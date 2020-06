Die große Plantage John Steppling "Europäische linke Politikwissenschaftler finden es schwer zu verstehen, dass der koloniale Widerspruch das Herzstück unserer Gegenwart ist, sie halten es für einen konzeptuellen Fehler, für etwas Anachronistisches, dass die fröhliche Postmoderne - die ihnen ihre Macs nach Hause liefert - über all das hinausgegangen ist und dass Trump oder Bolsonaro rassistische Unfälle der Geschichte oder der "freien Welt" sind. Es ist genau das Gegenteil. Unter dem Werbelack der kapitalistischen Globalisierung ist die tiefe Geschichte unserer Welt nie verschwunden, sie ist wieder an die Oberfläche zurückgekehrt, sogar noch stärker. Die Revolte, die in den Vereinigten Staaten stattfindet, ist die gleiche, die dem Widerstand des venezolanischen Volkes zugrunde liegt". - Thierry Deronne, Algeria Resistance Mohsen Abdelmoumen's Blog 2020 "Jeder Mensch ist ein Philosoph, wenn auch auf seine Weise und unbewusst, denn selbst in der geringsten Manifestation irgendeiner intellektuellen Aktivität jeglicher Art in der 'Sprache' ist ein spezifisches Weltbild enthalten, und dann geht man auf die zweite Ebene über, nämlich die des Bewusstseins und der Kritik. - Antonio Gramsci, Gefängnis-Notizbücher Drei der vier Polizeibeamten, die an der Ermordung von George Floyd beteiligt waren, waren zuvor als Lagerarbeiter bei TARGET und Home Depot beschäftigt, zwei hatten bei McDonalds gearbeitet. Einer arbeitete im Lager eines Lebensmittelladens. Einer hat die High School nicht abgeschlossen. Mit anderen Worten, diese Männer waren wirtschaftlich betrachtet Teil jener großen Gruppe von Zeitarbeitern mit Mindestlohn, die jetzt zunehmend arbeitslos sind. Der vierte, Polizist Kueng, dessen Akte redigiert wurde, gehörte offenbar eher der Mittelschicht an, stammte aus einer netten Familie und absolvierte sein Gymnasium mit einigen Auszeichnungen. Es wäre zunächst einmal interessant, warum seine Akte redigiert wurde. Aber einer von ihnen hatte im Militär gedient, Derek Chauvin, der jetzt des Mordes angeklagt ist. Gegen Chauvin lagen bereits 17 Beschwerden wegen übermäßiger Gewaltanwendung vor, bevor er sich auf George Floyd's Hals kniete. Es gibt hier ein paar Dinge zu beachten. Eines ist, warum diese Männer nicht auf der Seite der Menschen stehen, die sie missbrauchen (und ermorden). Die Antwort ist vielfältig. Einerseits ist es eine Kultur des Machismo und der Gewalt, die die amerikanische Gesellschaft durchdringt. Andererseits waren die Vereinigten Staaten eine Sklaven haltende Nation, in der zwölf Präsidenten Sklaven besaßen. Rassismus und calvinistische und puritanische Werte haben diese Gesellschaft nie verlassen. Und sie wurde als eine ungleiche und antidemokratische Republik gegründet (und das steht in der Verfassung). Die Besitzer von Eigentum wurden als privilegiert festgelegt. Und so hat sie sich fortgesetzt. Aber es ist auch der Reiz der Uniform. Nun ist es verständlich, dass es besser ist, Polizist zu sein, eine Waffe in die Hand zu bekommen und die Öffentlichkeit ungestraft zu belästigen und zu missbrauchen, als Burger zu braten. Die eine Arbeit ist völlige Demütigung, während die andere von der öffentlichen Kultur als heroisch anerkannt wird. Inländische Polizeidienststellen neigen dazu, Militärveteranen gegenüber Personen ohne Militärdienst zu bevorzugen. Die Obama-Regierung trug dazu bei, die Präferenz auszuweiten: 2012 stellte das Justizministerium Dutzende Millionen Dollar zur Verfügung, um landesweit zahlreiche Stellen ausschließlich für Veteranen in den Polizeidienststellen zu finanzieren. Offizielle Daten über den Einfluss von Veteranen-Cops sind rar. Fast alle der 33 