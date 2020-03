Botschafter: USA gespalten über Unterstützung für die Türkei in Syrien Sagt, dass S-400-Käufe der Türkei ein wunder Punkt für die USA bleiben Jason Ditz Der US-Sonderbeauftragte James Jeffrey bestätigte am Donnerstag, dass die Verantwortlichen der Vereinigten Staaten von Amerika in der Frage der Unterstützung der militärischen Invasion der Türkei in der syrischen Provinz Idlib weiterhin uneins sind. Jeffrey führte dies auf den anhaltenden Ärger über den Kauf von russischen S-400-Raketen durch die Türkei zurück. Die Türkei entschied, dass die russischen S-400 ein bevorzugtes Luftabwehrsystem gegenüber den teureren US-Modellen seien, aber die USA argumentierten, dass sie, da beide in der NATO sind, keine russischen Produkte verwenden sollten. Die Türkei kaufte dennoch, trotz der Einwände der USA. Die Türkei sucht nun nach US-Patriot-Raketen für den Kampf in Syrien, und einige sehen dies als eine Chance, es der Türkei im S-400-Streit wirklich unter die Nase zu reiben. Und während Jeffrey nur die S-400 erwähnt, gibt es wahrscheinlich auch anhaltende Ressentiments über die türkische Invasion in Nordost-Syrien, das von den Vereinigten Staaten von Amerika kontrolliert wurde, was eine grundlegende Änderung der US-Politik erzwungen hat.