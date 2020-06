Ein perfekter Sturm Andrew P. Napolitano "Dies sind die Zeiten, die die Seelen der Menschen auf die Probe stellen. Der Sommersoldat und der Sonnenscheinpatriot werden in dieser Krise vor dem Dienst an ihrem Land zurückschrecken, aber wer jetzt dazu steht, verdient die Liebe und den Dank der Männer und Frauen." ~ Thomas Paine (1737-1809) Das koloniale Amerika war voll von Sommersoldaten und Sonnenscheinpatrioten, die den Triumph über die Tyrannei wollten, aber Angst hatten, dafür zu kämpfen. Natürlich haben genug gekämpft. Sie gewannen den Revolutionskrieg, und sie erließen eine Verfassung, die sowohl Anarchie als auch Tyrannei verhindern sollte. Heute haben wir beides. Amerika wird von drei tödlichen Viren angegriffen. COVID-19 hat seit März mehr als 107.000 Amerikaner getötet. Dennoch verblasst es im Vergleich zu dem Virus, das es ausgelöst hat - Hybris. Und das wiederum hat das Virus provoziert, das Amerika seit dem 17. Jahrhundert heimgesucht hat - Rassismus. Gegenwärtig herrscht in den größten Städten der USA in mindestens 28 Bundesstaaten Ausgangssperre, und viele von ihnen werden von Truppen der Nationalgarde patrouilliert, da die Städte von Gewalt heimgesucht wurden. Wir alle sahen das herzzerreißende Video eines weißen Polizisten aus Minneapolis, der einen Schwarzen in Handschellen auf einer öffentlichen Straße folterte und ermordete. Der nun ehemalige Polizist wurde wegen dessen angeklagt, was in Minnesota als Mord dritten Grades bezeichnet wird. Dies ist eine falsche Bezeichnung im Strafrecht, da es sich in Wirklichkeit um Totschlag handelt - die rücksichtslose Anwendung tödlicher Gewalt. Dennoch ist Totschlag in diesem Fall eine höchst unangemessene Anklage. Hätte der Mörder keine Polizeiuniform getragen, wäre er wegen Mordes ersten Grades angeklagt worden. Mord ersten Grades erfordert den Nachweis der Tötungsabsicht plus Planung oder Vorsatz. Diese Vorsätzlichkeit kann jedoch während der Begehung des Verbrechens selbst auftreten. Zum Beispiel, wenn die Zeit, die die Begehung des Mordes in Anspruch nimmt, weitaus länger dauert, als für die Ausführung des Mordes nötig war. Die Vorsätzlichkeit trat im Kopf des Mörders auf, als er das langsame Würgen fortsetzte - er plante seine Fortsetzung und seinen Vollzug und lehnte sogar die Bitte eines Kollegen ab, das Opfer loszulassen. Indem er George Floyd achteinhalb Minuten lang würgte, plante der ehemalige Polizeibeamte Derek Chauvin den Mord und führte seinen Plan aus. Der Mord war ein Akt des Rassismus oder der Hybris oder beides. Rassismus ist Hass auf einen anderen aufgrund seiner Hautfarbe. Er ist für alle Regierungen vom Gesetz her verboten. Sie können einen Freund aufgrund seiner Hautfarbe auswählen, aber Sie können nicht rechtmäßig auch nur eine einzige Regierungshandlung aufgrund seiner Hautfarbe ausführen. Hybris war die griechische Göttin des unbestraften arroganten Verhaltens. Hybris lehnt die Anwendbarkeit von Gesetzen auf sich selbst wegen eines falschen Glaubens an die eigene Unbesiegbarkeit ab. In ihrem Wesen ist Hybris die Lust zu dominieren. Das haben wir auch bei Floyds Mörder gesehen. Wir haben Hybris auch beim langsamen Tod der persönlichen Freiheit in diesem Frühjahr gesehen - denn alle 50 Gouverneure und die Bürgermeister vieler derselben Städte, die jetzt von Randalierern heimgesucht werden, haben Verhaltensstandards aufgestellt, die nie gesetzlich verankert wurden, und die Polizei eingesetzt, um