Polizeidienststellen, an die sich The Marshall Project wandte, lehnten es ab, eine Liste der Offiziere, die im Militär gedient hatten, zur Verfügung zu stellen, wobei sie sich auf Gesetze zum Schutz von Personalakten beriefen oder sagten, die Informationen würden nicht an einem zentralen Ort gespeichert. Das Büro des Justizministeriums, das Zuschüsse für die Einstellung von Polizisten und das Studium der Polizeiarbeit vergibt, sagte, es habe kein Interesse an der Finanzierung von Forschungsarbeiten darüber, wie militärische Erfahrungen das Verhalten der Polizei beeinflussen könnten. - Simone Weichselbaum und Beth Schwartzapfel, Das Marshall-Projekt Diejenigen, die eine Spezialkräfteausbildung haben, tendieren dazu, in den privaten Sicherheitsdienst zu gehen. Jeder vierte Soldat im Einsatzgebiet Afghanistan ist ein privater Unternehmer. Die Kriege der Imperien werden zunehmend ausgelagert. Während der Obama-Administration hat das Pentagon die US-Polizeidienststellen im ganzen Land mit einer erstaunlichen Menge an militärischen Waffen, Kampffahrzeugen und anderen Ausrüstungsgegenständen ausgestattet, so die Daten des Pentagon. Einem letzte Woche in der New York Times veröffentlichten Artikel zufolge wurden seit 2006 mindestens 93.763 Maschinengewehre, 180.718 zugehörige Magazine, Hunderte von Schalldämpfern und eine unbekannte Anzahl von Granatwerfern an staatliche und örtliche Polizeidienststellen geliefert. Hinzu kommen mindestens 533 Flugzeuge und Hubschrauber und 432 MRAPs - über 2m hohe, 30 Tonnen schwere minensichere gepanzerte Fahrzeuge mit Geschütztürmen und mehr als 44.900 Nachtsichtgeräte, die regelmäßig bei nächtlichen Angriffen in Afghanistan und Irak eingesetzt werden. Ein großer Teil der tödlichen Vorkehrungen ging an Polizeikräfte in kleinen Städten und Bezirken.{ } Die jüngste Militarisierung ist Teil eines breiteren Trends. Laut Professor Peter B. Kraska, Professor an der Eastern Kentucky University, der sich seit zwei Jahrzehnten mit diesem Thema beschäftigt, verfügten Ende der 1990er Jahre etwa 89 Prozent der Polizeiabteilungen in den Vereinigten Staaten, die eine Bevölkerung von 50.000 oder mehr Menschen betreuen, über eine PPU (Paramilitärische Polizeieinheit), was fast doppelt so viel ist wie Mitte der 1980er Jahre. Ihr Wachstum in kleineren Gerichtsbezirken ( Behörden, die zwischen 25 und 50.000 Personen betreuen) war sogar noch ausgeprägter. Gegenwärtig haben etwa 80 Prozent der kleinstädtischen Behörden eine PPU, Mitte der 1980er Jahre waren es nur 20 Prozent. Die Aufrüstung dieses heimischen Militärs steht in keinem Verhältnis zu der wahrgenommenen Bedrohung der öffentlichen Sicherheit. Die Times stellt fest, dass "heute die Kriminalität auf den niedrigsten Stand seit einer Generation gesunken ist ... die Zahl der inländischen Terroranschläge ist seit den 1960er und 1970er Jahren stark zurückgegangen". Und doch "werden SWAT-Teams der Polizei inzwischen zehntausende Male pro Jahr eingesetzt, zunehmend für Routinearbeiten". - Zac Corrigan, WSWS Juni 2014 Hinzu kommt die wachsende soziale Ungleichheit in dem Land, in dem 15% unter der Armutsgrenze leben (2015, und zweifellos nahezu doppelt so viele nach Covid), und wo nach der Pandemiehysterie und der Angstmache der Regierung, die zu einem landesweiten (und weltweiten) Hausarrest führte, die Probleme mit einer militärisch ausgebildeten und ausgerüsteten einheimischen Polizei, die ihre Beamten aus dem unteren Ende des Bildungsspektrums bezieht und bestenfalls eine rudimentäre Ausbildung bietet, auf der Hand liegen. Eine buddhistische Freundin von mir erwähnte, dass einer der tibetischen Lehrer bei ihrer Rückkehr bemerkte, dass Covid19 und die autoritäre Politik, die es hervorgebracht hat, katastrophale dunkle Kräfte