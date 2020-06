Die Rolle des Pentagons bei den Protesten

Jacob G. Hornberger

Der Vorsitzende der Stabschefs, General Mark Milley, entschuldigt sich für die Rolle, die er beim Fototermin von Präsident Trump in Washington, D.C. gespielt hat. In Kampfmontur gekleidet begleitete Milley Trump zu der Veranstaltung, bei der Truppen der Nationalgarde friedliche Demonstranten mit Tränengas und Gummigeschossen angegriffen hatten, um Trump den Weg für die Abhaltung seines Fototermins freizumachen.

Trump und das Pentagon hatten 5.000 Soldaten der Nationalgarde nach Washington beordert, um sich mit den Protesten gegen die Polizeibrutalität auseinanderzusetzen. Ein Kommandeur der Nationalgarde bezeichnete die Situation als "Alamo", was impliziert, dass das Weiße Haus von Menschen belagert wurde, die darauf aus waren, die Bundesregierung zu erobern und den Bewohnern des Weißen Hauses eine Abreibung zu verpassen. Trump und das Pentagon beorderten sogar die 82. Luftlandedivision nach Washington, um sich darauf vorzubereiten, dass das der Beginn einer verhängnisvollen Schlacht um die Hauptstadt unserer Nation sein könnte. Irgendwann während der "Krise" wurde Trump sogar in den Keller des Weißen Hauses geführt, um ihn in Sicherheit zu bringen.

Milley, der sich heute eindeutig Sorgen macht über die Optik der Rolle des Pentagon bei all dem, beklagt nun öffentlich die Tatsache, dass er Trump in Kampfmontur zu seinem Fotoshooting begleitet hat. In einer Videoansprache vor der National Defense University erklärte Milley: "Ich hätte nicht dabei sein dürfen. Meine Anwesenheit in diesem Moment und in dieser Umgebung hat den Eindruck erweckt, dass das Militär in die Innenpolitik involviert ist".

An dieser Stelle ist es an der Zeit, die These zu überprüfen, die Michael J. Glennon in seinem Buch "National Security and Double Government" ("Nationale Sicherheit und doppelte Regierung") aufgestellt hat.

Werfen Sie einen Blick auf Glennons Wikipedia-Seite. Er ist Professor für internationales Recht an der Fletcher School of Law and Diplomacy an der Tufts University. Zuvor war er als Berater für den Senatsausschuss für auswärtige Beziehungen tätig.

Glennons vertritt eine ominöse These, über die viele Amerikaner lieber nicht nachdenken würden. Er vertritt die Ansicht, dass die wirkliche Macht der Bundesregierung nicht beim Präsidenten, beim Kongress oder beim Obersten Gerichtshof liegt, wie jedes amerikanische Kind in der Schule lernt. Stattdessen liegt, wie Glennon sorgfältig erklärt und analysiert, die wirkliche Macht beim Establishment der nationalen Sicherheit, insbesondere beim Pentagon, der CIA und der NSA, der Entität, die Glennon für die Leitung der Bundesregierung verantwortlich macht.

Wenn das der Fall ist, warum sollte sich Milley als Spitzenbeamter des Militärs für seine Rolle bei den jüngsten Ereignissen in Washington entschuldigen?

Glennon gibt die Antwort. Er sagt, dass sich das Pentagon, die CIA und die NSA seit der Umwandlung der US-Regierung in einen Staat der nationalen Sicherheit nach dem Zweiten Weltkrieg nicht darum gekümmert haben, ob die Menschen wissen, dass sie die Bundesregierung leiten. Was für sie zählt, ist, dass sie die Macht ausüben, und nicht, dass sie die Publicity und die Auszeichnungen erhalten, die mit der Macht einhergehen. Daher war das Establishment der nationalen Sicherheit immer bereit, die Exekutive, Legislative und Judikative der Bundesregierung weiterhin ihre Fassade der Macht behalten zu lassen, in dem Wissen, dass es der nationale Sicherheitsstaat ist, der die Macht tatsächlich ausübt.

Wenn Glennon also Recht hat, dann spielt Milley einfach seine Rolle in diesem Theaterstück, indem er sich öffentlich für die Rolle des Militärs bei den jüngsten Ereignissen entschuldigt und sie bedauert. Da Milley weiß, dass die Augenbrauen der Menschen über die Beteiligung des Militärs an den Protesten in die Höhe gezogen wurden, weiß er, dass es seine Aufgabe ist, Bedenken zu zerstreuen und den Amerikanern weiszumachen, dass der Präsident, der Kongress und der Oberste Gerichtshof, und nicht das Pentagon, die CIA und die NSA noch immer für die Bundesregierung zuständig sind.