wahnvorstellungen, Heuchelei, Zynismus und Brutalität in der US-Außenpolitik.