freisetzen wird. Spirituelle Kräfte, so nehme ich an. Oder eigentlich anti-spirituelle. Und so fühlt es sich an. Und dies geht über die klare faschistische Agenda hinaus, die im Spiel ist, sondern erstreckt sich auf Bereiche der psychischen Transformation insbesondere der Bourgeoisie. Die Angst und Furcht, die für diese privilegierte Klasse in den letzten zwanzig Jahren stetig gewachsen ist, bricht nun auf, und die giftige emotionale Schlacke des verkümmerten Innenlebens schwappt auf den Rest der Gesellschaft als Ganzes über. Aus meiner anekdotischen Erfahrung ist oder wird sie am tiefsten in der Angst der weißen Bourgeoisie vor dem anderen empfunden. Und diese Art von kollektiver Verwirrung, Angst und Furcht habe ich seit den Tagen von Vietnam nicht mehr gespürt. Die Dinge kommen für die Menschen an die Oberfläche. Die psychologischen Auswirkungen dieses Lockdowns werden stark unterschätzt (insbesondere langfristig für Kinder). Den Unterschied zum Vietnamkrieg machen fünf Jahrzehnte Schäden per Bildschirm und eine beschleunigte Übertragung von Reichtum auf die oberen 1% aus. Die Realität einer solch tiefgreifenden wirtschaftlichen Ungleichheit lässt sich jetzt unmöglich leugnen, und die erschütternde Zahl der Obdachlosen im ganzen Land kann schließlich NICHT übersehen werden, sie beginnt schließlich als psychische Wunde zu dienen, als ständiger stiller Zeuge der Verbrechen des Systems. Die herrschende Klasse, oder zumindest ein Teil von ihr, hat die "Covid19-Panik" ausgelöst, um die westliche Gesellschaft abzuschalten. Ganz gleich, ob es sich um ein von Menschenhand geschaffenes oder zufälliges Virus oder nur um ein natürlich vorkommendes Zoonosevirus handelt ... es diente als Stütze für ihre Agenda. Der endgültige Plan bleibt ein wenig intransparent, aber er beinhaltet wahrscheinlich eine vollständige Abschaffung dessen, was von den bürgerlichen Freiheiten übrig geblieben ist, die Intensivierung eines ohnehin schon drakonischen Überwachungsstaates und eine Umwandlung und Umbenennung des kargen Wohlfahrtsstaates in etwas, das den Leibeigenen des 7. Jahrhunderts entspricht, nur noch viel schlimmer. Dies ist die Welt der feuchten nächtlichen Träume von Bill Gates und der neuen grünen Elite-Kapitalisten, Königsfamilien und digitalen Milliardäre. Es ist zu beachten, dass globale Gesundheitsbürokratien wie WHO und CDC in erster Linie politische Organisationen sind. Beide haben tiefe und langjährige Verbindungen zu Big Pharma und verschiedenen anderen Unternehmensinteressen. Die WHO wird privat finanziert (Gates ist im Wesentlichen Eigentümer und lenkt die Politik), und die CDC ist eigentlich ein Teil der Abteilung für Gesundheit und Humanressourcen der Regierung. Und der derzeitige Chef der CDC ist ein ehemaliger Geschäftsführer eines Pharmaunternehmens und ein Mann, der mit John Bolton an der Ausarbeitung der nationalen Biodefense-Strategie für Präsident Trump gearbeitet hat. Anthony Fauci ist der unheimliche und schleimige kleine Frontmann für alle Agenturen, die daran beteiligt sind, Regierungen auf der ganzen Welt zur Schließung zu drängen (sie mögen den Begriff "Lockdown" wegen seiner Konnotation zum Gefängnis). Ohne hier allzu sehr abzuschweifen: Wenn man sich zu fragen beginnt, wie es bekannten weißen Nationalisten und Klansmännern erlaubt ist, offen als Polizeibeamte zu dienen, ist die Antwort nicht, dass der dezentralisierte Charakter der staatlichen und städtischen Polizeidienststellen schwer zu reformieren oder zu bereinigen ist, sondern vielmehr, dass die obersten Amtsträger in der Strafjustiz Sympathie mit den Rassisten teilen. Wir beobachten in Echtzeit die Normalisierung des Kriegsrechts und die Aussetzung der Demokratie. Und diese Maßnahmen haben den belagerten und