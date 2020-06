Irgendwo in diesem BLOG steht geschrieben: "Dass dieses Land (Österreich) manchmal eher den Eindruck eines Kasperltheaters erweckt, macht nix - auch ein Kasperltheater kann eine Versuchsstation sein, vielleicht sogar des Weltuntergangs. Weltuntergang als Kasperltheater wäre einmal eine interessante Abwechslung zu dem ganzen unheilgeschwängerten Armageddongedröhne, das uns verrückt macht und unfähig zu einigermaßen vernünftigem Denken." Neulich gab es in Wien anlässlich der Ermordung des Schwarzen George Floyd durch amerikanische Polizisten eine große Demonstration gegen die rassistischen Verhältnisse in den Vereinigten Staaten von Amerika. Statt der erwarteten paar hundert Teilnehmer kamen über 50.000 Menschen, die ihren Abscheu zum Ausdruck brachten. Das scheuchte das Rechzregime aus seinen Couching Sessions oder was die sonst so treiben. Direkt gegen die Demonstration konnte man sich nicht stellen, auch wenn Demonstrationen so ziemlich das Letzte sind, was einem Rechzregime passt, aber in diesem Fall ging es ja gegen andere, und da ist Dampf ablassen nicht ungern gesehen. Aber so ohne weiteres konnte man das dem Mob nicht durchgehen lassen, zumal sich weite Teile der österreichischen Bevölkerung noch immer im Zustand der amtlich verordneten/betriebenen Erregung und Panik befanden. Wie in der guten alten Zeit der Inquisition wurde der Großinquisitor mobilisiert, der natürlich sofort befinden musste, dass diese Art der Gefährdung von Leben nicht hingenommen werden kann. Großinquisitor? In der finsteren Zeit des Mittelalters wusste man relativ wenig von dem, was sich unter/hinter der Oberfläche der Dinge abspielte. "Erklärungen" beschränkten sich auf das Wirken Gottes und von dessen Gegenspieler, dem Teufel. Eventuell vorhandenes Wissen war zumindest der Öffentlichkeit nicht zugänglich. Die Deutung außergewöhnlicher Vorfälle blieb mehr oder weniger der/den Kirche/n vorbehalten, die sich nicht schwer taten, in ihren vielen Büchern etwas zu finden, was man den dumm gehaltenen Gläubigen aufs Auge drücken konnte. Wenn etwa die Dinge nicht so liefen, wie man von der Güte des Herrn erwartete, dann war etwa wohl dessen Gegenspieler Satan im Spiel. Nun war Gott - die Seite des Guten - durch Papst, Geistlichkeit, Fürsten usw. vertreten, während sein "Gegenspieler" nicht greifbar war, da als Person greifbar nicht vorhanden. Die "Heilige" Inquisition wurde zu der Einrichtung, die dazu berufen war, dem Treiben des Teufels auf die Schliche zu kommen und dieses zu unterbinden. Über diesen wesentlichen Bestandteil des "christlichen Abendlandes" will ich mich hier nicht weiter auslassen. Erst der große Friedrich von Spee konnte diesem höllischen Treiben ein Ende bereiten, indem er in seinem Werk "Cautio Criminalis" aufdeckte und beschrieb, was für ein Wahnsinn sich da breit gemacht hatte. Im Gegensatz zu der allgemein propagierten Meinung, dass die Naturwissenschaften alles im Griff und den totalen Durchblick haben, stellt sich immer wieder heraus, dass dem nicht so ist und dass es noch etwas dauern wird, bis dieser wünschenswerte Zustand eingetreten sein wird. So befindet sich unsere vermeintlich hoch zivilisierte Gesellschaft unvermittelt in einem Zustand, der nur als Massenpanik beschrieben werden kann. Mit einer künstlich erzeugten Angst vor einem Virus wird Politik gemacht. Der/das Virus wird als übermächtig - "tödlich" - hochgespielt und es werden Hochrechnungen veranstaltet, die ein Horrorszenario an die Wand malen. Sogenannte "Wissenschaftler" und andere "Experten" geben ihre groß angelegten Befürchtungen/Erwartungen kund, die die führenden Politiker nach Belieben übernehmen und garniert mit weiteren Grauslichkeiten den Menschen um die Ohren schlagen, die zu vertreten sie angeblich berufen sind. Im Auftrag und zum Wohle derer, die sie wirklich vertreten. Die Inquisition suchte nach Zeichen und Hinweisen, mit denen sie das Treiben des Teufels "beweisen" konnte. Diese "Beweise" bestanden in Geständnissen, die aus den Opfern herausgefoltert wurden. Die "Ausmerzung" des teuflischen Treibens bestand in der gnadenlosen Vernichtung derjenigen, die für "schuldig" befunden worden waren. Dass dieser ganze Humbug völlig für die Katz´ war, liegt auf der Hand, zumindest was das "Treiben des Teufels" - also Krankheiten, Missernten, Katastrophen usw.- betraf. Nun, der ganze Humbug war nicht für die Katz´, denn sein Zweck bestand ja darin, die Menschen in Angst und Schrecken zu versetzen/halten und davon abzuhalten, sich gegen die erbarmungslose Unterdrückung aufzulehnen, der sie seitens Kirche, Adel usw. ausgesetzt waren. Ähnlich der Humbug, der neuerdings mit dem Coronavirus betrieben wird. Hochstilisiert zu einer tödlichen Bedrohung wird er zum Instrument einer sehr wirkungsvollen Ruhighaltung der Bevölkerung, das angesichts einer Wirtschafts- und Gesellschaftskrise von bisher noch nie gesehenem Ausmaß von den Herrschenden vieler Länder offenbar für erforderlich erachtet wird. Der Gesundheitsminister als Großinquisitor? Ja so schaut´s aus. Unbeschwert von jeglichen wissenschaftlichen "evidenzbasierten" Überlegungen schaltet und waltet er frei von der Leber weg, verordnet einmal "social distancing", dann wieder Kurz-/Anschober-Burka, lässt Sport einmal zu, dann wieder nicht, genehmigt virologengerechtes Beten in der Kirche und was dem guten Mann noch so alles einfällt. Kasperltheatergerechtes Government in höchster Performance, möchte man ihn loben. Nun kommen diese dahergelaufenen 50.000 Demonstranten und werfen das alles über den Haufen! Er werde demnächst mit den Kollegen des Rechzregimes Richtlinien ausarbeiten, wie in solchen Fällen vorzugehen sei. Auf jeden Fall sei erforderlich, dass Abstandsregeln eingehalten und Kurz-/Anschober-Burkas getragen werden, damit es nicht zu der tödlichen Katastrophe einer zweiten Welle kommt. Damit wird er wohl zu spät kommen, denn die tödliche zweite Welle wird demnächst losgehen, die Inkubationszeit geht nämlich demnächst zu Ende und der/das Virus wird erbarmungslos zuschlagen ... Die Rechnung ist ganz einfach: 50.000 waren auf der Demo, davon steckt jeder einen an und von denen wieder jeder einen - und so weiter - unser schönes/lustiges Land wird in Kürze in tiefste Trauer gestürzt werden. Oder so ähnlich. Oder auch nicht ... * * * * * Seit kurzem gibt´s auf YouTube Tonbandaufnahmen von Aussagen im Frankfurter Auschwitz-Prozess, die ich nur wärmstens empfehlen kann, z. Bsp. Befragung der Angeklagten Dylewski, Kaduk, Lucas, Mulka, Schlage im F. Auschwitzprozess [153.VT]