China Paul Craig Roberts Amerika kann nicht ohne einen Feind auskommen. Ein Feind ist das, was Amerikas größte Industrie finanziert - militärische Ausgaben -, und ein Feind sorgt für einen Fokus auf die nationale Sicherheit, der unseren Turm von Babel zusammenhält. Während des Obama-Regimes wurde Russland als Der Feind wiederhergestellt. Trump's Absicht, die Beziehungen zu Russland zu normalisieren, das heißt von Russlands Feindstatus loszukommen, brachte Feuer und Schwefel vom Militär-/Sicherheitskomplex über sein Haupt. Der CIA-Direktor prangerte den gewählten amerikanischen Präsidenten tatsächlich als Verräter an. Als die besiegten Demokraten sahen, wie sich der gewaltige Militär-/Sicherheitskomplex gegen Trump stellte, sprangen sie ein, um ihren politischen Verlust durch das Aushecken von "Russiagate" auszugleichen. Trump überlebte, verlor aber drei Jahre seiner ersten Amtszeit durch einen Schwindel, der ihn aus dem Amt treiben sollte. In Trumps viertem Jahr wurde der Feind verlagert. Jetzt ist es China. Mehrere Entwicklungen trugen dazu bei, den Feind in China zu ändern. Eine davon war die wachsende Bereitschaft Chinas, den Provokationen Washingtons zu widerstehen und sich zur Wehr zu setzen. Eine davon war, dass Washington jemanden brauchte, der für das große Handelsdefizit Amerikas verantwortlich ist. Eine weitere war die Erkenntnis, dass China in den Bereichen Fertigung und Industrie eine Vorreiterrolle spielt und eine Führungsrolle in der Technologie einnimmt, wie Huawei mit der Führung in der 5G-Technologie beispielhaft zeigt. Gestörte US-Unternehmen in der Kommunikationstechnologie, neokonservative hegemoniale Ambitionen und Aussichten auf mehr Militärausgaben zur Eindämmung Chinas erhielten durch Trumps verbalen Kampf mit China Lobbymacht. Diese Konflikte gewannen an Potenzial durch den Aufstieg von Covid-19, der China angelastet wurde. Ein US-Senator und ein rechtsgerichteter Radiosender sprechen davon, dass Washington China für die Kosten von Covid-19 für die USA aufkommen lassen soll, indem es die Schulden des US-Schatzamtes gegenüber China aufhebt. Eine dümmere oder unplausiblere Idee kann man sich kaum vorstellen. Da China die Anleihen einfach auf dem internationalen Markt verkaufen könnte, bräuchte Washington eine Liste mit Identifikationsnummern der chinesischen Bestände und müsste sie als Titel veröffentlichen, für die keine Zinsen und Werterstattungen gezahlt würden. Da Schatzpapiere auf dem Markt ge- und verkauft werden, ist es nicht klar, ob das US-Finanzministerium weiß, wer welche Anleihen hält. Angenommen, dieses Schema könnte erfolgreich umgesetzt werden, dann begännen erst die Probleme. Probleme bei der Rückzahlung von Schulden sind eine Praxis der Länder der Dritten Welt. Wenn die USA diese Praxis übernehmen, werden sich andere Länder fragen, ob ihre Bestände als nächstes dran sind. Der Markt für Treasuries könnte verschwinden und die Federal Reserve als einziger Käufer übrig bleiben. Es hätte keinen Sinn, Anleihen auszugeben. Es würde Geld gedruckt werden, um das Defizit zu finanzieren. Dies wiederum könnte sich auf die Bereitschaft anderer Länder auswirken, auf Dollar lautende Vermögenswerte wie Aktien zu halten. Dies würde sich negativ auf den Aktienmarkt auswirken. Der US-Dollar könnte seine Rolle als Weltreservewährung verlieren, was bedeuten würde, dass Washington seine Rechnungen nicht mehr durch Gelddrucken bezahlen könnte. Darüber hinaus verfügt China über eine Reihe von Vergeltungsmaßnahmen. Die Produktionsstätten vieler US-Konzerne, wie z.B. Apple, befinden sich in China. China ist der bevorzugte Standort für die ausgelagerte Produktion von US-Unternehmen. Diese Anlagen könnten verstaatlicht werden. In einer Reihe von Fällen sind die Produktionsstätten nicht im Besitz der US-Firmen. Stattdessen vergeben die US-Firmen ihre Produktion an chinesische