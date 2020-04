Land der Freien? Heimat der Tapferen? Jeff Harris Bei einem Banküberfall im schwedischen Stockholm im Jahr 1973 wurden vier Bankangestellte sechs Tage lang im Tresorraum der Bank als Geiseln gehalten. Zwischen den Geiseln und ihren Entführern schien sich eine merkwürdige "Verbindung" zu entwickeln, die später als Stockholm-Syndrom bezeichnet wurde. Laut Wikipedia wird das Stockholm-Syndrom definiert als “ein Zustand, in dem Geiseln während der Gefangenschaft eine psychologische Allianz mit ihren Entführern entwickeln ...” Gegenwärtig erleben wir eine globale Terrorkampagne, die von den Eliten geführt wird, die die Weltgesundheitsorganisation (WHO) kontrollieren und die die Angst vor dem Covid-19-Virus als psychologische Terrortaktik einsetzen. Fotos von "provisorischen" Leichenhallen, die benötigt werden, um mit dem Ansturm der Leichenberge fertig zu werden, und Fotos von "Massengräbern", die von Häftlingen auf Hart Island in New York City ausgehoben wurden, haben ihre Arbeit gut gemacht, auch wenn sie auf Fiktion beruhen. Das Terror-Theater, komplett mit laufenden Summen von "Infektionen" (nein, es handelt sich eigentlich um Expositionen, aber Infektion klingt viel schlimmer) und Todesfällen (grob manipuliert, um die Zahlen künstlich aufzublähen) hat die Bevölkerung in einem solchen Ausmaß traumatisiert, dass eine Mehrheit bereit scheint, illegale, verfassungswidrige "Befehle" für wirtschaftlich lähmende Abriegelungen gerne zu akzeptieren. Verschiedene Umfragedaten deuten darauf hin, dass die Mehrheit der Bürger mit den drakonischen Abriegelungen einverstanden ist. Nach Angaben der International Business Times ergab eine Umfrage von Yahoo News/YouGov vom 17. bis 19. April, dass 60 Prozent der Befragten die Forderung nach einer Wiedereröffnung der Wirtschaft ablehnen. Nur 22 Prozent stimmten zu, dass es Zeit sei, sich wieder an die Arbeit zu machen, während der Rest sich einfach nicht entscheiden konnte. Das ist tragisch für unsere einst stolze Republik! Daran sind unsere öffentlichen Schulen und Universitäten schuld, zusammen mit Eltern, die mehr auf ihre Unterhaltung bedacht sind, als dass sie ihren Kindern beibringen, kritisch zu denken. Den Kindern (und vielen ihrer Eltern) wurde die Religion des Klimawandels, der LGBTQ-Toleranz und der politischen Korrektheit so sehr eingetrichtert, dass sie unfähig zu sein scheinen, die totalitäre Schlinge, die sich sehr schnell zuzieht, zu fassen. Gründervater Benjamin Franklin sagte berühmterweise: "Diejenigen, die die grundlegende Freiheit aufgeben, um ein wenig vorübergehende Sicherheit zu erkaufen, verdienen weder Freiheit noch Sicherheit." Wenn 60 Prozent der US-Bürger glücklich eine illegale, verfassungswidrige Abschaltung der Wirtschaft auf der Grundlage einer fehlerhaften "Wissenschaft" begrüßen, die von eigennützigen Bürokraten in der Hoffnung auf ihre "Sicherheit" ausgespuckt wird, kann man nur zu dem Schluss kommen, dass sie unter dem Äquivalent des Stockholm-Syndroms leiden. Dieselben Menschen werden gerne Schlange stehen, um sich einen ungetesteten Impfstoff injizieren zu lassen, wenn die "Experten" ihnen sagen, dass er sie in Sicherheit bringen wird. Psychoterror ist eine mächtige Waffe, die in diesem Pandemie-Theater voll zur Geltung kommt. Für diejenigen, die Freiheit und demokratische Rechte wirklich schätzen, ist die Zeit gekommen, gegen die nackte Tyrannei, die sich als unser Beschützer ausgibt, Stellung zu beziehen.