Dass hinter der Demokratie, auf die wir ständig hingewiesen werden, eigentlich gar nix steckt, was mit "Volksherrschaft" zu tun hat, erweist sich jetzt, wo mit Hinweis auf eine eher harmlose Grippe der ganze Zauber praktisch ausgeknipst wird. Das Theater steht unter dem Titel "Leben retten" - sprich Bekämpfung der zur gefährlichen Seuche gehypten Covid-19, die viele Tausende von uns dahinraffen wird, wenn wir nicht tun, was uns Bundeskanzler/Innenminister/Gesundheitsminister ans Herz legen - sprich befehlen. Die lächerliche Aufführung, wie jeder Minister/in sich geriert wie ein kleiner Diktator, der irgendwelche - offenkundig willkürlich festgelegten, was nur die wenigsten zu sagen wagen - Termine vorgibt, an denen der Staatsbürger - sprich Untertan - seine verfassungsmäßig garantierten Rechte wieder "konsumieren" darf, schlägt jedem rechtsstaatlichen Verständnis direkt ins Gesicht. Willkommen im tiefsten Mittelalter! Warum Kinos erst im September aufmachen dürfen? Na, weil die Obrigkeit das so bestimmt. Warum Geschäfte unter/über 400m², Friseursalons, Autoverkäufer usw. erst ab diesem oder jenem Termin öffnen dürfen, wie das mit den Schulen weitergehen soll, bestimmen irgendwelche Schreibtischtäter, die jetzt offensichtlich dazu befugt sind, ihre diktatorischen Gelüste auszuleben. Von Sachverstand kann bei diesem dilettantisch/idiotischen Gewurstel ja keine Rede sein. Die Juristen, die dabei mitmachen, sollten eigentlich im "öffentlichen Dienst" nix verloren haben, nachdem sie ja auf die Verfassung vereidigt sind. Diese - verfassungswidrigen - diktatorischen Kompetenzen macht ihnen zur Zeit offenbar niemand streitig: das Rechzregime sowieso nicht, in dem sich die Möchtegerndiktatoren austoben dürfen

die Medien, die - haben sie eigentlich eine Aufgabe? - zur Zeit fett bedient werden mit ganzseitigen Inseraten

der staatliche Ösifunk, die "Öffentlich Rechtlichen Medien", Regierungspropaganda übelster Sorte ...

und in erster Linie die Staatsbürger, denen unter Androhung schwerer Strafen jede Begegnung untereinander verboten ist und die sich das gefallen lassen (müssen?). Es ist natürlich sehr lustig, wenn man sieht, dass das alles von "demokratisch gewählten" Funktionären betrieben wird. Was es mit diesen gewählten Funktionären auf sich hat, lässt sich einigermaßen bewerten, wenn man sich Horst Seehofers Sager vor Augen hält: "die etwas zu sagen haben, werden nicht gewählt, die gewählt sind, haben nichts zu sagen." Sie werden jedenfalls gut dafür bezahlt. Nun, wem nützt das alles? Wer hat da wirklich etwas davon? Außer den kleinkarierten Fuzzis natürlich, die ihre verkorksten Persönlichkeiten Gassi führen dürfen? Interessante Frage, mit der wir uns demnächst beschäftigen werden ... Fortsetzung folgt