Iran: IAEO-Anfragen bedürfen einer rechtlichen Grundlage Iran-Sprecher sagt, der Zugang sei Sache der iranischen Atombehörde Jason Ditz Ein Sprecher der iranischen Nuklearbehörde hat die Kritik der IAEO an ihrer Weigerung, Zugang zu einem bestimmten Standort zu gewähren, zurückgewiesen. Er sagte, dass die Nuklearbehörde über Anträge auf Zugang entscheiden dürfe und dass sie der Meinung seien, dass die Anträge der IAEO eine rechtliche Grundlage haben sollten. Das ist definitiv nicht die Art und Weise, wie die IAEO in dieser Sache vorgegangen ist, da sie den Zugang unter dem fadenscheinigsten Vorwand sucht und in den seltenen Fällen, in denen ihr dieser verwehrt wird, schockiert reagiert. Die gegenwärtige Situation ist ein perfektes Beispiel dafür. Bei dem fraglichen Standort handelte es sich um einen Ort, der von Israel als Atomlager beschuldigt wurde und von dem der Iran sagt, dass er immer nur ein Teppichreinigungsunternehmen war. Der Iran gewährte der IAEO Anfang 2019 Zugang zu dem Standort, und obwohl die IAEO behauptete, eine unbedeutende Anzahl von rohen Uranpartikeln entdeckt zu haben, gab es keine Hinweise darauf, dass irgendetwas angereichert oder verarbeitet wurde. Die Tatsache, dass die IAEO im Grunde nichts gefunden hat, bedeutet, dass sie noch Fragen hat, aber aus iranischer Sicht bedeutet es, dass die IAEO, wenn es nichts zu finden gibt, für immer weiter herumstöbern wird und keine Grundlage hat, zu glauben, dass sie etwas finden würde, auch wenn Israel noch so oft behauptet, es sei dort gewesen. Israel möchte, dass die IAEO ewig ermittelt, und die IAEO möchte zeigen, dass sie "aggressiv" ist, indem sie das Thema weiter vorantreibt. Da der Iran ihnen bereits einmal Zugang gewährt hat und damit nichts gelöst wurde, geht man dort eindeutig davon aus, dass es sie nur ermutigen wird, wenn sie mehr Zugang erhalten.