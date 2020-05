Die forschen Aufmärsche und Aufplusterungen des Ösi-Rechzregimes und die entsprechenden Mutti-Veranstaltungen im nördlichen Nachbarland werden nach wie vor in professioneller Inszenierung und Regie abgewickelt. Die auftretenden "Persönlichkeiten" nebst Fahnen, Glaswänden usw. verbreiten die Botschaft "Fürchtet euch!" und "Schützt das Leben" (der Opas und Omas). Vergelt´s Gott tausendmal, ihr Lehrer, Parteifunktionäre und was sich sonst noch an Amateur- und Hobbymedizinern in diesen Regimes breitmacht! Möge er euch so strafen, wie ich ständig gestraft werde, wenn ich das unerträgliche Propagandageschwätz des Ösifunks höre. "Kulturland", "Kulturfunk", was? Mit dazu passender Kulturdiktatur. Zum Speiben ... (zum Kotzen ..., der Übersetzer) Abgesehen von gelegentlich erforderlichen Bombenentschärfungen, oft verbunden mit großräumigen Evakuierungen von Wohnvierteln, sind die materiellen Schäden des Zweiten Weltkriegs mehr oder weniger behoben. Nun, im "geistig"-kulturellen Bereich schaut´s anders aus. (Siehe " Nazikonglomerat ".) Kultur hat in der schwarz-braunen Tradition seit jeher keinen Stellenwert, es sei denn, man betrachtet Marschmusik und desgleichen als Kultur. Es gibt keine erwähnenswerten Künstler/Kulturschaffenden, die der "rechten Reichshälfte" zugeordnet werden können. In dieser hat Kreativität noch nie eine Rolle gespielt, von nicht angepasster Kreativität ganz zu schweigen. Kultur für Heldenehrungen auf dem "geistigen" Friedhof ... Sind die Grünen da besser aufgestellt? Als Hoffnungsträger waren sie das wohl, bis sich endgültig herausgestellt hat, dass sie noch schlimmer sind - "Hier stehe ich, die Blätter sind gefallen", so ein chinesischer Sager. Nun - Kultur/Kunst in der Diktatur gibt´s eh nicht, wozu also das Getue? Trotz der diktatorischen Bedingungen - man fühlt sich erinnert an den Millimetternich Engelbert Dollfuss und sein Regime - einen Abschaum von landesverräterischen Schurken, ein österreichisches Spezifikum, das der Nazidiktatur direkt in die Hand spielte und dieser die problemlose Übernahme des Landes ermöglichte - regt sich so viel Widerstand in der Alpenrepublik, dass die Dollfuss-Epigonen nicht die Handlungsmöglichkeiten haben, die ihre terroristischen Vorgänger hatten. Günstig wirkt sich wohl auch aus, dass es keine Sozis mehr gibt, die die arbeitende Bevölkerung verraten und ans Messer liefern könnten. Eine interessante Konstellation, die interessante Möglichkeiten eröffnet ... Der Unmut in der Bevölkerung steigt. Die Menschen sind nicht mehr so blöd, wie das Rechzregime es gerne hätte. Nehmen wir zum Beispiel die Kinder, an denen sich das Rechzregime in besonders unerträglicher Weise vergeht, wie immer eindeutiger bekannt wird. Unter dem aus der Luft gegriffenen Vorwand einer angeblichen "Gesundheitsvorsorge"/"Rettung von Leben" werden von einer Horde von Schreibtischtätern aufgrund von Hausnummern, die dieses kranke System unter dem Befehl eines Geografieprofessors "erarbeitet", unseren Kindern/Enkeln völlig unsinnige Anordnungen auferlegt. Es wird diesen Tätern nix ausmachen, und uns vielleicht auch nix, wenn unsere Kinder/Enkel in völlig unsinnige Abläufe gezwungen werden, die jedem Sachverstand widersprechen. Verblödet wie wir sind und auf Kadavergehorsam getrimmt, auch wenn unsere Kinder/Enkel vor die Hunde gehen? Um was geht es denn? Um Gesundheitsvorsorge? Um die Befolgung diktatorischer Anordnungen eines Rechzregimes/eines sogenannnten "Bildungsministeriums"? Wo bleiben die Ärzte, die die völlig blödsinnigen Bestimmungen betreffend den sogenannten "Mund-/Nasenschutz", "social distancing" usw. entlarven/zurückweisen? Gibt es die nicht? Offenbar gibt´s auch niemanden unter den Kirchenleuten aller Glaubensrichtungen, der es schafft, die grotesken Bestimmungen betreffend den Besuch von Gottesdiensten zu entlarven und zurückzuweisen. Den Kirchen bleibt offenbar nur das Mitmachen ... von den Sozis, die sich den 1. Mai verbieten lassen, gar nicht zu reden. Offenkundig völlig dreist-ignorante "Gesundheitsminister", "Sportminister", "Kulturminister" und dergleichen stammeln schwachsinniges Gefasel betreffend sogenannte "mögliche Lockerungen" in den Sudelsumpf der Propagandamedien - es wäre zum Lachen, aber lachen und speiben zugleich geht nicht. Hauptsächlich in Deutschland gibt es ein paar "widerspenstige" Ärzte und Wissenschaftler, an denen sich die willfährigen Sudelmedien abarbeiten, indem sie sie zu diffamieren versuchen - mit immer weniger Erfolg. Immer mehr Menschen wachen auf und sehen, was man ihnen angetan hat und was auf sie zukommt - und sie wehren sich. Auf der Website coronaversteher.com finden Sie jede Menge Informationen ... Wir sollten uns mit dem Gedanken vertraut machen, dass unsere und die Zukunft unserer Kinder/Enkel von uns abhängt, von dem, was wir uns - und somit auch unseren Nachkommen - gefallen lassen.