Firmen. China könnte die Produktion der Produkte für US-Firmen stoppen, die Patente oder den Markennamen stehlen oder einfach die Produktion fortsetzen und sie als chinesisches Produkt neu vermarkten. Da die Vereinigten Staaten von Amerika die Gesetze anderer Länder oder das Internationale Recht nicht respektieren, gibt es für China keinen Grund, das US-Recht zu respektieren. Die Chinesen haben dummerweise eine Reihe von Vermögenswerten innerhalb der USA erworben. Wenn der Wert dieser Anlagen den in China befindlichen US-Vermögenswerten entspricht oder diese übersteigt, würde sich die Vergeltungspolitik für China nicht auszahlen. Wenn es um das Recht geht, spielen die Vereinigten Staaten von Amerika nicht fair. Washington hat versucht, Huawei zu behindern, indem es das Unternehmen auf eine schwarze Liste und die NATO-Verbündeten unter Druck setzte, technologische Produkte von Huawei wie z.B. 5G abzulehnen. Diese Politik hat den US-Halbleiterunternehmen wahrscheinlich mehr Schaden zugefügt als China, da sie den Verkauf von Chips an Huawei durch die USA erschwert hat. Washingtons Bestreben, das internationale Geschäft von Huawei einzuschränken, umfasst auch einen Angriff auf die Lieferketten der globalen Produktion, was den globalen Konzernen der ersten Welt missfallen muss. Es ist ein Angriff auf die Idee der globalen gegenseitigen Abhängigkeit. Das Handelsdefizit der Vereinigten Staaten von Amerika gegenüber China ist nicht Chinas Schuld. Es ist die Schuld der globalen US-Konzerne, die ihre Produktion nach China verlagert haben. Wenn die ausgelagerten Produkte wie z.B. Apple-Computer und iPhones zum Verkauf in die USA gebracht werden, gelten sie als Importe. Es sind also US-Firmen wie Apple, Nike und Levi, die für das US-Handelsdefizit verantwortlich sind, eine Verantwortung, die die neoliberalen Ökonomen mitzutragen haben, die den Globalismus angezettelt haben, der auf Kosten der Arbeitskräfte der ersten Welt in die Wege geleitet wurde. Der Globalismus verschaffte China seine Produktionsbasis. China sollte diese Basis nutzen, um seinen riesigen Verbrauchermarkt zu entwickeln. Es ist nicht mehr der Globalismus, der dem Interesse Chinas dient. Mit dem größten Verbrauchermarkt der Welt sollte China seinen Schwerpunkt auf die interne Entwicklung verlagern. Der Binnenmarkt ist so groß, dass Exporte für China keine Rolle spielen sollten. China, das in US-Dollar-Reserven schwimmt, die Washington abzustreiten droht, hat keinen Bedarf an Devisenreserven. Chinas Stärke liegt in seiner eigenen Wirtschaft. Diese Stärke sollte entwickelt werden. Der intelligente Weg für China besteht darin, die neoliberale Schrottwirtschaft über Bord zu werfen und eine eigenständige chinesische Wirtschaft zu entwickeln. Dieser Art war der amerikanische Weg in der ersten Hälfte meines Lebens. Die US-Wirtschaft war so groß, dass US-Firmen von Gewinnen überflutet wurden, ohne auf Verkäufe im Ausland zurückzugreifen. Im Inland für den Inlandsverbrauch zu produzieren bedeutete, dass Arbeitsplätze mit hoher Wertschöpfung und hoher Produktivität in den USA verblieben, wo sie das Wachstum des Realeinkommens anheizten, das eine steigende Gesamtnachfrage garantierte, die eine wachsende Wirtschaft und Aufstiegsmöglichkeiten förderte. Sobald das Offshoring begann, wurden diese Aufstiegsleitern abgebaut, und heute ist das Ergebnis, dass den amerikanischen Verbrauchern das Einkommenswachstum fehlt, um die Wirtschaft voranzubringen. China hat aus dem Globalismus gewonnen, während Amerika verloren hat. Um einen Niedergang wie den der Vereinigten Staaten von Amerika zu vermeiden, muss China aus dem Globalismus Kapital schlagen und seine Binnenwirtschaft aufbauen. Dies wäre nicht nur für China sehr vorteilhaft, sondern würde auch der Sache des Friedens zugute kommen, indem es die Konfliktpunkte zwischen den USA und China verringert.