zunehmend brutaleren Polizeidienststellen im ganzen Land Auftrieb gegeben. Wenn nicht einmal ein High-School-Abschluss notwendig ist, um ein Abzeichen und eine Waffe zu erhalten, wenn die Polizei aus den Reihen unzufriedener und wütender TARGET-Lagerarbeiter und unbedarftem McDonald´s-Bedienungspersonal rekrutiert, dann muss eine Logik am Werk sein, und ich vermute, dass es eine gibt. Erstens ist das Wenden von Burgern für viele junge Männer und Frauen das Einzige, was ihnen offen steht. Ich habe diese Art von Arbeit gemacht. Und ich hasste sie auch. Aber die heimische Polizei, diese städtischen Abteilungen, die frisch mit neuer militärischer Ausrüstung ausgestattet sind, wollen keine einfühlsamen oder phantasievollen jungen Männer, sondern die emotional Toten. Nebenbei bemerkt kenne ich Kampfkunstmeister, die Sie so trainieren können, dass Sie den wildesten Verdächtigen ohne Schaden überwältigen können. Gewandt und ruhig - aber es würde ein paar Monate Training erfordern, nicht ein paar Stunden. Aber das ist nicht das, was die Ministerien wollen. Sie wollen grobe, ungeschickte Taktiken, die Angst einflößen und Schmerz und Leid und manchmal sogar den Tod verursachen. Diese wenigen Prozent der militärisch ausgebildeten Spezialeinheiten gehen nicht zur Polizei von Minneapolis, San Diego, Toledo oder Indianapolis. Sie gehen in den gehobenen privaten Sicherheitsdienst. Damit soll nicht einmal der weit verbreitete Gebrauch von Steroiden angesprochen werden. Was die Inhaftierung betrifft, so hatte die US-Gefängnispopulation bis 2014 schwindelerregende 2,4 Millionen Menschen erreicht. Von dieser Zahl - die ein ganzes Viertel der gesamten Gefängnispopulation der Welt ausmachte - waren 38 Prozent der Insassen schwarz, obwohl, wie erwähnt, Schwarze nur 13,3 Prozent der Gesamtbevölkerung ausmachten. Vergleichen Sie dies mit Weißen, die 35 Prozent der US-Gefangenenpopulation ausmachten, während sie knapp 78 Prozent der Bevölkerung des Landes ausmachten. Die Masseneinkerkerung wurde von Bill Clinton mit der Verabschiedung seines Omnibus-Verbrechen-Gesetzes ( >LINK ) im Jahr 1994 ins Leben gerufen. Obama unternahm während seiner beiden Amtszeiten nichts gegen das, was Aktivisten für eine Gefängnisreform schon lange als die neue Plantage bezeichnet hatten". - John Wight, Medium 2020 Die Polizei wird heute in zunehmendem Maße zu optischen Zwecken eingesetzt, ebenso wie jede echte Polizeiarbeit. Die meisten Verbrechen werden nicht aufgeklärt, und für uniformierte Polizisten in ihren schwarz-weißen (in der Regel) Cruisern besteht die Aufgabenbeschreibung im Wesentlichen darin, als Besatzungsmacht in armen Stadtvierteln zu fungieren. Sie führen Bewährungskontrollen durch, schikanieren und inhaftieren die Armen, oft aus einer Laune heraus. Am akutesten in von Schwarzen bewohnten Innenstädten. Sie bilden eine neue Gestapo. Sie sind dazu da, das, was als Bevölkerungsüberschuss angesehen wird, zu brutalisieren und zu verängstigen. Die Essenz von Amerikas Sklavenvermächtnis findet sich genau dort, in der grimmigen Aufstandsbekämpfungstaktik der einheimischen Polizeidienststellen auf den Straßen der schwarzen Innenstädte. Für wichtige Arbeiten, für den Schutz von wichtigen Personen und Prestigeeigentum bedient sich die herrschende Klasse privater Sicherheitsdienste. Damit bleiben die uniformierten, schlecht bezahlten Polizisten, die im Grunde ein Minimum an Arbeitsplatzsicherheit haben, als Instrumente zur Durchsetzung rassistischer Unterdrückung. Und wenn noch mehr Beweise nötig wären, müsste man nur die Rate der Überinhaftierungen in den amerikanischen Gefängnissen und darüber hinaus die Ergebnisse des Innocence Project überprüfen. Die Zahl der zu Unrecht verurteilten Männer und Frauen ist schwindelerregend, sie