Die Verherrlichung eines Serienerpressers durch das FBI Jacob G. Hornberger Ist es jetzt, da der Gouverneur von Virginia Ralph Northam eine Statue von Robert E. Lee aus einem staatseigenen Park in Richmond entfernt, nicht an der Zeit, dass die Bundesregierung selbst ein wenig Hausputz betreibt? Ein guter Ansatzpunkt wäre die Verabschiedung eines Gesetzes, das das FBI zwingt, den Namen von J. Edgar Hoover, dem Serienerpresser und Verderber der Unschuldigen, der 37 Jahre lang an der Spitze des FBI stand, von seinem Gebäude in der Hauptstadt der Nation zu entfernen. Das FBI wurde 1935 gegründet, auf dem Höhepunkt von Franklin Roosevelts New Deal, der das amerikanische Wirtschaftssystem revolutionierte, indem er es in einen Wohlfahrtsstaat und eine staatlich gelenkte Wirtschaft umwandelte. Von Anfang an wurde das Büro von Hoover geleitet, der als Direktor des Vorgängers des FBI, des Bureau of Investigation, fungiert hatte. Er blieb als Leiter des FBI bis zu seinem Tod im Jahr 1972. Der Hauptgrund dafür, dass Hoover so lange an der Macht bleiben konnte, bestand darin, dass er heimlich kompromittierende Informationen über Präsidenten, Kongressabgeordnete, die Presse und jeden anderen, der es wagen könnte, ihn in Frage zu stellen oder herauszufordern, zusammenstellte. Diese Informationen, die er in streng geheimen FBI-Akten aufbewahrte, nutzte er dann, um Menschen zu erpressen, damit sie ihn in Ruhe ließen oder, noch besser, zu einem seiner Anhänger wurden. Während des Kalten Krieges, in einem, wie man es nur nennen kann, extremen Anfall antikommunistischer Paranoia, gelangte Hoover zusammen mit seinen Kollegen von der CIA und dem Rest des nationalen Sicherheitsapparates der USA zu der Überzeugung, dass es eine weltweite kommunistische Verschwörung zur Übernahme Amerikas und der übrigen Welt gab. Diese Verschwörung, so sagten sie, habe ihren Sitz in Moskau, Russland (ja, dieses Russland!), mit Verbindungen nach Peking, China, Pjöngjang, Nordkorea, Hanoi, Nordvietnam und Havanna, Kuba. Um zu verhindern, dass diese vermeintliche Verschwörung Erfolg hat, benutzte Hoover sein FBI, um ein Programm der Massenkriminalität einzuleiten, das illegale Abhörmaßnahmen, Erpressung, Verleumdung, falsche Gerüchte, illegale Einbrüche, illegale Überwachung, Belästigung, Missbrauch, Rufmord und sogar Mordanschläge beinhaltete. Hoover gelangte zu der Überzeugung, dass die US-amerikanische Bürgerrechtsbewegung eine Speerspitze in der kommunistischen Verschwörung zur Übernahme Amerikas war. Folglich betrachtete er, wie auch seine Mitstreiter im Establishment der nationalen Sicherheit, Bürgerrechtsführer wie Martin Luther King als ernsthafte Bedrohung der "nationalen Sicherheit". Aus diesem Grund stellte Hoover King unter illegale Überwachung, wozu auch das illegale Abhören seines Telefons gehörte. In einem Versuch, diese angebliche Bedrohung der "nationalen Sicherheit" auszuschalten, ließ Hoover seine FBI-Schergen King mit kompromittierenden Informationen über eine angebliche außereheliche Affäre erpressen, die sie mit ihrem illegalen Abhören erlangt hatten. Der Zweck der Erpressung bestand darin, King zum Selbstmord zu bewegen, als Gegenleistung für die Geheimhaltung der kompromittierenden Informationen. Natürlich war King nicht das einzige Opfer von Hoover. In meinem gestrigen Blog-Beitrag habe ich ausführlich beschrieben, wie Hoover und seine Schurken ihr Bestes taten, um eine unschuldige Hollywood-Schauspielerin namens Jean Seberg durch geheime Überwachung, Abhöraktionen und falsche Gerüchtevermittlung zu vernichten. Sebergs "Verbrechen"? Der Versuch, die Polizeibrutalität gegen Schwarze einzudämmen, indem sie Geld an eine militante Organisation namens Black Panthers spendete. Und dann waren da noch Dalton Trumbo und all die anderen Hollywood-Autoren und Schauspieler, deren Karrieren durch die antikommunistische Paranoia des Kalten Krieges, die Hoover und seine Kohorten des nationalen Sicherheitsstaats befallen hatte, zerstört oder beschädigt wurden. Hoover bezeichnete sein illegales Programm zur Vernichtung unschuldiger Menschen heimlich als COINTELPRO, als Spionageabwehrprogramm. Sein Ziel war es, Menschen und Organisationen, die als "subversiv" galten, zu überwachen, zu infiltrieren, zu diskreditieren, zu zerstören, zu verfolgen, einzusperren, zu demütigen, zu verleumden, einzuschüchtern und sogar zu ermorden. In diesem Prozess nahmen Hoover und seine Gorillas schließlich unzählige unschuldige Menschen und Organisationen ins Visier, die keine wirklichen Verbrechen begangen hatten, aber insgeheim als Bedrohung der "nationalen Sicherheit" bezeichnet wurden, und zerstörten sie. Unsere amerikanischen Vorfahren hätten einer Bundesregierung mit einer nationalen Polizei niemals zugestimmt, weil sie wussten, dass eine solche Truppe mit einer freien Gesellschaft unvereinbar ist. Aus diesem Grund gab es mehr als 125 Jahre lang kein FBI, nachdem die Verfassung die Bundesregierung ins Leben gerufen hatte. Unsere Vorfahren verstanden, dass die Strafjustiz auf die Ebene der Bundesstaaten und der Kommunen und nicht auf die Ebene des Bundes gehörte. Zu den besten Dingen, die die Amerikaner heute je tun könnten, gehört die Wiederherstellung des amerikanischen Gründungsprinzips eines dezentralisierten Strafrechtssystems durch die Abschaffung des FBI. Zumindest sollte der Kongress ein Gesetz verabschieden, das das FBI daran hindert, seinen ehemaligen Führer, einen Serienerpresser und Verderber der Unschuldigen, weiterhin zu glorifizieren, indem sein Namen auf dem FBI-Gebäude in Washington, D.C., stehen bleibt.