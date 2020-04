Zu Venezuela und Iran stehen Margaret Kimberley Die Trump-Regierung will einen heißen Krieg mit dem Iran oder Venezuela oder mit beiden, und diejenigen von uns, die behaupten, gegen den Krieg zu sein, müssen auf der Hut sein und bereit sein, zu handeln. "Die Demokraten, die sagen, Trump müsse um Erlaubnis bitten, bevor er Menschen tötet, werden ihm aller Wahrscheinlichkeit nach die Zustimmung geben, die er sucht." Die Regierung Donald Trump hat ihren Traum vom Regimewechsel in Venezuela und im Iran nicht aufgegeben. Sie hat geschworen, die Sanktionen, die in beiden Ländern buchstäblich Tausende von Menschen getötet haben, nicht zu lockern. Tatsächlich haben sie sie sogar verschärft und behaupten, dass ihre Bemühungen, genau das zu tun, irgendwie humanitär seien. Alle bisherigen Versuche, den gewählten Präsidenten Venezuelas abzusetzen, sind gescheitert. Im Jahr 2019 zettelten die USA Unruhen nahe der kolumbianischen Grenze und einen Putschversuch an, der glücklicherweise eher ein Fototermin war als ein ernsthafter Versuch der Opposition, die Macht zu übernehmen. Der Usurpator Juan Guaido ist um die ganze Welt gereist und hat die Unterstützung von US-Vasallenstaaten gewonnen, ohne das gewünschte Ergebnis zu erreichen. Die jüngste Anklage gegen Präsident Nicolas Maduro wegen Drogenhandels war ein Zeichen dafür, dass sie den Einsatz wieder erhöhen werden. Wenn Trump und sein Generalstaatsanwalt nicht gerade dabei waren, Anklagen gegen Maduro aus dem Nichts zu erfinden, murmelten sie von iranischen "Sneak-Angriffen". Sie haben sich nicht damit begnügt, den iranischen General Qassem Soleimani zu ermorden, sondern haben sich geweigert, den Irak zu verlassen, als das Parlament dieses Landes sie dazu aufforderte. Der Grund dafür ist, dass sie einen irakischen Widerstand bekämpfen, der angeblich vom Iran gelenkt wird. Natürlich ist die Gewalt im Irak eine direkte Folge der Invasion und Besetzung von 2003 durch die Vereinigten Staaten von Amerika, die 1 Million Menschen tötete. "Sie haben sich geweigert, den Irak zu verlassen, als das Parlament dieses Landes sie dazu aufforderte." Die Vereinigten Staaten von Amerika sind ein gescheiterter Staat, aber einer, der immer noch das größte Militär der Welt und vorerst die größte Wirtschaftsmacht hat. Es hat nichts anderes zu bieten als Zerstörung und Tod, da seine zerbröckelnde Infrastruktur die eigene Bevölkerung tötet, wie der Ausbruch von COVID-19 zeigt. Es wird sicherlich fabrizierte Vorwände für einen Krieg geben, wie z.B. die mysteriöse Versenkung eines venezolanischen Schiffes durch ein angebliches "Kreuzfahrtschiff" mit einem Rumpf, der mit Eisbrechfähigkeiten ausgestattet ist. Eisbrecher fahren im Allgemeinen nicht in der Karibik herum, aber wir können mit unwahrscheinlicheren Ereignissen rechnen, um den Kongress und die Öffentlichkeit dazu zu bringen, sich auf einen heißen Krieg vorzubereiten. Der vorgetäuschte Golf von Tonkin in den 1960er Jahren und die vorgetäuschten Behauptungen über Massenvernichtungswaffen im Jahr 2003 sind nur zwei der Lügen, die zur Rechtfertigung amerikanischer Aggressionen erzählt werden. Die Quarantänen während der COVID-19-Pandemie sind ein günstiger Zeitpunkt, um Unheil anzurichten, aber diejenigen von uns, die behaupten, gegen den Krieg zu sein, müssen auf der Hut und einsatzbereit sein. Wir wissen bereits, dass die Trump-Regierung einen heißen Krieg gegen den Iran will, und wir wissen, dass die Unternehmensmedien und das politische Duopol (die beiden amerikanischen Großparteien, d.