ist bedrückend und ein geistiger Schandfleck dieser Gesellschaft, der niemals weggewaschen werden kann. Sie ist das übergeordnete und unauslöschliche Symbol einer barbarischen Kultur der strikten Klassentrennung, einer Trennung, die mit Tödlichkeit und sinnloser Grausamkeit erzwungen wird. Denn die übermäßige Einkerkerung beginnt genau dort, in denselben Straßen, in denen Eric Garner erstickt wurde oder Tamir Rice erschossen wurde, in denen George Floyd ermordet wurde, und in denen Trayvon Martin und Philando Castile und Hunderte andere gelitten haben und gestorben sind. Ein Thema, das nicht ausreichend diskutiert wird, sind Todesfälle in der Haft nach der Verhaftung. "In gut ausgestatteten Haushalten auf der ganzen Welt ist der Leibwächter das neue Kindermädchen, Angst vor Terrorismus, ein unbeständiges politisches Klima und das allgegenwärtige Gefühl, dass die Vermögensbildung einiger Weniger auf Kosten der Vielen gegangen ist, haben Paranoia zur Norm gemacht. -Stadt und Land, Dez 2016 "Wir erfuhren, dass die Auftragnehmer in unserer Stichprobe überwiegend Weiße in den 40er Jahren sind, die sich für eine zweite Karriere als Auftragnehmer entschieden haben. Die meisten sind Veteranen mit beträchtlicher militärischer Erfahrung. Unter den Auftragnehmern, die zuvor als Soldaten eingesetzt waren, sind viele ehemalige Offiziere und etwa die Hälfte von ihnen sind Veteranen von Spezialeinheiten. Es ist wahrscheinlicher, dass sie einen Hochschulabschluss haben, als ihre Kollegen im aktiven Dienst, aber weniger wahrscheinlich als ihre Veteranenkollegen in der Allgemeinbevölkerung. Sie kommen aus Teilen der USA oder des Vereinigten Königreichs mit höheren Arbeitslosenquoten und weniger Beschäftigungsmöglichkeiten - nicht aus den Gebieten mit der stärksten Tradition des Militärdienstes". -Ori Swed und Thomas Crosbie, Pacific Standard, "Die Demographie von Amerikas privaten militärischen Auftragnehmern". März 2019 2009, nach der Wahl Obamas, verfassten das Heimatschutzministerium und das FBI gemeinsam eine Geheimdienststudie über den weißen Extremismus in den Polizeidienststellen des Landes. Janet Napolitano, damals Leiterin des DHS, kehrte den Bericht schnell und leise unter den sprichwörtlichen Teppich. 1991 stellte der US-Bezirksrichter für den Bezirk Los Angeles, Terry J. Hatter Jr., fest, dass die Sheriffs in der Außenstelle Lynwood an einer, wie er es nannte, "rassistischen Feindseligkeit" und "terroristischen Taktik" gegenüber lateinamerikanischen und schwarzen Gefangenen beteiligt waren. Und dass die Führungsspitze des Sheriff Departments sich dessen wohl bewusst war. Im Jahr 2006 veröffentlichte das FBI ein zensiertes Memorandum, in dem vor weißen Nationalisten in den inländischen Polizeidienststellen gewarnt wurde. Oder schauen Sie sich den Fall Joe Burge in Chicago an. In Departements in Florida, Texas und Ohio gab es aktive Klansmänner in Polizeiabteilungen. Es ist allgemein bekannt, dass die Polizeikultur im ganzen Land zutiefst rassistisch und reaktionär ist. Die gebildeten Klassen in den USA haben die Hollywood-Version von all dem verinnerlicht. Denken Sie nur daran, wie viele Stunden Polizistenshows (alle, buchstäblich) Sie gesehen haben und wie jede einzelne eine Fantasieversion von polizeilichem Heldentum bestätigt ... die Metapher der dünnen blauen Linie, und wie es nur diese attraktiven und schönen (wenn auch leicht fehlerhaften, Sie wissen schon, menschlichen) Beamten sind, die Sie und Ihre Familie vor der bösartigen Unterschicht schützen, vor Drogenbanden, allen Minderheiten, und wo buchstäblich alle die Innenstädte als gesetzlose Einöde ohne Kultur, brutal und bestialisch dargestellt werden. Dies hat zu dem neuen narrativen Archetypus des "die falsche Rampe