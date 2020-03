Fünf Jahre von den USA unterstützter Krieg gegen den Jemen Daniel Larison In dieser Woche jährt sich zum fünften Mal der Beginn der von den Vereinigten Staaten von Amerika unterstützten und von den Saudis geführten Militärintervention im Jemen. Der Krieg ist nicht beendet, und die durch den Krieg entstandene humanitäre Krise hat sich im Laufe der Zeit nur noch verschärft. Ich muss mich bei meinen Lesern und dem jemenitischen Volk entschuldigen, weil ich nicht so regelmäßig über die Geschichte im Jemen berichtet habe, wie ich es hätte tun sollen. In den ersten drei Monaten dieses Jahres gab es sicherlich noch viele andere wichtige Geschichten, aber das ist keine Entschuldigung dafür, die nach wie vor schlimmste humanitäre Krise der Welt zu ignorieren. Die Rolle unserer Regierung bei der Entstehung dieser Krise und der Verlängerung des Elends der jemenitischen Bevölkerung darf nicht vergessen werden. Trotz der beträchtlichen Anstrengungen vieler Aktivisten und Kongressabgeordneter hat sich die illegale Beteiligung der USA an diesem Krieg bis in ein neues Jahrzehnt fortgesetzt. Die Schuld dafür liegt ganz klar beim Präsidenten, der sein Veto gegen Kongressresolutionen eingelegt hat, die der beschämenden Rolle der Vereinigten Staaten von Amerika bei der Zerstörung und dem Verhungern eines Landes, dessen Bevölkerung uns nichts getan hat, ein Ende bereiten würden. Die humanitäre Krise im Jemen erfordert jetzt besondere Aufmerksamkeit, da die Verwüstung des Gesundheitssystems und die durch Unterernährung stark beeinträchtigte Immunität der Bevölkerung sehr anfällig für die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie sind. Wir müssen hoffen, dass sich das Virus im Jemen nicht verbreitet, denn wenn das geschehen sollte, wäre es für unzählige unschuldige Menschen tödlich: "Es ist ein perfekter Sturm einer Katastrophe, wenn dieses Virus eingeschleppt wird", sagte der Vertreter der Weltgesundheitsorganisation (WHO) des Landes, Altaf Musani. Cholera, Dengue-Fieber, Malaria und schlechte sanitäre Verhältnisse sind weit verbreitet, und rund 80% der Jemeniten sind auf humanitäre Hilfe angewiesen, während Millionen von Menschen am Rande des Verhungerns leben und damit anfällig für andere Krankheiten sind. Im Laufe der letzten fünf Jahre haben die USA einigen der schlimmsten Regierungen der Welt geholfen und sie unterstützt, als sie Tausende von Gräueltaten gegen die Zivilbevölkerung des Jemen begangen haben. Mehr als 100.000 Menschen sind im Kampf gestorben, und mindestens 130.000 weitere sind an Hunger und Krankheiten gestorben. Bei der größten Epidemie dieser Krankheit in der Neuzeit gab es weit über eine Million Cholerafälle, und mehr als zehn Millionen stehen am Rande einer Hungersnot. Die vollständig vom Menschen verursachte Krise im Jemen ist zu einem sehr großen Teil die Schuld der US-Politik der bedingungslosen Unterstützung der saudischen Koalition, und wir müssen aufhören, das Verhungern und Abschlachten unschuldiger Menschen zu ermöglichen. Als ich meinen Artikel für TAC vom Sommer 2015 las, fiel mir diese Zeile auf: Niemand, der sich mit den lokalen Gegebenheiten im Jemen auskennt, dachte, dass die Intervention erfolgreich sein würde. Fünf Jahre später versteht jeder, dass die Intervention gescheitert ist, aber irgendwie ist niemand, der in der Lage ist, etwas dagegen zu tun, bereit, sie zu beenden. Der saudische Kronprinz setzt sich weiterhin hartnäckig für eine katastrophale Politik ein, die seine außenpolitische Bilanz bestimmt, und Trump stellt sich auf jeden Fall reflexartig auf die Seite der Saudis. Die Saudis können sich diesen Krieg nicht mehr leisten, aber ihre Führer sind immer noch zu stolz, um zuzugeben, dass sie versagt haben. Die USA müssen unbedingt Druck auf die Saudis ausüben, damit sie ihre Intervention ein für allemal beenden, und der Kongress muss die Trump-Regierung weiterhin in diesem Sinne unter Druck setzen. Jedes Jahr, in dem die USA diesen schändlichen Krieg weiterhin unterstützen, ist ein weiteres Jahr, in dem es uns nicht gelungen ist, die Rolle unserer Regierung in einer schrecklichen humanitären Katastrophe zu beenden.