F.A. Hayek über Gates, Fauci und alle zentralen Planer wie sie Thomas DiLorenzo Ein hervorstechendes Merkmal der beiden wichtigsten Mitwirkenden an der Schaffung des sowjetischen Amerika, die durch die hysterische Panik über den jüngsten Erkältungsvirus entstanden sind - Bill Gates und Anthony Fauci - ist ihre nonchalante, teuflische Haltung gegenüber den zig Millionen Amerikanern, deren Arbeitsplätze und Gehälter eliminiert wurden, deren Geschäfte ruiniert und für immer verschwunden sind, deren Ersparnisse dezimiert wurden und deren Gefangenschaft unter Massenhausarrest, bewacht von rotzfrechen, arroganten örtlichen Polizisten, die unverhältnismäßig stark unter dem Little-Man-Syndrom leiden. Gates, Fauci, die "Einrichtung des öffentlichen Gesundheitswesens" und der bellende Chor professioneller Lügner in den "Medien" drehten durch, als Präsident Trump das Offensichtliche erklärte - dass das Leben voller Kompromisse ist und dass eine wirtschaftliche Depression durchaus mehr Tod und Zerstörung von Leben verursachen kann als jeder Erkältungsvirus. Wir wollen nicht, dass "die Heilung schlimmer ist als die Krankheit", sagte er. Der mit dem Nobelpreis ausgezeichnete Ökonom F.A. Hayek legte 1944 in seinem Buch "The Road to Serfdom" ("Der Weg in die Knechtschaft"), einem der einflussreichsten Bücher des zwanzigsten Jahrhunderts, den Finger auf die Regierungsplanungsmentalität von Menschen wie Gates und Fauci. Auf Seite 55 schrieb Hayek: Die Bewegung für Planung verdankt ihre heutige Stärke weitgehend der Tatsache, dass sie aus "fast allen zielstrebigen Idealisten besteht, allen Männern und Frauen, die ihr Leben einer einzigen Aufgabe gewidmet haben. Die Hoffnungen, die sie in die Planung setzen, sind jedoch nicht das Ergebnis einer umfassenden Sichtweise der Gesellschaft, sondern vielmehr das Ergebnis einer sehr eingeschränkten Sichtweise und oft das Ergebnis einer starken Übertreibung der Bedeutung der Ziele, die sie in erster Linie verfolgen ..." Dies macht "gerade die Männer, die am meisten darauf bedacht sind, die Gesellschaft zu planen, zu den gefährlichsten, wenn man ihnen dies gestattet - und zu den intolerantesten gegenüber der Planung anderer. Vom heiligmäßigen und zielstrebigen Idealisten zum Fanatiker ist oft nur ein Schritt. Mit anderen Worten: Menschen wie Gates und Fauci müssen so weit wie möglich von der Macht ferngehalten werden.