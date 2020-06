Hört auf die Ärzte, beendet die Lockdowns Ron Paul Sechshundert Ärzte unterzeichneten kürzlich einen Brief an Präsident Trump, in dem sie ein Ende der Coronavirus-Sperren forderten. Die Ärzte schrieben, dass die Lockdowns weit davon entfernt sind, die öffentliche Gesundheit zu schützen, und dass sie für Millionen von Amerikanern "exponentiell wachsende negative Gesundheitsfolgen" verursachen. Seit Beginn der Abriegelungen haben Alkoholismus, Drogenmissbrauch und häusliche Gewalt zugenommen. Es gab auch eine Zunahme der Anrufe bei Selbstmord-Hotlines. Dies ist eine direkte Folge der Massenarbeitslosigkeit und der durch die Abriegelungen bedingten Einschränkung der Aktivitäten der Menschen. Solange Millionen von Amerikanern zu Hause sitzen und sich fragen, wie sie überleben können, bis die Regierung sagt, dass sie wieder arbeiten gehen können - vorausgesetzt, die Abriegelungen haben ihre Arbeitgeber nicht aus dem Geschäft gedrängt, wird es mehr Drogenmissbrauch und Selbstmorde geben. Zu Beginn der Lockdowns wurden die Amerikaner aufgefordert, sich von Notaufnahmen und Arztpraxen fernzuhalten, um eine Exposition gegenüber dem Coronavirus zu vermeiden. Dies hat dazu geführt, dass die Amerikaner ihre Gesundheit vernachlässigt haben. In den US-Krankenhäusern ist die Zahl der wegen schwerer Herzinfarkte eingewiesenen Patienten seit März um 40 Prozent zurückgegangen. Glaubt jemand, dass die Coronavirus-Panik zufällig mit einem wundersamen Rückgang der Herzinfarkte zusammenfiel? Die Ärzte sind auch nicht mehr in der Lage, vielen Schlaganfallopfern zu helfen, die durch die Coronavirus-Sperre davon abgehalten wurden, medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Zu Beginn der Coronavirus-Panik wurden die Krankenhäuser angewiesen, geplante Operationen abzusagen, um sicherzustellen, dass Platz für eine erwartete Welle von Coronavirus-Patienten vorhanden war. Aber die Krankenhäuser wurden nicht von Coronavirus-Patienten überwältigt. Betten und andere Ressourcen wurden nicht genutzt. Nach Angaben der American Hospital Association hat dies für die Gesundheitsversorger Einnahmenverluste in Höhe von mehreren zehn Milliarden Dollar verursacht. Innerstädtische und ländliche Krankenhäuser, die bereits mit geringen Gewinnspannen arbeiten, sind von den finanziellen Auswirkungen der Sperren besonders hart betroffen. Diese Krankenhäuser müssen möglicherweise ihre Leistungen einschränken. Einige werden sogar schließen müssen. Dies wird es für die Amerikaner auf dem Land und in der Stadt noch schwieriger machen, eine qualitativ hochwertige und erschwingliche Gesundheitsversorgung zu erhalten. Die Verschiebung notwendiger Operationen wird schwerwiegende Folgen haben. Viele Patienten, deren Operationen verschoben wurden, werden feststellen, dass ihre einst leicht behandelbaren Leiden jetzt intensive und teure Pflege benötigen. Einige Menschen verzichten auf Krankheitsmanagement und Kontrolluntersuchungen, die sie davon abhalten könnten, ernsthaftere Probleme zu entwickeln. Die Coronavirus-Lockdowns haben sogar dazu geführt, dass Chemotherapien abgesagt wurden. Dem Brief der Ärzte an Präsident Trump zufolge verhindern die Coronavirus-Lockdowns, dass 150.000 Amerikaner pro Monat erfahren, dass sie Krebs haben. Das Überspringen von Routine-Krebsvorsorgeuntersuchungen bedeutet, dass Krebs nicht in einem frühen Stadium erkannt wird, in dem er am leichtesten zu behandeln ist. Die Coronavirus-Lockdowns haben das Leben der Amerikaner auf den Kopf gestellt, um sie vor einem Virus mit einer Sterblichkeitsrate von 0,2 Prozent zu "schützen", wobei die meisten dieser Todesfälle in Pflegeheimen und bei Menschen mit chronischen Gesundheitsproblemen auftreten. Stattdessen wäre die rationale Reaktion, die Schwachen zu schützen und den Rest der Menschen ihr Leben leben zu lassen. Aber Politiker und von der Regierung ernannte "Experten" reagieren nicht rational auf eine "Krise", insbesondere dann nicht, wenn eine panische Reaktion ihre Macht und ihr Ansehen steigern kann. Die Lehre aus den unnötigen Lockdowns ist klar: Regierungsbürokraten und Politiker, selbst der von den Medien geliebte Dr. Fauci müssen der Fähigkeit beraubt werden, unsere Freiheit und unseren Wohlstand zu beeinträchtigen.