William Barr gab grünes Licht für Bushs Invasion in Panama - ist Venezuela das nächste Land? Dave DeCamp Das US-Justizministerium hat in der vergangenen Woche eine Anklage gegen den venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro und höhere Regierungsbeamte veröffentlicht und sie des "Narko-Terrorismus" beschuldigt. Dieser Schritt erinnert an die Anklage von 1988 gegen den ehemaligen CIA-Agenten und panamaischen Führer Manuel Noriega. Die Anklage gegen Noriega führte zu einer US-Invasion in Panama, die Hunderte - möglicherweise Tausende - von toten Zivilisten hinterließ. Justizminister William Barr trat vor die Medien, um die Anklage gegen Maduro bekannt zu geben. Barr ist zufällig die gleiche Person, die der ersten Bush-Regierung vor etwas mehr als 30 Jahren die rechtliche Rechtfertigung für die Invasion Panamas lieferte. Barr arbeitete zuerst 1989 im Justizministerium, als George H. W. Bush ihn zum Leiter des Office of Legal Counsel (Juristischen Dienstes - OLC) ernannte. Bush und Barr hatten eine gemeinsame Geschichte. Die beiden Wege kreuzten sich erstmals 1976, als Bush Chef der CIA war, und Barr diente als Verbindungsmann des Kongresses für die Behörde. Zu dieser Zeit stand auch Manuel Noriega auf der Gehaltsliste der CIA. Noriega diente der CIA jahrzehntelang als nützliches Werkzeug, vor allem bekannt dafür, dass er den Vereinigten Staaten von Amerika half, Geld und Waffen an die Contras in Nicaragua zu schicken. Aber nachdem Noriega mehr zu einer Belastung als zu einem Aktivposten wurde, wandten sich die Vereinigten Staaten von Amerika gegen ihn. Noriegas Verbindung zum Drogenhandel wurde zum Vorwand für seine Beseitigung, etwas, das der US-Regierung zweifellos schon lange vor der Anklage bekannt war. 1988 sagte der Unterausschuss des Senats für Terrorismus, Drogen und internationale Operationen: "Es ist klar, dass jede US-Regierungsbehörde, die eine Beziehung zu Noriega hatte, ein Auge auf seine Korruption und seinen Drogenhandel geworfen hat, selbst als er sich zu einem Schlüsselakteur im Namen des Medellin-Kartells (Pablo Escobars berüchtigtes kolumbianisches Kartell) entwickelte. Im Februar 1988 klagten die Vereinigten Staaten von Amerika unter der Regierung Reagan Noriega wegen Drogenhandels und Erpressung an, und er wurde von der Gehaltsliste der CIA gestrichen. Im Laufe des nächsten Jahres verhängten die USA Wirtschaftssanktionen gegen Panama, um Noriega zum Rücktritt zu bewegen. Als Bush im Januar 1989 ins Weiße Haus kam, fuhr er fort, Sanktionen zu verhängen, und die Spannungen zwischen Noriegas Militär und den in Panama stationierten US-Truppen nahmen zu. Die Vereinigten Staaten von Amerika kontrollierten damals den Panamakanal, so dass es eine starke US-Militärpräsenz im Land gab und Zehntausende von US-Bürgern dort lebten. Etwa zur Zeit der ständig wachsenden Spannungen zwischen Noriega und den USA wurde William Barr vom damaligen Generalstaatsanwalt Dick Thornburgh gebeten, ein Rechtsgutachten zu verfassen. Der Zweck von Barrs Gutachten war es, ein 1980 von Präsident Carters Leiter des OLC verfasstes Gutachten zu annullieren, das besagte, dass das FBI nicht die internationale Befugnis hat, eine Person in einem anderen Land zu verhaften, wenn dieses Land nicht zustimmt. In der unter Carter verfassten Stellungnahme hieß es: "US-Agenten haben keine Strafverfolgungsbefugnis in einer anderen Nation, es sei denn, diese ist das Ergebnis der Zustimmung dieser Nation". Barrs Stellungnahme besagte, dass das FBI Verhaftungen in anderen Nationen durchführen könnte, selbst wenn dies gegen Internationales Recht verstößt. In dem Dokument vom 21. Juni 1989 heißt es: "Auf Anweisung des Präsidenten oder des Generalstaatsanwalts kann das FBI seine gesetzliche Befugnis nutzen, um gegen Einzelpersonen wegen Verletzung von US-Gesetzen zu ermitteln und sie zu verhaften, selbst wenn die Handlungen des FBI gegen das Völkergewohnheitsrecht verstoßen. Barr schrieb: "Die Rechtsmeinung von 1980 war eindeutig falsch mit der Behauptung, dass die Vereinigten Staaten rechtlich nicht befugt sind, Handlungen durchzuführen, die gegen das Internationale Recht verstoßen, indem sie die Souveränität anderer Länder beeinträchtigen. Es steht fest, dass beide politischen Zweige - der Kongress und die Exekutive - innerhalb ihrer jeweiligen Sphäre die Autorität