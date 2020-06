Coronavirus zeigt, warum wir eine Trennung von Medizin und Staat brauchen! Ron Paul Es kommt einem vor, als sei es erst gestern gewesen. Amerikanern wurde das Recht verweigert, in ihre Kirchen zu gehen. Ihnen wurde das Recht verwehrt, ihre Lieben im Krankenhaus zu besuchen. Ihnen wurde das Recht verweigert, ihre Geschäfte zu öffnen und zur Arbeit zu gehen, um für sich und ihre Familien zu sorgen. Ihnen wurde das Recht verwehrt, Restaurants, Bars und Friseursalons aufzusuchen. Es wurden keine Gesetze verabschiedet, die diese Rechte vorenthalten. Selbst das wäre illegal und unmoralisch. Aber was geschah, war noch schlimmer. Diese Grundrechte wurden Ihnen von Gouverneuren, Bezirksrichtern und sogar örtlichen Bürgermeistern verweigert, die den Ausbruch des Coronavirus als Vorwand benutzten, um per Dekret zu regieren. Sie stahlen Macht, die ihnen nicht zukam, und übten sie auf allen Ebenen aus, um Amerika zu drei Monaten Hausarrest zu zwingen. Dann, inmitten von Hausarrestbefehlen im ganzen Land, kamen plötzlich dieselben Gouverneure und örtlichen Beamten, die Amerikaner in ihren Häusern eingesperrt hatten, mit ihren Schlüsseln und öffneten die Türen. Plötzlich war es nicht nur OK, auf die Straße zu gehen, sondern es wurde verlangt, auf die Straße zu gehen! Was geschah dann? Eine Heilung? Ein wunderbarer Impfstoff? Nein. Die Beamten, die die Amerikaner einsperrten, fanden eine Ursache, die ihrer Meinung nach die Amerikaner auf der Straße zum Protest zwang. Die Polizei hatte einen Schwarzen, George Floyd, in ihrem Gewahrsam in Minneapolis getötet, und plötzlich übertrumpfte die Notwendigkeit zu protestieren die Notwendigkeit, "zu Hause zu bleiben und Leben zu retten". Plötzlich gaben dieselben "Gesundheitsexperten", die uns sagten, dass wir uns nicht in Menschenmassen versammeln dürfen, da es sonst zu einem millionenfachen Tod durch das Coronavirus kommen würde, Erklärungen ab, in denen sie das Versammeln in Menschenmassen unterstützten. Ein offener Brief zu den George Floyd-Protesten, der von mehr als 1200 Ärzten und anderen Gesundheitsexperten unterzeichnet wurde, stellte klar, dass sie "diese Versammlungen nicht als riskant für die Übertragung von Covid-19 verurteilen". Sie schrieben jedoch, "dies sollte nicht mit einer permissiven Haltung bei allen Versammlungen, insbesondere bei Protesten gegen Hausarrestanordnungen, verwechselt werden". Hat das Coronavirus eine Art überlegene Intelligenz entwickelt, die es ihm ermöglicht, zwischen denen zu unterscheiden, die sich für eine "gute Sache" versammelten, und denen, die sich für eine "schlechte Sache" versammelten? Natürlich nicht. Was seit Beginn dieser beschämenden Coronavirus-Episode geschehen ist, ist die Politisierung der öffentlichen Gesundheit durch autoritäre Kräfte. Zwei angesehene medizinische Fachzeitschriften, The Lancet und das New England Journal of Medicine, waren gezwungen, Studien zurückzuziehen, die sie veröffentlicht hatten und die zu dem Schluss kamen, dass Hydroxychloroquin für Covid-Patienten schädlich sei. Die Eile, die Studien zu drucken, sieht eher nach einem politischen als nach einem auf wissenschaftlichen Prinzipien basierenden Schritt aus. Sobald Präsident Trump bekannt gab, dass er Hydroxychloroquin einnahm, begannen die Mainstream-Medien und sogar "Experten"-Journale das Medikament anzugreifen. Das passiert, wenn die Medizin mit dem Staat fusioniert. Wir bekommen das Schlimmste von beiden. Wir bekommen den Karrierebürokraten Dr. Fauci, der uns sagt, dass wir nie wieder Hände schütteln dürfen und dass wir zu Hause bleiben müssen, bis ein Impfstoff gefunden ist. Unterdessen berichten Ärzte auf der ganzen Welt, dass diese Variante des Coronavirus von selbst verschwindet. Wir haben in den Vereinigten Staaten aus gutem Grund eine Tradition der Trennung von Kirche und Staat. Die Verschmelzung von Staat und Kirche lädt zu Unterdrückung und Korruption ein. Wir müssen diesen Ansatz auch für die Medizin und den Staat übernehmen. Wir sehen jetzt, wie diese Fusion die gleiche Art von weit verbreiteter Tyrannei und Korruption hervorgebracht hat.