abfahren" geführt. Dies sind offen rassistische Geschichten, aber die Öffentlichkeit hat solche Pseudo-Geschichtenerzählungen in einer Art Mustererkennung verdaut. Und fast jede einzelne Polizeimesse zeigt einen oder mehrere Militärveteranen. In der Regel Spezialeinheiten, aber nicht immer. Der Dienst im Militär ist ein Zeichen für Tugend und Ehre. Vorwärts bis 2019, und wieder Los Angeles, diesmal in der eingemeindeten, überwiegend schwarzen Stadt Compton im Süden von LA. Die Einzelheiten des Mordes an Ryan Twyman, der wiederum von Sheriffs begangen wurde, ist vielleicht das perfekteste Beispiel für den amerikanischen Rassismus der Weißen, und wenn man die gewalttätigen Folgen bedenkt.“ "Ryan Twyman befand sich unbewaffnet in einem geparkten Auto, als sich zwei Hilfssheriffs des Sheriffs von Los Angeles näherten und 34 Schüsse abfeuerten. Das Video des gesamten Vorfalls, der sich in etwa 50 Sekunden ereignete, war ebenso schockierend wie viele Fälle von Polizeibrutalität, die sich in den USA verbreitet haben. Doch die Ermordung des 24-jährigen dreifachen Familienvaters kam kaum in die Nachrichten. An diesem Tag war sein Tod alles andere als einzigartig: Beamte in ganz L.A. erschossen innerhalb von etwas mehr als 24 Stunden bei fünf verschiedenen Vorfällen fünf Menschen. Nur eine Person überlebte. Familien und Aktivisten sagten, das Blutvergießen vom 6. Juni sei eine erschreckende Illustration der Kultur der Polizeigewalt und eines Systems, das Polizisten zum Töten ausbildet - und gleichzeitig sicherstellt, dass sie keine Konsequenzen zu tragen haben". -Sam Levine, Wächter, Aug 2019 Dies ist nicht das, was Sie in der neuen FOX-Cop-Show "Deputy" sehen. Sehen Sie sich ein paar Folgen an und melden Sie sich bei mir. Aber das ist kaum ein einmaliges Phänomen, es gibt SWAT, die Chicagoer Polizei, die verschiedenen Law & Order-Franchise oder Criminal Minds. Ich könnte natürlich noch weiter und weiter gehen. Das Problem ist nicht die dargestellte Gewalt, denn Shakespeare ist gewalttätig. Es ist die nackte Propaganda und der Rassismus. An der Spitze steht der Anti-Schwarzen-Rassismus, aber heute gibt es auch zahlreiche islamfeindliche Erzählungen, oft mit pro-israelischen Nebenhandlungen. Militärausstellungen folgen dem gleichen Schema. Es geht darum, dass man die imperialistischen Angriffskriege auf der ganzen Welt, die als Rekrutierungspools für die einheimische Polizei und den privaten Sicherheitsdienst dienen, und die Aufstandsbekämpfungstaktiken im Irak und in Afghanistan oder in Syrien, ganz zu schweigen von den verdeckten Aktivitäten gegen Venezuela und Bolivien, an denen zumindest einige uniformierte Militärs beteiligt waren, nicht von den sadistischen Aktionen der amerikanischen Polizei trennen kann. Man kann diese Aggressionen auch nicht von den jingoistischen Unterhaltungen (Rekrutierungsshows für das Militär und die Polizei) aus Hollywood trennen. Diese außenpolitischen Aktionen sind nach wie vor weitgehend akzeptiert und beliebt. Das Land mag Trump hassen, aus gutem Grund, aber seine Außenpolitik ist bisher tatsächlich weniger tödlich als die von Obama oder Bush oder Clinton. Auf jeden Fall erhält jeder Präsident eine Steigerung der Zustimmungswerte, wenn er einen dunkelhäutigen Ausländer entweder mittels Drohnen oder durch seine Militäraktionen tötet. Die Öffentlichkeit interessierte sich überhaupt nicht für Falludscha, und der Architekt dieses Gemetzels, Jim "Mad Dog" Mattis, ehemaliger Verteidigungsminister Trumps, bevor er gefeuert wurde, ist jetzt ein Liebling der weißen, gebildeten Liberalen, die über den Präsidenten und sein Versäumnis, das Land noch mehr, härter und mit Sicherheit länger abzuschotten, so verärgert sind. Sie jubeln gerne und identifizieren sich mit dem FBI