haben, das Völkergewohnheitsrecht außer Kraft zu setzen. Im November 1989, nachdem die Existenz des Dokuments bekannt wurde, sagte Barr vor dem Kongress über seinen Inhalt aus. Barr weigerte sich, das Dokument selbst zu veröffentlichen und gab nicht den gesamten Inhalt preis, was eine gewisse Kontroverse verursachte, aber das schien eine Ablenkung von der eigentlichen Frage zu sein - der Überzeugung, dass der Präsident über dem Völkerrecht steht. Der Journalist Ron Astrow schrieb im Oktober 1989 in der Los Angeles Times, dass seine Quellen im Weißen Haus Barrs Entscheidung als "die Entführungsbefugnis des Präsidenten" bezeichneten. Astrow spekulierte, dass diese neue Autorität dazu benutzt werden könnte, Noriega zu verhaften. Am 20. Dezember 1989 eröffnete Präsident Bush die Operation Just Cause ("Gerechte Sache"). Über 27.000 Soldaten fielen in Panama ein, um Noriega zu verhaften, die größte US-Militäraktion seit dem Vietnamkrieg. Die Kampagne war für die Zivilbevölkerung besonders brutal. Der Stadtteil El Chorillo in Panama-Stadt wurde am schlimmsten zerstört. Die US-Streitkräfte bombardierten El Chorillo wahllos, ohne die Bewohner davon in Kenntnis zu setzen, was zum Tod von Zivilisten und zur Zerstörung von etwa 4.000 Häusern führte. Nach der Invasion tauchten schreckliche Geschichten über von US-Panzern überrollte und zermalmte Zivilisten auf, und Zeugen beschrieben eine totale Missachtung des zivilen Lebens durch die US-Streitkräfte. Die von der US-Regierung angegebene Zahl der zivilen Todesopfer liegt bei etwa 200, aber diese Zahl ist weithin umstritten. Einige Menschenrechtsgruppen sagen, dass die Zahl in die Tausende geht. Beide Zahlen sind erschreckend, wenn man bedenkt, dass Noriega am 3. Januar 1990 gefangen genommen wurde und die Kampagne nur zwei Wochen dauerte. Die Opfer behaupten, dass viele Leichen in Massengräbern begraben wurden und nie gezählt wurden, und bis zum heutigen Tag suchen die Familien der Toten immer noch nach den Leichen ihrer Lieben. Im Jahr 2019 machte Panama den 20. Dezember zu einem offiziellen Trauertag. Bush erhielt keine Genehmigung des Kongresses für die Invasion, womit er gegen das Kriegsbefugnisgesetz verstieß, das 1973 nach den Bombenangriffen Präsident Nixons auf Kambodscha und Laos verabschiedet wurde. Bush rechtfertigte die Invasion öffentlich mit dem Argument der Selbstverteidigung. Einige Tage vor der Invasion wurde in Panama ein US-Marine getötet, der an einer eskalierenden Serie von Konfrontationen zwischen den US-Truppen und dem panamaischen Militär beteiligt war. Einige Berichte besagen, dass die US-Truppen absichtlich Mitglieder der panamaischen Streitkräfte provozierten. Die Anklage gegen Noriega und die harten Wirtschaftssanktionen waren wahrscheinlich genug Provokation, um Zwischenfälle zwischen den Streitkräften beider Länder zu verursachen. Die Invasion verstieß gegen mindestens zwei internationale Verträge: die Charta der Vereinten Nationen und die Charta der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS). Kurz nach Beginn der Invasion stimmte die OAS mit 20 zu 1 für einen sofortigen Rückzug der USA. Die UN-Generalversammlung verurteilte die Invasion mit 75 zu 20 Stimmen. Barrs Rechtsgutachten machte deutlich, dass es der Bush-Regierung nichts ausmachte, Internationales Recht zu verletzen. Barr glaubte an eine starke Exekutive und teilte Bush später mit, dass er für den Krieg gegen den Irak keine Zustimmung des Kongresses benötige. 1991 wurde Barrs Unterstützung für Bushs Führung belohnt, und er wurde zum 77. Generalstaatsanwalt der Vereinigten Staaten ernannt. Etwa 30 Jahre später ist William Barr wieder in diesem Amt. Mit der Anklage gegen Maduro setzte das DOJ ein Kopfgeld von 15 Millionen Dollar auf ihn aus und bot dieses Geld für jede Information an, die zu seiner Verhaftung führt. Die Anklage gegen ein Staatsoberhaupt ist eine unglaubliche Provokation, aber nach der Logik der Vereinigten Staaten von Amerika ist Maduro nicht mehr Venezuelas Präsident. Seit Oppositionsführer Juan Guaido sich im Januar 2019 zum Präsidenten Venezuelas erklärte, haben die Vereinigten Staaten von Amerika und ihre Verbündeten die Regierung Maduros nicht anerkannt, obwohl er noch immer die Macht in Caracas innehat. Wie Barr es ausdrückte: "Wir erkennen Maduro nicht als den Präsidenten von Venezuela