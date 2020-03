Die Panik wird aufhören, die Tyrannei nicht

Gary D. Barnett

"Unsere Zeitgenossen sind ständig von zwei gegensätzlichen Leidenschaften erregt; sie wollen geführt werden, und sie wollen frei bleiben: da sie weder die eine noch die andere dieser gegensätzlichen Neigungen ausschalten können, bemühen sie sich, beide gleichzeitig zu befriedigen. Sie erfinden eine einzige, schützende und allmächtige Regierungsform, die jedoch vom Volk gewählt wird. Sie verbinden das Prinzip der Zentralisierung mit dem der Volkssouveränität; das verschafft ihnen eine Atempause: sie trösten sich dafür, dass sie unter Vormundschaft stehen, weil sie ihre eigenen Wächter gewählt haben. Jeder Mensch lässt sich an die Kette legen, weil er sieht, dass nicht eine Person oder eine Klasse von Personen, sondern das Volk als Ganzes das Ende seiner Kette hält. Durch dieses System schütteln die Menschen ihren Abhängigkeitszustand gerade lange genug ab, um ihren Herrn zu wählen, und kehren dann wieder in diesen Zustand zurück. Mit dieser Art von Kompromiss zwischen administrativer Willkür und Volkssouveränität sind heute viele Menschen recht zufrieden und meinen, genug für den Schutz der individuellen Freiheit getan zu haben, wenn sie diese der Macht der Nation überlassen haben. Mich befriedigt das nicht: die Natur dessen, dem ich zu gehorchen habe, bedeutet mir weniger als die Tatsache des erzwungenen Gehorsams". ~ Alexis de Tocqueville, Demokratie in Amerika

Jeder wirkliche Zustand der Angst bringt Panik, und sobald Panik die vorherrschende Haltung der Gesellschaft insgesamt ist, sucht die Herde um jeden Preis Sicherheit. Das Streben nach Sicherheit ermöglicht unter diesen Umständen eine Tyrannei durch die herrschende Klasse, und wenn die restriktiven Folgen dieser Tyrannei vorhanden sind, ist eine Flucht aus der Massenknechtschaft fast unmöglich. Es muss verstanden werden, dass Entscheidungen, die unter Stress aufgrund von Angst getroffen werden, mit einem Verlust der Freiheit enden, und wenn die Freiheit beeinträchtigt wird, bleibt nur noch die Sklaverei übrig.

Man hat uns gesagt, dass eine Pandemie bevorsteht und dass wir für das Wohl aller und für das Wohl der Nation Opfer bringen müssen. Wenn die Bevölkerung insgesamt diese Prämisse akzeptiert, wird die individuelle Souveränität nicht nur beeinträchtigt, sondern auch dauerhaft geschädigt. Wenn die Massen als Gruppe Schutz vor Schaden suchen und sich bereit erklären, vorübergehend einige oder alle ihre Freiheiten aufzugeben, ist Unterdrückung die Folge. Deshalb ist Panik so gefährlich, und deshalb sollten während einer tatsächlichen oder vermeintlichen Krise niemals übereilte Entscheidungen getroffen werden.

Während ich dies schreibe, ist es offensichtlich, dass keiner dieser Vorschläge befolgt wurde, und die Herde hat fast allen Befehlen von oben nachgegeben, um das zu erreichen, was sich höchstwahrscheinlich als falsche Hoffnung auf Kosten akzeptierter Kontrolle herausstellen wird. Zu diesem Zeitpunkt ist es noch nicht zu spät, einen Teil des Schadens rückgängig zu machen, aber jede Fortsetzung der Massenunterwerfung wird nur in bedrückendem Elend enden.