und Kriegsverbrechern wie Mattis. Dieser übertriebene Hass auf Trump enthält eine Reihe von Widersprüchen. Aber der zentrale in dieser Diskussion ist weicher oder versteckter Rassismus vs. offenem weißem MAGA-Rassismus. Weiße Bevormundung kennt keine Grenzen. Und der inhärente Alibicharakter der gebildeten weißen Amerikaner hat aus ihrer Perspektive sozusagen seinen eigenen kulturellen Horizont erreicht. Eine andere Art, das zu sagen, wäre wirklich der Tod der Epoche der Ironie. Dass die Amerikaner militärische Gewalt gegen die armen Nationen der Welt gutheißen, legt nahe, warum die Polizei in Amerika so unerschütterlich rassistisch und weiß supremazistisch ist. Sie werden massiv unterstützt. Nun gibt es mit dem Mord an Floyd eine Menge Diskussionen, der Polizei die Mittel zu entziehen. Das Problem ist, wie viele betont haben, dass dies die Privatisierung der Sicherheit nur noch verstärken würde. Die USA haben im vergangenen Jahr mehr oder weniger 100 Milliarden für die Polizeiarbeit im Inland ausgegeben. Und rund 80 Milliarden für Gefängnisse. Der US-Verteidigungshaushalt ist vier- oder fast fünfmal so hoch. Daher scheint es entscheidend zu sein, die militärische Rechte zusammen mit der Polizei zu verteidigen. Es ist eindeutig positiv, Gelder der Polizei für die psychische Gesundheit und die kommunale Infrastruktur und Bildung umzuverteilen. Aber das ist der schändliche Aspekt von Covid19 und der Abriegelung. In Philadelphia umfassen die vorgeschlagenen Haushaltskürzungen unter anderem die massiven Auswirkungen des Lockdown, dass fast alle Mitarbeiter der Abwasserentsorgung entlassen werden, dass Dinge wie Seife in Krankenhäusern und die Instandhaltung von Schul- und Stadtbussen gekürzt werden. Die Covid-Sperre war ein Werkzeug der herrschenden Klasse. Umfragen, die zeigen, dass die Amerikaner die Floyd-Proteste unterstützen, werden jetzt in der Presse stark beachtet. Es sei denn, diese Umfragen sind irreführend. Fünfundvierzig Prozent der Befragten sagten Morning Consult, dass die meisten Protestierenden insgesamt friedlich sind und sinnvolle soziale Reformen wünschen, während 42 Prozent sagten, dass die meisten Protestierenden versuchen, zu Gewalt aufzurufen oder Eigentum zu zerstören. In der Umfrage von Monmouth waren nur 17 Prozent der Befragten der Meinung, dass die Aktionen der Protestierenden voll und ganz gerechtfertigt waren, 37 Prozent sagten, sie seien teilweise gerechtfertigt und 38 Prozent sagten, sie seien überhaupt nicht gerechtfertigt. Und die Reuters/Ipsos-Umfrage ergab, dass die meisten Amerikaner (72 Prozent) gewalttätige Proteste nicht für eine angemessene Reaktion auf Floyds Tötung hielten, und dass von Demonstranten verursachte Sachbeschädigungen ihre Ziele untergruben (79 Prozent). Die Umfrage von Morning Consult ergab auch, dass die Amerikaner die Proteste weniger unterstützten, wenn sie speziell zu den protestierenden Schwarzen befragt wurden". - Five Thirty Eight Es ist der letzte Satz, wie Sie sehen. Was auch immer Graswurzelbewegungen erreichen, es wird immer gegen diesen letzten Satz zu kämpfen haben. Aber ich bin nicht zynisch, wenn es darum geht, Polizisten die Mittel zu entziehen. Es ist ein konkreter materieller Schritt zur Entwicklung von Bündnissen in der Arbeiterklasse. Die Bewegungen für die Abschaffung der Haftanstalten und für die Verteidigung der Gefängnisse leisten die Vorarbeit für die Bildung von Bündnissen. Irgendwo muss es ja anfangen. Und sie sind die Ansatzpunkte für die Annahme, dass Eigentum und Kapitalismus die Quelle der meisten ihrer Probleme sind. Gramsci stellte sich den 'hegemonialen' Kampf als zweigleisig vor - zum einen, um die Arbeiterklasse weg von Ideen zu erziehen, die sie an die bestehende Ordnung und ihre eigene Ausbeutung