Moslemhasser tun sich zusammen Eric Margolis Präsident Donald Trumps 36-stündiger Wirbelwind-Besuch in Indien in der vergangenen Woche sollte den Amerikanern zeigen, wie sehr ihr Präsident im Ausland verehrt wird. Zu Trumps Pech erwies sich sein Wahlkampfzwischenstopp in diesem gigantischen Land mit 1,3 oder 1,4 Milliarden Einwohnern als Fiasko. Zuerst kam das schreckliche chinesische Coronavirus, das bisher weniger Menschen getötet hat, als in einer Woche auf Chinas gefährlichen Straßen ums Leben kommen, aber die ganze Welt geriet in Panik. Die US-Börse, die die Popularität von Trump im eigenen Land unterstreicht, stürzte ab, obwohl der allwissende Präsident/Arzt den Amerikanern versicherte, dass das Wuhan-Virus nur eine Erkältung sei. Vizepräsident Mike Pence, der an Adam und Eva und die Arche Noah glaubt, wurde mit der Bekämpfung des neuen Virus beauftragt. Als nächstes kam es bei antimuslimischen Unruhen unter Führung von Hindu-Fanatikern in Indien zu einer großen Zahl von meist muslimischen Toten oder Verletzten. Ein nicht sehr gut informierter Trump hatte Indien gerade für seine harmonischen kommunalen Beziehungen gelobt. Die Unruhen wurden durch ein antimuslimisches Zuwanderungsgesetz ausgelöst, das von dem hartnäckigen Hindu-Premierminister Narendra Modi verabschiedet wurde und das im ganzen Land Bestürzung ausgelöst hat. Aber es war nicht alles verloren. Trump unterzeichnete einen Vertrag über den Verkauf von US-Waffen im Wert von 3 Milliarden Dollar an Indien und erhielt einen Besuch im Taj Mahal. Er wird sehr wahrscheinlich eine Kopie in Washington bauen lassen wollen. Der Paraden liebende Präsident sah sich in Delhi auch eine schöne Vorführung indischer Kampfkünste an. Die neuesten US-Militärhubschrauber werden an Indien auf Kredit verkauft. Sie könnten besonders in den Hochgebirgsregionen entlang der angespannten nördlichen Grenzen Indiens zu Pakistan und China nützlich sein. US-Präsident Trump und Indiens Premierminister Narendra Modi sind beide flammende populistische Führer, die zwei populäre Leidenschaften ausspielen: Hass auf Muslime und Angst vor China. Muslime machen etwa 14% der über eine Milliarde Einwohner Indiens aus, das sind etwa 172 Millionen Menschen. Trump und amerikanische Falken träumen davon, Indien gegen China zu entfesseln. Indien und China haben eine lange, umstrittene und schlecht abgesteckte Grenze über die hohen Berge des Himalaja und des Karakorum, die sie trennen. Sie sind Rivalen um Tibet, Ladakh und Burma sowie Nepal, Sikkim und Bhutan. Indien und Pakistan haben bereits drei Kriege um Kaschmir geführt. Aber die Inder sind klug und vorsichtig und werden nicht zulassen, dass die USA sie in einen großen Krieg gegen China drängen. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie in meiner geopolitischen Analyse der Region "War at the Top of the World", die über Amazon erhältlich ist und von Generalstäben, Geheimdiensten und Universitäten verwendet wird. Wie ich schon seit langem warne, könnte diese wenig bekannte, aber hoch strategische Himalaja-Region, die Quelle der großen Flüsse Indiens und Pakistans, durchaus einen Atomkrieg zwischen ihnen auslösen - möglicherweise mit China. Viele Amerikaner könnten Kaschmir nicht einmal auf einer Landkarte finden und kümmern sich nicht um einen Krieg dort, der einen Nuklearkonflikt auslösen und den gesamten Globus verseuchen könnte. Aber all das spielt in Wahlzeiten keine Rolle. Trump will zeigen, dass er von der Außenwelt geliebt wird. Er hat nun ein sehr enges Bündnis mit dem moslemhassenden Premierminister Modi geschlossen, der der Frontmann für Indiens mächtige hinduistisch-fundamentalistische Organisation, die RSS, ist, die in den 1920er Jahren nach dem Vorbild der Faschisten Mussolinis aufgebaut wurde. Israels Premierminister Benjamin Netanjahu, der von vielen israelischen Linken als "jüdischer Faschist" angeprangert wird, hat sich Trump and Modi in einem de facto antimuslimischen Rechtsbündnis angeschlossen. Gleichzeitig hat sich Indien sehr nahe an Israel, seinen Hauptlieferanten von Waffen und Nukleartechnologie, herangearbeitet. Israel hat Indien in ganz Washington die Türen geöffnet. Interessanterweise hat das Weiße Haus in einer von den US-Medien fast völlig ignorierten Gegenleistung eine massive indische Einwanderung in die USA zugelassen. Es gibt jetzt schätzungsweise vier Millionen indische Einwanderer in den USA. Die meisten davon sind Hindus. Sie sollen die muslimische Einwanderung ausgleichen und die US-Politik zu Trumps Gunsten beeinflussen. An seinem Einwanderungsspiel gibt es nichts Neues. Die Demokraten ermutigten eine große Zahl von lateinamerikanischen und irischen Einwanderern, die zuverlässig für sie stimmten. Viele der indischen Einwanderer sind gebildet und ziemlich wohlhabend. Sie konzentrieren sich auf die Bereiche IT, Bankwesen und Journalismus und bringen beiden Bereichen viel Wert. Anstatt die Spannungen zwischen Indien, Pakistan und China zu verschärfen, sollten die USA dazu beitragen, die ethnischen Unruhen in Indien zu beruhigen und eine faire Lösung im Kaschmir-Konflikt, der sich seit 1947 hinzieht, zu fördern. Fototermine am Taj Mahal werden nicht helfen.