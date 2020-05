COVID-19 bringt verheerende Folgen für das Gruppendenken Cheryl K. Chumley Die schädlichsten und nachhaltigsten Auswirkungen von COVID-19 auf Amerika werden nicht so sehr physischer oder medizinischer, sondern psychischer Natur sein. Wie das? Wo die Amerikaner einst für sich selbst dachten, hat die Regierung die Kontrolle übernommen. Wo die Amerikaner einst selbst entschieden, haben die Bürokraten die Zügel in die Hand genommen. Schlimmer noch, die Regierung hat diejenigen, die selbstständig denken wollen, erfolgreich zum Staatsfeind Nummer eins gemacht. Sie wollen Ihr Geschäft nicht schließen, nicht von den vom Steuerzahler finanzierten Hilfsgeldern leben, nicht in Ihrem Haus bleiben, sicher von denen, die das social distancing missachten? Sie sind egoistisch. Sie bringen Leben in Gefahr. Sie haben Blut an Ihren Händen. Wie können Sie es wagen? "Die Salonbesitzerin aus Dallas sitzt im Gefängnis, weil sie unter Missachtung eines Gerichtsbeschlusses geöffnet hat", berichteten die Dallas News soeben über Shelley Luther, eine Frau, die sich über die örtlichen und staatlichen Anordnungen und die einstweilige Verfügung des Richters hinweggesetzt hat, um diese Woche ihren Salon a la Mode zu eröffnen. Sie wurde außerdem zu einer Geldstrafe von 7.000 Dollar verurteilt. Sie wurde auch vom Richter beschimpft, der sie als "egoistisch" bezeichnete - nun, wofür? Weil sie versuchte, für ihr Heim und ihre Familie zu sorgen? So weit ist der COVID-19-Wahnsinn gegangen. Hut ab vor Luther, die dem Richter mit dieser kurzen Erklärung geantwortet hat: "Meine Kinder zu ernähren ist nicht egoistisch. Ich habe Friseusen, die selbst hungern, weil sie lieber ihren Kindern zu essen geben wollen", sagte sie. Aber wo ist der Rest Amerikas in dieser Sache? Sicher, der Gouverneur von Texas schrieb dem Richter und forderte die sofortige Freilassung Luthers. Gott sei Dank. Sicher, es gibt eine ganze Reihe von Freiheitskämpfern da draußen. Man sieht sie vor dem Kapitol in Michigan, in den Straßen von Boston, auf den Bürgersteigen von New York City, manche auf sozialer Distanz, manche nicht; manche tragen Gesichtsmasken, manche nicht; manche üben ihre Rechte nach dem Zweiten Verfassungszusatz aus; manche nicht. Man sieht sie an den Stränden in Kalifornien, wie sie sich den Anordnungen der Exekutive widersetzen - in den Gemeinden von New Hampshire, die eine Wiederöffnung der Wirtschaft fordern. Man sieht sie mit ihren "LIBERATE"-Hashtags in den sozialen Medien, mit ihren Schildern "Don't take our freedom" in Spots von Virginia bis New Hampshire, von Colorado bis Washington. Und das ist alles schön und gut. Aber das ist es, was sie im Gegenzug bekommen: "Coronavirus-Demonstranten machen die amerikanische Fahne zu einem Symbol des Egoismus", lautete kürzlich eine Schlagzeile der Los Angeles Times. Mit anderen Worten: für Freiheit kämpfen - kämpfen für eine Rückkehr zu gesünderen Zeiten - kämpfen für die Verfassung, für Selbstversorgung, für eines der Rechte, die in diesem Land seit langem als gottgegeben hochgehalten werden - ist "egoistisch". Gekürzter Fair Use-Auszug. Lesen Sie den ganzen Artikel HIER .