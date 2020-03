Der ewige Krieg im Irak Daniel Larison Die New York Times berichtet, dass bei den "Vergeltungsschlägen" der USA im Irak reguläre irakische Soldaten und Polizisten sowie ein Zivilist getötet wurden: Irakische Militärbeamte verurteilten das US-Militär am Freitag scharf für die über Nacht durchgeführten Luftangriffe, bei denen, wie sie sagten, drei irakische Soldaten, zwei Polizisten und ein Zivilarbeiter getötet und ein im Bau befindlicher ziviler Flughafen beschädigt wurden. Amerikanische Regierungsvertreter sagten am Freitag, dass die Angriffe Orte getroffen hätten, an denen Raketen und andere Waffen von der vom Iran unterstützten Miliz Hisbollah Kataib gelagert wurden. Aber nach Angaben mehrerer irakischer Militärbeamter, die bisher die Rolle der USA im Irak weitgehend unterstützt haben, wurden bei den Bombenangriffen Mitglieder des irakischen Militärs und der Polizei getötet. Es war nicht klar, ob auch Kämpfer der Kataib-Hezbollah dabei waren. Die Vereinigten Staaten von Amerika führen innerhalb des irakischen Hoheitsgebiets Angriffe gegen Iraker durch und verletzen damit die Souveränität des Landes in eklatanter Weise. In diesem Fall scheint es, dass die Angriffe nicht einmal die beabsichtigten Ziele trafen, sondern mehrere Menschen töteten, die absolut nichts mit dem Raketenangriff Anfang dieser Woche zu tun hatten. Die irakische Regierung ist wieder einmal vorhersehbar wütend darüber, dass unsere Regierung Kriegshandlungen begeht, bei denen ihre Bürger getötet werden. In einer Erklärung des irakischen Militärkommandos wurde der Angriff angeprangert: In einer Erklärung, die am Freitagmorgen veröffentlicht wurde, beschrieb das irakische Militärkommando den Angriff als "eine Aggression", die "auf irakische Militäreinrichtungen abzielte und das Prinzip der Partnerschaft" zwischen den irakischen Sicherheitskräften und den Amerikanern verletzte. Dieser Angriff "kostete irakische Kämpfer das Leben, während sie ihre militärische Pflicht erfüllten", hieß es in der Erklärung. Die Vereinigten Staaten von Amerika behaupten, die irakische Regierung als Partner zu schätzen, aber in der Praxis behandelt sie unsere Regierung, als ob sie eine Kolonie oder ein Protektorat wäre. Unsere Streitkräfte greifen an und töten einige ihrer Soldaten, und wenn sie Einwände dagegen haben, sagen wir ihnen, dass es ihre Schuld war, dass sie dort waren. Der Leiter des Zentralkommandos hat die Beschwerden der Iraker so arrogant wie möglich abgewehrt: Er und andere amerikanische Militärbeamte wiesen die irakischen Beschwerden zurück, da irakische Soldaten und Polizisten oft auf Stützpunkten mit von Iranern unterstützten Milizen wie der Kataib-Hizbollah stationiert sind. "Ich weiß nicht, ob die Iraker damit glücklich sind oder unglücklich", sagte General McKenzie. "Diese Orte, die wir angegriffen haben, sind klare Standorte von Terroristenstützpunkten. Wenn irakische Streitkräfte dort waren, würde ich sagen, dass es wahrscheinlich keine gute Idee ist, sich nach einem Angriff, bei dem Amerikaner und Koalitionsmitglieder getötet wurden, mit der Kataib-Hezbollah am gleichen Ort aufzuhalten." Es erfordert außerordentliche Frechheit, die Iraker so zu belehren, wenn es sich um ihre Stützpunkte im eigenen Land handelt. Die irakischen Streitkräfte sind dort, weil es ihre Basis ist. Diese als "Terroristenstützpunkt" zu bezeichnen, mag McKenzie ein besseres Gefühl geben, aber es ändert nichts an der Tatsache, dass unsere Streitkräfte die irakischen Streitkräfte auf ihrem Boden gegen den Willen ihrer Regierung angreifen. Wir begehen Aggressionen gegen sie und schelten sie dann dafür, dass sie es wagen, sich darüber aufzuregen. Die US-Streitkräfte bombardieren und töten die Iraker schon fast mein ganzes Leben lang. Es ist wahnsinnig, dass die Vereinigten Staaten von Amerika fast dreißig Jahre nach Desert Storm noch immer in demselben Land feindliche Auseinandersetzungen führen. Die offiziellen Gründe für diese Angriffe ändern sich, aber die Ergebnisse sind die gleichen: mehr tote Amerikaner und Iraker. Diese Angriffe dienen keinem erkennbaren amerikanischen Interesse. Unsere militärische Präsenz im Irak ist unerwünscht, aber auch für die Sicherheit der USA unnötig. Truppen dort zu halten, macht sie nur zur Zielscheibe, ohne guten Grund. Die USA haben dort keine lebenswichtigen Interessen und nichts, was eine fortgesetzte militärische Präsenz rechtfertigt. Die Vereinigten Staaten von Amerika führen seit Jahrzehnten einen ewigen Krieg gegen den Irak, und dieser muss beendet werden, bevor noch mehr Menschenleben verloren gehen.