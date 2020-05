Verschwörung, Verschwörer - das klingt schon mal ziemlich ungut. Geheimnisumwobenes hinterlistiges Treiben oder so ähnliches würde man vermuten. Sicherheitskonferenzen und dergleichen natürlich nicht ... :-) Ja klar, das liegt in der Natur der Dinge: Verschwörungen gibt es nur, wenn etwas gegen Widerstand durchgesetzt werden soll. In der Demokratie braucht es keine Verschwörungen, da wird alles offen diskutiert und von mündigen Bürgern entschieden. Oder vielleicht nicht? Wie neulich hier ausgeführt spielen sich die Dinge in den Köpfen der Menschen ab. Es muss ja nicht gleich Gott sein, auch "Erzählungen" ("Narrative") hausen in diesen Köpfen und bestimmen das Denken, soweit dieses nicht eigenständig erfolgt. Wie bekannt werden wir ständig von allen möglichen Sudelmedien bedröhnt, die uns irgendwelche Dinge bekanntgeben, von denen wir wissen, dass sie nicht stimmen. Was das alles ist, finden Sie in den diversen Dossiers am Ende dieses Artikels und natürlich auch im umfangreichen Archiv dieser Website. Vom Standpunkt dieser Sudelmedien und ihrer Betreiber und großzügigen Förderer findet die große Verschwörung natürlich gegen die von ihnen propagierte "Erzählung" statt, die sich zur Zeit um einen Virus rankt, der in magischer Weise die gesamte Gesellschaft einschließlich der hervorragenden Regierung und natürlich auch der Sudelmedien beherrscht und in seinem Bann hält, um es noch pathetischer auszudrücken. Dass diese jämmerliche Truppe von einem Virus beherrscht wird, mag noch einleuchten. Aber da ist dann auch schon Schluss mit lustig. Um wen geht es eigentlich? "Nur" um uns, um es einmal so zu sagen. Um die Bürger des Landes, um das blöde Stimmvieh, die Kreuzelmacher. Und um unsere Kinder, die dem Rechzregime völlig egal sind. Um die, die die Arbeit gemacht haben, durch die unsere Länder reich geworden sind und prosperiert haben, zumindest bis jetzt. Um die, die sich eine Klasse von Parasiten geleistet haben, die es sich auf ihre Kosten gut gehen hat lassen. Um die, die jetzt mir nix dir nix abgedreht werden sollen. Fortsetzung demnächst ...