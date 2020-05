Der Bezirksstaatsanwalt von Brooklyn weigert sich, Personen zu verfolgen, die wegen Nichteinhaltung von Vorschriften des Social Distancing verhaftet wurden Adam Dick Es ist erfrischend zu sehen, wie Regierungsvertreter in ganz Amerika sich weigern, sich ganz oder teilweise an den laufenden Razzien in Bezug auf das Coronavirus zu beteiligen. Eine neue Vorgangsweise in dieser bewundernswerten Abkehr vom Autoritarismus wurde von Eric Gonzalez, dem Bezirksstaatsanwalt des New Yorker Stadtbezirks Brooklyn, eingeschlagen. Gonzalez hat sich dafür entschieden, keine der 40 Personen strafrechtlich zu verfolgen, die die Polizei vom 17. März bis zum 4. Mai im Bezirk verhaftet hat, weil sie gegen die im Namen der Bekämpfung des Coronavirus verhängten Auflagen zur sozialen Distanzierung verstoßen haben. Hier ein Bericht vom Donnerstag in New York 1 über das Vorgehen von Gonzalez und die Proteste, an denen Einzelpersonen teilgenommen hatten, um ihren Widerstand gegen die Verhaftung und strafrechtliche Verfolgung von Personen wegen Verletzung der Bestimmungen bezüglich der sozialen Distanzierung zum Ausdruck zu bringen: Gonzales kündigte in einer Erklärung vom Mittwoch bezüglich der Durchsetzung der Vorschriften über das Social Distancing auch an, dass sein Büro "Behauptungen über übermäßige Gewalt während der jüngsten Verhaftungen in Brooklyn überprüft und diese Vorfälle untersuchen wird, um festzustellen, ob disziplinäre Maßnahmen oder strafrechtliche Anklagen gerechtfertigt sind". Gonzalez erklärt in der Erklärung ferner, dass er empfiehlt, dass "die Vollzugsmaßnahmen bezüglich sozialer Distanzierung darin bestehen sollten, Masken, Handschuhe, Desinfektionsmittel zu verteilen und andere Maßnahmen zu ergreifen, um die Ausbreitung des Virus zu verhindern" und dass "eine Verhaftung unter diesen Umständen immer der letzte Ausweg sein sollte". Es bleibt zu hoffen, dass die Polizei diese Botschaft des Bezirksstaatsanwalts beherzigt und damit aufhört, Menschen zu schikanieren und zu verhaften, die von ihrem Versammlungsrecht Gebrauch machen, ganz gleich, für welche friedlichen Zwecke sie zusammenkommen.