ketten, und zum anderen, um andere 'subalterne' Klassen in einen, wie er es nannte, 'Block' mit der Arbeiterklasse zu bringen. Ich sehe nur, dass der durchschnittliche Amerikaner in bizarrer Weise ignorant gegenüber der US-Außenpolitik bleibt. Wie viele Menschen wissen von Hillary Clintons Staatsstreich in Honduras? Ich vermute nicht viele. Die Gewalt gegen den globalen Süden hat seit sechzig Jahren (ok, seit dreihundert) nicht nachgelassen. Von AT&T über United Fruit bis zur Dole-Ananas standen die Geschäftsinteressen der amerikanischen Unternehmen auf dem Rücken der Entwicklungsländer (sic). Was würde eigentlich passieren, wenn die Polizei definanziert würde? Wie würde ein massiver Aufschwung im Bereich der privatisierten Sicherheit aussehen? Möglicherweise wie etwas vom Typ Robocop. Und das ist die Gefahr heute, das ist die Situation, in der wir uns befinden. "Werfen Sie einen Blick auf Alabama, das in den USA alphabetisch an der Spitze und bevölkerungsmäßig in der Mitte liegt: Seit 1996 haben die Polizeidienststellen Alabamas 78.534.297,32 Dollar an Flugzeugen, Hubschraubern, Gewehren und minensicheren Fahrzeugen erhalten. Wie kommt es, dass es so viel zu verteilen gibt? Nach 9/11 stiegen die US-Militärmittel um 50 Prozent. Tatsächlich hat der Durchschnittsamerikaner seit 2001 23.386 Dollar an Steuern gezahlt, um das Militär und dessen Kriegsanstrengungen zu unterstützen. All diese Ausgaben haben zu einer Menge zusätzlicher minensicherer Fahrzeuge geführt, die jetzt der örtlichen Polizei gehören. -AC Shilton (Fatherly, 2020) In den letzten dreißig Jahren sind die Mittel für die einheimische Polizei nach Angaben des Instituts für Justizpolitik um über 400% gestiegen. Und es gibt ein Defizit von Millionen von Dollar für die öffentliche Bildung. Das Problem dort ist, dass die öffentliche Bildung ohnehin schlecht ist. Ehrlich gesagt ist sie fast schlimmer als keine Bildung (und ja, ich weiß, dass es Ausnahmen gibt). Und damit kommen wir zurück zu den Regalbetreuern bei Tesco und TARGET. Die Eliteuniversitäten und Vorbereitungsschulen stehen den Reichen, und zunehmend nur den sehr Reichen zur Verfügung. Und das ist ein weiterer Faktor in den akuten Ressentiments, die den amerikanischen Diskurs so sehr anzuheizen scheinen. Und während Privatschulen besser sind (wie könnten sie schlechter sein), ist das Problem die Kultur im Allgemeinen. Es ist nicht nur ein reflexiver und eingebetteter und unauslöschlicher Rassismus, sondern auch ein Anti-Intellektualismus und eine schnell erodierende Alphabetisierung. Und dann sind da noch die Bildschirme. Die schädlichen Auswirkungen der sozialen Medien (die in Wirklichkeit eine Maschine zur Erzeugung von Ressentiments und/oder Schuldgefühlen sind) und der Smartphones, Apps, Algorithmen ... die gesamte Aufmerksamkeitsökonomie, hat eine Bevölkerung von emotionaler Totheit, von lähmender Angst und Unsicherheit über sich selbst hervorgebracht, und sie hat nichts getan, um das imperialistische Projekt und das, was als amerikanischer Exzeptionalismus bezeichnet wird, auch nur im Geringsten zu mildern. Die Polizisten, die George Floyd getötet haben, werden, wenn sie strafrechtlich verfolgt werden, Ausnahmen sein, die nichts ändern. Die meisten Polizisten verrichten ihren Dienst ungestraft. Amerikanische Soldaten schießen auf irakische Zivilisten als Sport, zur Belustigung. Die bösartige israelische Armee kommt frisch vom Töten von Teenagern in die USA, um den Behörden im Inland besser beizubringen, wie man Terror und Schmerz einflößen kann, mehr nicht. Es gibt keine geheime magische zionistische Kampfkunst oder Gedankenkontrolle. Es ist einfach brutaler Terror. Wie es für Faschisten schon immer war. Und wie schon immer für Plantagen und Ketten-Gangs.