Es ist nicht sicher, dass dieses neue Coronavirus namens COVID-19 gefährlicher ist als irgendein anderes Virus in der Vergangenheit, aber die herrschende Klasse und ihre Lakaien in den Mainstream-Medien und darüber hinaus schreien sich die Lunge aus dem Leib, dass dies die Geißel der Menschheit ist und dass Dutzende Millionen Amerikaner infiziert werden und Millionen sterben könnten. Dies wird von der Regierung auf allen Ebenen verkündet, von so genannten nationalen und Weltgesundheitsorganisationen und von mitschuldigen Medien, die anscheinend das tun, was ihnen von den politischen Machthabern vorgegeben wird. Dies geschieht ungeachtet der Tatsache, dass niemand viel über dieses so genannte Virus weiß, wenig oder gar nichts über seinen wahren Ursprung und wenig über seine Mutationen weiß. Außerdem tappen Politiker, angebliche Behörden und angebliche Experten im Dunkeln, wie bestimmte Kulturen anfälliger als andere waren, und sind nicht bereit, darüber zu diskutieren, dass die wahrscheinliche Ursache dafür auf einen in einem Biowaffenlabor erzeugten, von Menschenhand geschaffenen Stamm zurückzuführen ist, obwohl eine Reihe an Beweisen in diese Richtung weist. Alle Möglichkeiten sollten diskutiert werden.

Aktuelle Schlagzeilen heute:

Diese Regierung übernimmt nun die totale Kontrolle über unser Leben und wird diese Situation voll ausnutzen, um drakonische Maßnahmen gegen die Freiheit über alle, die in diesem Land leben, zu bringen. Dies ist eine Gräueltat, die das Gesicht dieser Nation verändern wird. Das derzeitige Risiko umfasst die Anwendung des medizinischen Kriegsrechts sowie die Möglichkeit eines totalen Kriegsrechts, wobei es zu größeren Widerständen bei denjenigen kommen kann, die nicht bereit sind, sich in einer gefangenen Gesellschaft aufzuhalten. In diesem Artikel habe ich die Maßnahmen umrissen, die von mindestens 40 Staaten umgesetzt wurden, um das medizinische Kriegsrecht durchzusetzen. Das Gesetz, das angenommen wurde, ist das Model State Emergency Health Powers Act (MSEHPA), und die darin enthaltene Sprache ist diktatorischer Natur.

Abgesehen von der schieren Tyrannei dieser Maßnahmen, die geplant und umgesetzt werden, während ich dies schreibe, ist die bevorstehende wirtschaftliche Verwüstung unvorstellbar. Niemand wird von wirtschaftlichem Schaden verschont bleiben, und viele werden durch die Reaktion der Regierung auf diese künstlich erregte Panik völlig ruiniert werden. Außerdem wird, wenn die Angst vor dem Virus vorbei ist, und das wird kommen, die wirtschaftliche Zerstörung bestehen bleiben, und es könnte Jahre dauern, bis eine Erholung eintritt.

Ist all diese Panik geplant? Der drohende wirtschaftliche Zusammenbruch, der von der Federal Reserve und ihrem massiven Gelddrucken verursacht wird, wird höchstwahrscheinlich fälschlicherweise dem Coronavirus angelastet, wo ist also der Zusammenhang? Wurde dieses Virus geschaffen, um die Verantwortung für einen wirtschaftlichen Zusammenbruch zu vertuschen? Wurde es geschaffen, um die Wirtschaft Chinas und des Irans zu schädigen? Wenn nicht, wird es bewusst für diese Zwecke eingesetzt? Wird die Bevölkerungskontrolle aufgrund all dieser genannten Faktoren von der herrschenden Klasse angestrebt, und ist dieser Virus der Anstoß, diese Kontrolle zu erlangen?

Was steht aufgrund dieser Panik als nächstes auf der Tagesordnung? Wird es totale Ausgangssperren geben? Wird es universelle Reisebeschränkungen geben, auch auf lokaler Ebene? Wird es Zwangsimpfungen geben? Wird es obligatorische Tests und Inspektionen geben? Wird es eine Lebensmittelknappheit geben? Wird dies zu Konzentrationslagern für Andersdenkende führen? Werden die Nationalgarde und das Militär in den Straßen Ihrer Stadt patrouillieren?