diese Standards durchzusetzen, als wären sie Gesetz. In dem Glauben, dass sie keine Konsequenzen für ihre Zerstörung der verfassungsmäßig garantierten Freiheiten und des wirtschaftlichen Wohlstands zu tragen haben, haben sich diese Gouverneure mit Hybris infiziert. Rassismus und Hybris der Regierung haben zu Gewalt auf unseren Straßen geführt. Doch die Proteste, die einst Ausdruck natürlicher Trauer und vom Gesetz geschützter Versammlungen zur Wiedergutmachung bekannt gewordener Versäumnisse und Exzesse der Regierung waren, sind von denen mit finsteren Motiven aufgegriffen worden. Einige dieser Anstifter der Gewalt - Weiße und Schwarze - versuchen, unsere Kultur durch Gewalt umzustrukturieren. Diese Gewalt wird das Wenige an Freiheit zerstören, das uns noch bleibt. Was hat es mit denjenigen in der Regierung auf sich, die glauben, sie stünden über dem Gesetz und seien unbesiegbar - seien es Polizisten, die unrechtmäßig tödliche Gewalt anwenden, oder Gouverneure, die den Polizisten unrechtmäßig befehlen, ihre Launen durchzusetzen? Wenn man dazu noch das Leben, die Freiheiten und das Eigentum hinzufügt, die durch die Hybris der Gouverneure verloren gehen, die Geschäfte zu schließen und 40 Millionen Menschen arbeitslos machen - dann haben Sie den perfekten Sturm, der heute unsere Seelen auf die Probe stellt. Haben wir die moralische Führung, um uns diesem tödlichen Chaos zu stellen? Macht die harte Rhetorik des Präsidenten - "Plündern führt zu Schießen"; "wir werden bösartige Hunde freilassen"; "die Kontrolle über den Kampfraum erlangen" - die Dinge besser oder schlechter? Galt es nur für ihn, seine eigene Ausgangssperre zu brechen und mit Tränengas friedliche Demonstranten, die rechtmäßig anwesend waren, aus einem Park in der Nähe des Weißen Hauses zu vertreiben, damit er durch diesen zu einer nahe gelegenen Kirche gehen konnte? Sollte der Präsident ein harter Kerl oder ein Friedensstifter sein? Lassen gewalttätige Worte und Taten Gewalt entstehen? Können dieselben Gouverneure, die die Gesellschaft verfassungswidrig stillgelegt haben, jetzt rechtmäßig Gewalt gegen Randalierer anwenden, die die Gesellschaft zerstören und neu gestalten wollen? Ihre Polizei kann Privateigentum nicht schützen und kann Privatpersonen kaum schützen - deshalb haben wir einen zweiten Verfassungszusatz. Jetzt wissen Sie, warum wir große Magazine und viel Munition brauchen. Warum kann der Gouverneur von New Jersey Phil Murphy - der Prinz der Hybris - 2.500 Menschen in Newark erlauben, wegen Floyds Tod zu demonstrieren, aber 25 Menschen in der Kleinstadt Newton das Recht verweigern, gegen seine Lockdowns zu demonstrieren? Weil er - nach seinen eigenen Worten - mit den Demonstranten in Newark übereinstimmt und keine Verwendung für die Bill of Rights hat. Wir haben keine Verwendung für ihn. Jeder politische Dissens, selbst ziviler Ungehorsam, ist legitim, wenn er friedlich ist. Aber Gewalt ist nicht legitim, es sei denn zur Selbstverteidigung oder zum Sturz eines Tyrannen. Die Polizei hat die Pflicht, Gewalt zu neutralisieren. Das bedeutet für sie, sich der bekannten Gefahr zu stellen - nicht zuzusehen, wie ihr Kumpel jemanden ermordet, oder ihre eigenen Polizeiposten zu verlassen wie Chauvins Kollegen. Der verstorbene Historiker Chalmers Johnson bemerkte, dass wir teuer bezahlen werden, wenn es uns nicht gelingt, Rassismus und Hybris in der Regierung zu beseitigen. Er argumentierte metaphorisch, dass Nemesis - die griechische Göttin der Vergeltung - mit uns auf ihre Zeit wartet. Vielleicht ist sie schon da.