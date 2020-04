Das wirkliche wirtschaftliche Problem ist nicht der Lockdown

Paul Craig Roberts

Was halten wir von all dem? Ich habe gerade einen Artikel in der New York Times gelesen, in dem berichtet wird, dass Präsident Trump gelogen und der Öffentlichkeit die Schwere der Covid-19-Pandemie verschwiegen hat ( > LINK ). Auf der anderen Seite begegne ich der endlosen Wut im Internet, dass Covid-19 ein Schwindel ist, dass die Krankenhäuser in New York City leer sind und niemand gestorben ist. Es ist nichts anderes als ein Rothchild-Rockefeller-Bill Gates-Komplott. Die vielleicht verblüffendste und widersprüchlichste Behauptung von allen ist, dass es sich um eine Biowaffe handelt, die so harmlos ist, dass es keinen Lockdown hätte geben dürfen. Warum eine harmlose Biowaffe herstellen?

Wie man zur Schließung steht, hängt davon ab, wie man zu anderen Fragen steht. Wenn Sie ein Libertärer sind, lehnen Sie die Schließung ab, weil sie Ihre Freiheit einschränkt und nutzlose alte Menschen am Leben erhält, die Sie Lohnsteuerdollar kosten. Wenn Sie ein Trump-Hasser wie die New York Times sind, geben Sie Trump die Schuld dafür, dass er die Bedrohung unterschätzt und die Schließung nicht früh genug bekannt gegeben hat. Wenn Sie ein Trump-Anhänger sind, geben Sie China die Schuld und erwarten, dass China dafür mit dem Verzicht auf seinen Billionen-Dollar schweren Bestand an US-Staatsanleihen bezahlt.

Diejenigen, die die Schließung anprangern, sind sich des Schadens, den sie anrichten, nicht bewusst. Sie haben es den Eliten, die uns für eine weitere "Rettungsaktion für das eine Prozent" ausnutzen ermöglicht, die Schuld für die daraus resultierende wirtschaftliche Depression auf die Schließung zu schieben. Die US-Wirtschaft befindet sich in einer langfristigen Rezession. Einkommens- und Vermögenszuwächse sind den wenigen oberen Prozent zugefallen, die die Mehrheit der Aktien und Anleihen besitzen, deren Preis durch das Gelddrucken der Fed in die Höhe getrieben wurde. Der Rest der Bevölkerung wurde durch die Verlagerung ihrer Arbeitsplätze ins Ausland und die Finanzialisierung der Wirtschaft geschädigt, die ihnen nach der Zahlung ihrer Miete oder Hypothek, der Bezahlung von Autos, Kreditkarten und Studentenschulden nur wenig oder gar kein verfügbares Einkommen lässt.

Die Wirtschaft befand sich bereits in einer Schuldendeflation, da 40% der Bevölkerung nach Angaben der Federal Reserve nicht in der Lage waren, 400 $ Bargeld aufzubringen. Die unvermeidliche Folge einer Schuldendeflation ist eine wirtschaftliche Depression, da eine Schuldendeflation eine ausreichende Gesamtnachfrage der Verbraucher ausschließt, um die Wirtschaft anzutreiben. Das BIP-Wachstum hat keine Hilfe von Unternehmensinvestitionen erhalten, da die Unternehmen ihre Gewinne zum Rückkauf eigener Aktien verwendet haben.

Die Schließung ist nicht für die Schuldendeflation verantwortlich, deren Grundlagen bereits vorhanden waren. Aber die Schließung hat ihr einen Schub gegeben. Kleine Unternehmen wurden nicht wie grössere wie Boeing gerettet. Für kleine Unternehmen stellt die Schließung einen Zeitraum dar, in dem ihre Kosten ihre Einnahmen übersteigen. Für die Menschen, die durch die Schließung arbeitslos wurden, blieben ihre Lebenshaltungskosten weiter bestehen, aber ihre Gehaltszahlungen nicht. Die Trump-Schecks helfen ebenso wie vorübergehende Moratorien bei Zwangsräumungen, um das Unvermeidliche hinauszuzögern, aber für die Mehrheit der ohnehin schon hoch verschuldeten Menschen erhöht die Schließung ihre Schulden noch weiter.

Michael Hudson und ich glauben, dass ein Wirtschaftssystem, das die Rentierklasse bereichert, indem es einen möglichst großen Teil des persönlichen Einkommens in den Schuldendienst umwandelt, ein Wirtschaftssystem ist, das tot im Wasser liegt. Ein möglicher Ausweg ist die Abschreibung von Schulden, um ein verfügbares Einkommen zu schaffen. Denken Sie daran, dass der Vorsitzende der US-Notenbank Alan Greenspan, als die Ersetzung ausgelagerter Arbeitsplätze in der Produktion durch Walmart-Jobs das US-BIP-Wachstum stoppte, das fehlende Einkommenswachstum durch das Wachstum der Verbraucherschulden ersetzte und durch diese Ersetzung verfügbares Einkommen schuf, indem er den Verbraucher mit Schulden belud.

Diese Ladung ist jetzt voll. Wir befinden uns in der wenig beneidenswerten Lage, sehr hohe Aktienkurse in einer Wirtschaft zu haben, die kein Wachstumspotential hat. Die hohen Aktienkurse sind das Produkt von Billionen von Dollar, die in Finanzanlagen gesteckt wurden. Wenn die Wiedereröffnung das Virus verbreitet und eine zweite Welle hervorruft, die das Gesundheitssystem auf breiterer Basis überwältigt, könnte die Wirtschaft wieder heruntergefahren werden oder, wenn sie offen gehalten wird, durch eine weit verbreitete Krankheit oder eine Abneigung gegen die Exposition gegenüber dem Virus zum Erliegen kommen. Hat das Virus hingegen seinen Höhepunkt erreicht oder wurde die Bedrohung übertrieben, bleibt die bestehende drückende Schuldenlast bestehen.