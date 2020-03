US-Marine feuert Raketen im philippinischen Meer ab und sendet damit eine Botschaft an Peking

Siebte US-Flotte führt immer noch Übungen im Südchinesischen Meer durch

Dave DeCamp

Die US-Marine hat in der vergangenen Woche im Philippinischen Meer scharfe Raketen abgeschossen, was als direkte Botschaft an China gewertet wird. Der Lenkwaffenzerstörer USS Barry startete eine Rakete Standard-2 mit mittlerer Reichweite, wie die Facebook-Seite der Siebten US-Flotte berichtet. Die Übung fand in den Gewässern östlich der Philippinen statt.

Nach Angaben der South China Morning Post wurde der Zerstörer von dem Lenkwaffenkreuzer USS Shiloh begleitet, der auch eine SM-2-Rakete abfeuerte. Die Post sprach mit Militäranalysten, die glauben, dass die Übung als Warnung für die chinesische Volksbefreiungsarmee (PLA) gedacht war.

Zhou Chenming, ein in Peking ansässiger Militäranalytiker, sagte: "Die US-Marine ist besorgt über die chinesischen Raketen, die China als Trumpf in einem militärischen Konflikt zwischen den beiden Parteien in der Region einsetzen könnte. Die Siebte Flotte will Peking davor warnen, dass sie Raketen aus China abfangen kann". Die USA sind besorgt über einen Raketentyp, den die PLA in den letzten Jahren entwickelt hat und der eine Reichweite von 2.500 Meilen hat, was den US-Marinestützpunkt Guam in seine Reichweite bringt.

Trotz der Coronavirus-Pandemie führen die USA weiterhin Marine-Übungen im Südchinesischen Meer durch. Die Siebte US-Flotte führte vom 15. bis 18. März Operationen der Expeditionary Strike Force (ESF) im Südchinesischen Meer durch. Die ESF wurde von der Theodore Roosevelt Carrier Strike Group, einer großen Flotte von Flugzeugträgern, Zerstörern und Amphibienschiffen, durchgeführt.

Seit 2015 führen die USA in der Nähe umstrittener Inselgruppen im Südchinesischen Meer sogenannte Freedom of Navigation Operations (FONOPs) durch. Die jüngste FONOP fand am 10. März statt, als der Zerstörer USS McCampell in der Nähe der Parcel Islands segelte, einer Gruppe von Inseln und Riffen, an denen sich die Ansprüche Chinas, Taiwans und Vietnams überschneiden.