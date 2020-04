Wird die Coronavirus-Pandemie dazu beitragen, Krieg und Militarismus einzudämmen? Lawrence Wittner Als ich vor Jahrzehnten begann, internationale Geschichte zu lehren, fragte ich Studenten, ob sie es für möglich hielten, dass Nationen ihre Kriege gegeneinander beenden könnten. Ihre Antworten waren unterschiedlich. Aber die pessimistischeren Schlussfolgerungen wurden manchmal durch die Überlegung gemildert, dass, wenn die Nationen der Welt einem gemeinsamen Feind gegenüberstehen würden, wie z.B. einer Invasion von einem anderen Planeten, dies sie schließlich zusammenführen würde. Daran wurde ich am 23. März erinnert, als der Generalsekretär der Vereinten Nationen, António Guterres, "einen sofortigen globalen Waffenstillstand" forderte. Es sei an der Zeit, so Guterres, "die Krankheit des Krieges zu beenden und die Krankheit zu bekämpfen, die unsere Welt verheert". In einer Mitteilung der Vereinten Nationen hieß es, der Generalsekretär habe "die Kriegsparteien auf der ganzen Welt aufgefordert, ihre Waffen niederzulegen, um den größeren Kampf gegen COVID-19 zu unterstützen: den gemeinsamen Feind, der jetzt die gesamte Menschheit bedroht". Wenn sich die Menschen vernünftig verhalten würden, würden sie ihren gemeinsamen Feind sicherlich erkennen und diesen Vorschlag unterstützen. Warum sollte man schließlich nicht kooperativ daran arbeiten, die Menschheit vor dem massiven globalen Tod und dem wirtschaftlichen Zusammenbruch zu retten, anstatt weiterhin jährlich 1,8 Billionen Dollar für Kriege und gewaltige militärische Aufrüstungen mit dem Ziel auszugeben, sich gegenseitig abzuschlachten? Allein die US-Regierung gibt derzeit rekordverdächtige 738 Milliarden Dollar pro Jahr für ihren ständig wachsenden Militärapparat aus - wesentlich mehr, als sie jedes Jahr für Gesundheit, Bildung und alle anderen zivilen Dienste ausgibt. Wie wäre es, wenn diese enormen Ressourcen, die jetzt für den Krieg und die Kriegsvorbereitungen vorgesehen sind, für die Bedürfnisse der eigenen Bevölkerung eingesetzt würden, z.B. für die Bewältigung der Coronavirus-Pandemie? Und sicherlich würden auch andere schwer bewaffnete Regierungen, die derzeit den menschlichen und wirtschaftlichen Reichtum ihrer Nationen in das Rattenloch des Krieges schaufeln, von einer Neuordnung ihrer Prioritäten profitieren. Darüber hinaus, wenn die Welt von einer tödlichen Pandemie heimgesucht wird - vielleicht nur die erste von vielen in den kommenden Jahrzehnten - wie wollen die Nationen dann die notwendigen Streitkräfte zur Bekämpfung von Kriegen aufrechterhalten? Soldaten leben, wie Seeleute, in unmittelbarer Nähe zueinander, und als Folge davon werden ihre Reihen wahrscheinlich durch Krankheiten dezimiert. Wie die kürzliche Entlassung eines Kapitäns der US-Marine aus dem Kommando, der vor der Verbreitung des Coronavirus auf seinem Flugzeugträger gewarnt hatte, zeigt, werden sich hohe Militärbeamte wahrscheinlich weigern, den sich verschlechternden Gesundheitszustand ihres Militärpersonals zur Kenntnis zu nehmen. Aber diese vorsätzliche Ignoranz wird keine effektive Kampf- oder militärische Besatzungsmacht ins Feld führen. Sie könnte sogar zu weit verbreitetem Widerstand und Aufständen unter den Truppen führen, da Krankheit und Tod durch ihre beengten Baracken und Schiffsunterkünfte fegen. Dennoch leben wir, wie uns die Geschichte zeigt, nicht in einer durch und durch rationalen Welt. Nationen - und vor ihrer Existenz konkurrierende Gebiete - haben seit Jahrtausenden menschliche und wirtschaftliche Ressourcen für Krieg und Kriegsvorbereitungen verschwendet. Selbst 75 Jahre nach der Vernichtung Hiroshimas und Nagasakis mit Atombomben rüsten sich die Nationen weiterhin mit rund 14.000 Atomwaffen aus und bereiten sich damit auf einen Atomkrieg vor - und drohen manchmal damit -, der das meiste Leben auf der Erde vernichten wird. Darüber hinaus könnte die Coronavirus-Pandemie autoritäre politische Tendenzen stärken, die traditionell mit Militarismus einhergehen. In Anerkennung der Angst und Panik, die die breite Öffentlichkeit bereits erfasst haben, nutzen machthungrige Regierungsbeamte die Krise, um den Ausnahmezustand auszurufen und die politische Freiheit einzuschränken. In Ungarn hat Ministerpräsident Viktor Orbàn das von seiner Partei kontrollierte Parlament davon überzeugt, alle Wahlen abzusagen, seine Fähigkeit zur Gesetzgebung auszusetzen und ihm das Recht einzuräumen, per Dekret auf unbestimmte Zeit zu regieren. In den Vereinigten Staaten machte Donald Trump, nachdem er die Pandemie zunächst auf die leichte Schulter genommen hatte, eine totale Kehrtwende, indem er "einen nationalen Notstand" ausrief und sich selbst als "Kriegspräsident" neu erfand. Kürzlich hat Trump unter dem Deckmantel der Coronavirus-Krise seine militärischen Drohungen gegen andere Nationen eskaliert, indem er ein verstärktes Vorgehen der US-Streitkräfte anordnete, das einen Krieg mit dem Iran riskiert und auch auf einen militärischen Angriff der USA auf Venezuela hindeutet. Kurz gesagt, die Jury ist sich noch nicht einig, ob die Coronavirus-Pandemie Krieg und Militarismus schwächen oder stärken wird. Viel wird davon abhängen, was die Öffentlichkeit schwer bewaffneter Nationen fordern wird. Werden sie auf eine Neuausrichtung der Prioritäten ihrer Länder drängen, weg von der Kriegsführung hin zur Befriedigung menschlicher Bedürfnisse? Oder werden sie sich trotz der enormen Herausforderungen, die die Krankheitspandemie mit sich bringt, wieder hinter ihren Fahnen schwingenden Herrschern versammeln - allzu oft skrupellos und inkompetent - und ihr Blut und ihre Ressourcen in den Krieg stecken? Angesichts der langen Geschichte gewaltsamer internationaler Konflikte in der Welt wäre es töricht, darauf zu wetten, dass die Menschheit ein neues Kapitel aufschlagen wird. Aber auf der anderen Seite hat es Gelegenheiten gegeben, bei denen Menschen zusammengearbeitet haben, um ihre gemeinsamen Probleme zu lösen. Vielleicht werden sie es wieder tun.