Ü.) alle Bemühungen in dieser Richtung unterstützen werden. "Wir können mit unwahrscheinlicheren Ereignissen rechnen, um den Kongress und die Öffentlichkeit dazu zu bringen, sich auf einen heißen Krieg vorzubereiten". Dieselben kompromittierten Journalisten, die auf COVID-19-Pressekonferenzen gegen Trumps abscheuliches Geschwafel schimpfen, werden sich schnell anpassen, wenn er irgendeine Rechtfertigung für einen Krieg behauptet. Die Demokraten, die sagen, er müsse um Erlaubnis bitten, bevor er Menschen tötet, werden ihm aller Wahrscheinlichkeit nach die Zustimmung geben, die er sucht. Die Demokraten haben bereits Guaido begeistert gefeiert und signalisiert, dass sie Trump in Venezuela freie Hand lassen würden. Sie wiederholen bereits die Behauptungen der Trump-Administration über den Iran als Tatsache. Weder die New York Times, die Washington Post, CNN noch MSNBC stellten harte Fragen über die Ermordung Soleimanis, die per Definition ein Kriegsverbrechen war. Keiner von ihnen macht den Job, den Journalisten machen sollen, und fragt, warum es überhaupt Sanktionen gibt, oder stellt die Prämisse in Frage, dass Amerika das Recht hat, zu tun, was es will, wann immer es will. Es wird an denen liegen, die sich selbst als Kriegsgegner bezeichnen, sich nicht anzugleichen und Kandidaten und Parteien zu unterstützen, die sich für mehr Kriegsverbrechen einsetzen. Die diskreditierte Doktrin des geringeren Übels muss abgelehnt werden, und politische Unabhängigkeit muss das Gebot der Stunde sein. Nicht nur Trump sollte im Kriegsfall zur Rechenschaft gezogen werden, sondern auch die Demokraten, die ihm jegliche Unterstützung gewähren. "Die Demokraten haben bereits Guaido begeistert gefeiert und signalisiert, dass sie Trump in Venezuela freie Hand lassen würden." Selbst in Quarantäne können und müssen die Menschen auf die Straße gehen. Massenaktionen können mit Rücksicht auf die Sicherheit durchgeführt werden. Wenn die Protestierenden aus Sicherheitsgründen Masken und Handschuhe tragen müssen, dann soll es so sein. Das Einzige, was schlimmer ist als eine US-Aggression, wäre Schweigen und Komplizenschaft. Die Ermordung Soleimanis hat Tausende von Menschen auf die Straße gebracht, die forderten, keinen Krieg gegen den Iran zu führen. Dieser Moment ist ein Moment, der nach anhaltender Aktivität schreit und nicht danach, in Selbstgefälligkeit zu verfallen, wenn das Trump-Team scheinbar Ruhe gibt. Es muss eine bedingungslose Unterstützung für die Völker des Iran und Venezuelas geben. Jede Kritik an ihren Regierungen, wie berechtigt sie auch sein mag, muss auf Eis gelegt werden. Diese souveränen Nationen haben ein Recht auf Selbstverteidigung, und ihr Volk hat das Recht, in Frieden zu leben. Kritik muss diesem unserem Land, seinen politischen Parteien und seinen Konzernmedien vorbehalten bleiben. Man kann sich darauf verlassen, dass sie alle im Gleichschritt marschieren werden, wenn andere Nationen angegriffen werden. Es muss die klare Entschlossenheit vorhanden sein, allen Aggressoren und ihren Komplizen im schlimmsten Fall schonungslos entgegenzutreten.