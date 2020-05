COVID-19, die massiv erweiterbare Krise

Tony Cartalucci

Nach allem, was man hört, und von Anfang an war einigen klar, dass die Coronavirus-Krankheit 2019 (Covid-19) allenfalls ein wenig gefährlicher war als die saisonale Grippe - aber sie wurde absichtlich groß aufgebauscht, um die Öffentlichkeit in ein zunehmend verworrenes Netz bösartiger Politik zu stürzen.

Bereits im vergangenen Monat hatten Experten mit kühlerem Kopf davor gewarnt, dass die von Politikern, westlichen Konzernmedien, verschiedenen anderen Panikmachern und sogar Beamten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) verbreiteten gehypten Todesraten zu viel, viel niedrigeren Todesraten führen würden, wenn mehr Menschen getestet und für infiziert befunden würden, von denen die meisten wenig bis gar keine Symptome zeigten.

Die Zahl der Infektionen im Vergleich zu den Todesfällen in Island (wo kein "Lockdown" stattfand), wo Tests am weitesten verbreitet waren, zeigt eine Sterblichkeitsrate von etwa 0,5%, obwohl nur 5% der Bevölkerung getestet wurden. Ungefähr 50% der getesteten Personen zeigten keinerlei Symptome - was bedeutet, dass viel, viel mehr Isländer wahrscheinlich an dem Virus erkrankten und es mit Leichtigkeit überwunden haben, ohne jemals einen Arzt oder ein Krankenhaus aufgesucht zu haben, um sich testen zu lassen oder in die nationale Covid-19-Statistik aufgenommen zu werden.

Eine andere Studie, die in den Vereinigten Staaten von Amerika von der Stanford University durchgeführt wurde, ergab, dass die Infektionsrate wahrscheinlich 50 bis 85 Mal höher war als berichtet - was bedeutet, dass die Sterberate astronomisch niedriger war als zuvor berichtet und tatsächlich bei etwa 0,2% bis nur 0,12% lag - ganz gewiss nicht in der Nähe der von der Weltgesundheitsorganisation angegebenen 3-4%.

Mit anderen Worten: Covid-19 ist, gemessen an der Zahl der Todesopfer, nicht gefährlicher oder tödlicher als die jährliche Grippe. Aber es ist als solcher von westlichen Politikern, den westlichen Konzernmedien und sogar von internationalen Institutionen wie der WHO gehypt worden - eine bewusste Täuschung, die von einem koordinierten Theater begleitet wird, zu dem auch Informationsveranstaltungen der Regierung mit Reportern gehören, die aus "Angst" vor einer Ansteckung mit Covid-19 komisch weit voneinander distanziert herumstehen.

Andere Requisiten, die dazu benutzt werden, die Öffentlichkeit in Panik zu versetzen, sich zu Hause einzusperren und den immensen sozioökonomischen Schaden zu akzeptieren, den "Lockdowns" verursachen, sind u.a. irreführende exponentielle Diagramme von Infektionen, die scheinbar geradewegs nach oben steigen, ohne dass ein Ende in Sicht ist.

Wenn verantwortungsbewusste Journalisten diese Diagramme in einen Kontext stellen würden - sagen wir, vielleicht neben die jährlichen Kurven der Grippeinfektion - würde die Öffentlichkeit bemerken, dass sie praktisch identisch sind und einfach die Art und Weise darstellen, wie sich die Grippe, Erkältungen und Covid-19, das mit beiden verwandt ist, durch die Bevölkerung arbeiten.

Dasselbe gilt für die Zahl der Todesfälle. Sollten die Medien die Covid-19-Todesfälle im Zusammenhang mit und im Vergleich zu den jährlichen Grippetodesfällen darstellen, würden die Amerikaner - zum Beispiel - sehen, dass Covid-19 im Vergleich zur Grippesaison 2019 um 30.000 bis 40.000 Todesfälle hinter der gewöhnlichen Grippe zurückbleibt - ganz zu schweigen davon, dass es in keiner Weise dem Hype und der Hysterie gerecht wird, die die Regierung und die Medien absichtlich um Covid-19 herum geschaffen haben, um ihre "Lockdown"-Politik zu rechtfertigen.

Warum also haben Regierungen rund um den Globus ihre Volkswirtschaften lahmgelegt, Millionen von Menschen arbeitslos gemacht und drakonische Maßnahmen ergriffen, um ihre Bevölkerung im Wesentlichen zu Hause einzusperren?

Diejenigen, die über Macht und Geld verfügen, versuchen, das zu behalten, was sie haben, und das wenige, was in den Händen anderer bleibt, zu nehmen. Während des fabrizierten "Krieges gegen den Terror" wurde eine ähnliche Hysterie absichtlich in der Gesellschaft verbreitet, um drakonische Polizeibefugnisse im eigenen Land und endlose Kriege im Ausland zu rechtfertigen - was letztlich Billionen auf die Konten der Rüstungsunternehmen und der Finanzinstitutionen fließen ließ, die in diese investiert haben.

Während einer vorgetäuschten Gesundheitskrise wie dem Ausbruch der "Schweinegrippe" H1N1 im Jahr 2009 trug die unbegründete Furcht vor einem unkontrollierbaren Erreger, der die Bevölkerung heimsucht, dazu bei, die Zentralisierung der Kontrolle über die Gesundheit und den Lebensstil der Menschen zu rechtfertigen, während gleichzeitig Milliarden an öffentlichen Geldern in die Kassen von Big Pharma gepumpt wurden.

Und jetzt wieder eine Neuauflage, mit genau denselben Interessensgruppen, die uns über all das oben Gesagte belogen haben und es wieder tun, aber in einem viel größeren und zerstörerischeren Ausmaß und mit sozioökonomischen Verwüstungen, denen praktisch niemand völlig entkommen wird.

Wenn der Covid-19-Schwindel (es gibt in der Tat so viele Aspekte davon, die per Definition ein Schwindel sind) Sie nicht davon überzeugt, sich von den Politikern und den Konzernen, denen sie dienen, zu trennen - einschließlich der Trennung von den Gütern und Dienstleistungen des Großkapitals -, dann wird Sie nichts überzeugen.

Spezielle Interessensgruppen haben gerade einen Beta-Test durchgeführt, bei dem ganze Länder in virtuelle Gefängnisse verwandelt wurden.