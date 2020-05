Argentiniens Zahlungsunfähigkeit weist auf die Zukunft der USA hin Jacob G. Hornberger Während das Establishment in Washington, D.C. und seine Gefolgsleute in der amerikanischen Mainstream-Presse weiterhin die 4 Billionen Dollar an neuen Bundesausgaben für die Coronavirus-Krise feiern, hat Argentinien eine ernüchternde Botschaft für das amerikanische Volk. Laut CNBC steht die argentinische Regierung kurz vor der Zahlungsunfähigkeit. Im vergangenen Monat legte die Regierung einen Vorschlag zur Umschuldung ihrer Schulden vor. Der Vorschlag wurde von den Gläubigern abgelehnt. Wenn keine Einigung erzielt wird, ist die Zahlungsunfähigkeit so gut wie sicher. CNBC schreibt: Im Jahr 2001 wurde Argentinien mit rund 100 Milliarden Dollar Schulden zahlungsunfähig. Das löste die schlimmste Wirtschaftskrise in der Geschichte des Landes aus und führte dazu, dass Millionen Bürger aus der Mittelschicht in Armut fielen .... Worauf der Artikel nicht hinweist, ist etwas, das viele Amerikaner interessieren könnte. Um in der Schuldenkrise von 2001 verzweifelt an Geld zu kommen, beschlagnahmte die argentinische Regierung private Renten und ersetzte das Geld durch Staatsanleihen - Anleihen, deren Wert durch die inflationäre Gelddruckpolitik der Regierung ausgelöscht werden konnte. Vor der Coronavirus-Krise hatte die US-Regierung Schulden in Höhe von etwa 23 Billionen Dollar. Das sind etwa 200.000 Dollar pro amerikanischem Steuerzahler. Die Regierung gab 1 Billion Dollar mehr aus, als sie an Steuern einnahm. Das bedeutet, dass die Schulden auf 24 Billionen Dollar steigen würden. Mit den 4 Billionen Dollar, die sie für die Coronavirus-Krise ausgeben, erhöhen sie nun ihre Schulden auf 28 Billionen Dollar. Mit dem Rückgang der Steuereinnahmen von Menschen, die während der Stilllegung nicht arbeiten, könnte diese Verschuldung um eine weitere Billion auf 29 Billionen Dollar ansteigen. Oh, es lohnt sich wahrscheinlich, darauf hinzuweisen, dass die Schulden der Bundesregierung keine Mittel für die aus Steuergeldern finanzierten Zahlungen für Sozialversicherung, Medicare, Medicaid und andere wohlfahrtsstaatliche Programme enthalten. In der Zwischenzeit sagen das Washingtoner Establishment und die Mainstream-Presse: "Machen Sie sich keine Sorgen. Seien Sie glücklich. Seien Sie dankbar, dass Sie eine Bundesregierung haben, die sich um Sie kümmert und Ihnen kostenlos Geld geben will." Aber es ist nicht kostenlos. Jeder zahlt dafür, entweder in Form von Einkommenssteuern, Schulden oder Geldentwertung (d.h. der indirekten Steuer, der Inflationierung der Geldmenge durch die Federal Reserve). Täuschen Sie sich nicht: wenn die Krise kommt, werden Sie bei den Bundesbeamten eine Bösartigkeit erleben, die der der Bundesbeamten in den 1930er Jahren entsprechen wird. Damals, als die Bundesregierung dringend Geld brauchte, befahl sie dem amerikanischen Volk einfach, ihre Goldmünzen an die Bundesregierung abzuliefern, unter Androhung einer Verurteilung wegen eines Kapitalverbrechens und einer Geldstrafe, wenn sie dies nicht taten oder sich weigerten. Denken Sie daran, dass Gold- und Silbermünzen das offizielle Geld der Vereinigten Staaten waren. Das war es, was die Verfassung festgelegt hatte. Das war mehr als 100 Jahre lang das amerikanische Währungssystem gewesen. Und mit einem einzigen moralisch abscheulichen Befehl kam alles zu einem Ende, weil die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika verzweifelt Geld brauchte. Sicherlich gaben sie den Amerikanern im Gegenzug Staatsanleihen, aber diese Anleihen verloren schnell an Wert, insbesondere im Verhältnis zu den beschlagnahmten Goldmünzen. Wo ist diesmal die reife Tomate? Wie sieht es mit den 401(k)s (vom Arbeitgeber mitfinanziertes Modell der privaten Altersvorsorge in den USA) aus? Das hat die argentinische Regierung getan: sie hat diese reifen Tomaten einfach beschlagnahmt und den Menschen Staatsanleihen gegeben, deren Wert im Gegenzug stark gefallen ist. Niemand sollte überrascht sein, dass, wenn der Tag der Abrechnung kommt, die US-Beamten das Gleiche tun werden. Aber freuen Sie sich einfach weiter. Machen Sie sich keine Sorgen. Die Bundesregierung ist hier, um Ihnen zu helfen. Sehen Sie sich nur all das Geld an, das sie Ihnen schenkt.