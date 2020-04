USA, Russland fangen gegenseitig ihre Flugzeuge bei Überflügen ab US Navy sagt, das Abfangen eines amerikanischen Spionageflugzeugs sei "unsicher" gewesen Jason Ditz Die Spannungen zwischen Russland und den Vereinigten Staaten von Amerika nehmen wieder zu. Beide Nationen berichteten, dass sie Flugzeuge der jeweils anderen Nation abgefangen haben, als sie ihren Luftraum verletzten. Beide Seiten verteidigten ihre jeweiligen Abfangaktivitäten. NATO-Flugzeuge fingen zwei russische Jets über der Ostsee ab, die in internationalen Gewässern operierten, aber die USS Donald Cook, einen US-Zerstörer, überflogen. Die NATO bewertete dieses Abfangen als eine enorme Leistung, die zeigt, dass sie "bereit, wachsam und vorbereitet bleibt". Unterdessen fing eine russische Su-35 ein Spionageflugzeug der US-Marine vor der Küste Syriens ab. Russland berichtete, dass das Spionageflugzeug in der Nähe russischer Luftwaffenstützpunkte in Syrien operierte, wobei es zweimal abgefangen wurde. Die US-Marine beschwerte sich, dass es "unsicher" sei, ihr Spionageflugzeug inmitten dessen offensichtlicher Spionagetätigkeit abzufangen. Die Russen sagten, sie hätten das US-Flugzeug entdeckt, das auf ihren Luftwaffenstützpunkt zusteuerte, und die Su-35 losgeschickt, um es aus dem Luftraum des Stützpunktes zu "eskortieren". Russland sagt, dass sein Vorgehen im Einklang mit dem Völkerrecht stehe.