an. Offensichtlich haben wir Noriega unter ähnlichen Umständen angeklagt, wir haben Noriega nicht als den Präsidenten Panamas anerkannt." Maduro stand schon immer im Fadenkreuz der Trump-Administration, und diese Anklage ist nur ein weiterer durchsichtiger Versuch eines US-Regimewechsels in dem südamerikanischen Land. Die Anschuldigung gegen Maduro ist, dass er mit der kolumbianischen Rebellengruppe FARC zusammenarbeitet, um Kokain durch Venezuela zu schmuggeln, das schließlich in die USA gelangt. Laut Barr erfolgt der Weg des Kokains entweder auf Booten durch die Karibik oder in Flugzeugen durch Honduras. Ein genauerer Blick auf die Herkunft des Kokains in den Vereinigten Staaten von Amerika zeigt, dass die überwiegende Mehrheit nicht durch Venezuela führt. Ein Anfang März vom Washingtoner Büro für Lateinamerika (WOLA) veröffentlichter Bericht entlarvte den von Washington verbreiteten Mythos, dass Venezuela ein Top-Narkostaat sei. Anhand der eigenen Zahlen der US-Regierung stellte der WOLA-Bericht fest, dass im Jahr 2017 nur 7 Prozent des in die USA gelangten Kokains durch die ostkaribischen Gewässer Venezuelas transportiert wurden. Die überwiegende Mehrheit, 84 Prozent, bewegte sich durch den östlichen Pazifik. Barr schätzt den Kokaintransit durch Venezuela auf etwa 200 bis 250 Tonnen pro Jahr. Nach den Zahlen des WOLA-Berichts wurden im Jahr 2018 210 Tonnen durch Venezuela transportiert. Zum Vergleich: In Guatemala wurden im selben Jahr über 1.400 Tonnen durch das Land transportiert. Sowohl Venezuela als auch Guatemala sind als "Transitländer" bekannt, was bedeutet, dass sie kein Kokain produzieren, sondern es nur durchschleusen. Kolumbien, der weltweit führende Kokainproduzent, ließ 2018 etwa 2.400 Tonnen durch das Land transportieren. Die Zahlen zeigen, dass die USA, wenn es sich um Drogenhandel und nicht um einen Regimewechsel handelt, viel größere Fische zu fangen haben als Nicolas Maduro, wenn die Anschuldigungen gegen ihn überhaupt stimmen. Die Wirtschaftssanktionen, die die Trump-Regierung gegen Venezuela verhängt hat, machen es dem Land nahezu unmöglich, sein Öl, die größte natürliche Ressource Venezuelas, zu verkaufen. Wenn Maduro wirklich der korrupte "Narko-Terrorist" wäre, wie die USA behaupten, würde die Sanktionierung des Ölsektors ihn nicht noch abhängiger von Drogengeldern machen und den Kokainfluss erhöhen? In Wirklichkeit ist der Kokainfluss durch Venezuela seit Beginn der Ölsanktionen im Jahr 2017 zurückgegangen. Das Zentrum für Wirtschaftspolitik und Forschung (CEPR) veröffentlichte im April 2019 einen Bericht, in dem festgestellt wurde, dass die US-Sanktionen gegen Venezuela für 40.000 Todesfälle im Land verantwortlich waren. Experten gehen davon aus, dass die aktualisierte Zahl nun bei rund 100.000 liegt, da die lähmenden Sanktionen immer noch in Kraft sind. Der CEPR-Bericht erläutert, wie sich die Sanktionen auf die medizinische Versorgung Venezuelas auswirken, und da das Land nun mit einem möglichen Ausbruch des Coronavirus konfrontiert ist, werden diese Sanktionen die Epidemie nur noch verschlimmern. Die Anklage gegen Maduro inmitten einer globalen Pandemie zeigt der Welt, dass der US-Imperialismus niemals Gnade zeigt. Realistisch gesehen ist eine US-Invasion in Venezuela zur Verhaftung Maduros unwahrscheinlich. Die Aufgabe würde sich als viel schwieriger erweisen als die Invasion Panamas. Venezuela ist viel größer und es fehlt die US-Militärpräsenz, die Panama in den 80er Jahren hatte. Das Militär ist Maduro gegenüber loyal geblieben, und Venezuelas zivile Miliz hat über drei Millionen Mitglieder. Maduro hat die Schaffung einer "antiimperialistischen Schule" gefordert, um seine Milizionäre zu "Profis" auszubilden. Der Antiimperialismus ist der wichtigste Punkt von Maduros Rhetorik und der von Hugo Chávez vor ihm. Die Politik der Trump-Regierung in Venezuela hat nichts anderes getan, als sich dieser Erzählung entsprechend zu verhalten. Tatsache ist jedoch, dass es im Weißen Haus einen Präsidenten gibt, der die militärische Option nicht genutzt hat, um Maduro vom Tisch zu entfernen. Und der Generalstaatsanwalt glaubt, dass der Präsident das Recht hat, in ein souveränes Land einzufallen, um dessen Führer ohne die Zustimmung des Kongresses zu verhaften, auch wenn dies eine direkte Verletzung des Völkerrechts darstellt.