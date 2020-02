Wacht auf Senatoren! Eric Margolis Der US-Senat, lange Zeit das Schoßhündchen des Möchtegernkönigs Präsident Donald Trump scheint sich endlich an seine eigentliche verfassungsmäßige Rolle erinnert zu haben. In der vergangenen Woche stimmte der Senat mit 55/45 Stimmen für ein neues parteiübergreifendes Kriegsbefugnisgesetz zur Einschränkung militärischer Aktionen gegen den Iran. Der Kongress stimmte für ein ähnliches Gesetz. Beide sollen dazu dienen, dem Kongress das Recht, Krieg zu führen, zurückzugeben, wie es die Verfassung eindeutig vorsieht. Der Präsident ist nicht der Oberste Kriegsherr, ungeachtet dessen, was er denkt. Der Senat war bisher rückgratlos, eingeschüchtert durch eine unheilige Allianz von kriegsbefürwortenden christlichen Evangelikalen und der Israel-Lobby und über 100 Millionen Dollar, die der Republikanischen Partei vom Kasino-Mogul Sheldon Adelson gespendet wurden. Senatoren, die es wagen, sich diesem mächtigen Sonderinteresse entgegenzustellen, riskieren ihre politische Zukunft. Die Aufhebung der Beschränkungen für politische Spenden hat Adelson enorme Macht über Trump und seinen Freund, Israels Premierminister Benjamin Netanjahu, gegeben. Trump war sehr erfolgreich bei der Einschüchterung und Bestrafung derjenigen, die von seiner Parteilinie abweichen. Alles, was ihm bisher fehlt, ist eine Geheimpolizei im KGB-Stil, um seine Forderungen durchzusetzen. Der derzeitige Aufruhr um Trumps Bemühungen, die Verfolgung seines Verbündeten, des politischen Schurken Roger Stone, zu untergraben, ist nur das jüngste Beispiel für die stetige Erosion unseres demokratischen Systems. Doch selbst Trump ging mit der Ermordung des hochrangigen iranischen Offiziers Qasem Soleimani, der von dem von den USA eingesetzten Regime zu Friedensgesprächen in den Irak eingeladen worden war, zu weit. Die Amerikaner, besessen von zu vielen gewalttätigen Fernsehsendungen, sahen darin ein Plus, aber der Rest der Welt war entsetzt über den Gangsterakt. Offenbar wurden Trump & Co. zur Begehung dieses Mordes von Israel überzeugt, das Soleimani seit Jahren verfolgt hatte. Ironischerweise töteten die USA den moderatesten hochrangigen iranischen Führer, der auf dem Weg war, der Anführer der Islamischen Republik zu werden. Israel verfolgt seit langem die Politik der Ermordung der gemäßigten Palästinenser, und nur die Radikalen blieben am Leben. Dies ermöglichte es Israel, zu behaupten, "wir haben niemanden, mit dem wir verhandeln können". Die Ermordung Soleimanis war zu viel für acht republikanische Senatoren. Diese Kriegshandlung wurde vom Kongress nie gebilligt, wie es die Verfassung vorschreibt. Besser ausgebildete Senatoren erkannten, dass Trump die USA in einen blutigen Krieg mit dem Iran drängte, der, wie die US-Invasion im Irak 2003, nur einen wirklichen Gewinner haben würde, nämlich Israel. Diese Senatoren taten das Richtige. Sie haben den jahrzehntelangen Übergang zu einer wachsenden Präsidialdiktatur unter dem Deckmantel von Kriegsvollmachten zumindest vorübergehend gestoppt. Denken Sie an den Irak-Krieg von 2003 zurück, der von der Bush-Administration ausgeheckt wurde, um eine massive militärische Intervention zu rechtfertigen, obwohl in Wirklichkeit keine wirkliche Bedrohung für die USA bestand. Ich weiß das, weil ich dort war und gegen alle offiziellen Lügen aus Washington und London immun war. Ein Haufen Lügen, aber die Vereinigten Staaten von Amerika besetzen den Irak immer noch. Das Szenario der "unmittelbaren Bedrohung", mit dem die Republikaner kriegerische Handlungen wie die Ermordung von Generalmajor Soleimani vorantreiben, ist ein Schwindel. Jeder kann den Krieg mit "Geheimdienstquellen" und Internet-Geschwätz rechtfertigen. Ein Großteil der Informationen, die die USA aus dem Nahen Osten erhalten, ist gefälscht oder verdreht, um den Nutzen anderer Nationen durchzusetzen. Washington wurde von seinen Verbündeten Kuwait, Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Israel mit einem Mischmasch aus nachrichtendienstlichen Lügen und Halbwahrheiten gefüttert, um den Krieg gegen den Irak 2003 anzukurbeln. Trump hat ähnliche gefälschte "Geheimdienstinformationen" benutzt, um seinen Militarismus im Nahen Osten zu rechtfertigen. Die Gründer unserer Vereinigten Staaten wollten den Kongress zum wichtigsten Teil der Regierung machen. Aber unser einst mächtiger Kongress hat seit der Vietnam-Ära Macht und Autorität - ganz zu schweigen von Respekt - ausbluten lassen. Der Dienst im Kongress sollte ein Teilzeitjob für gebildete Landbesitzer sein, nicht für Kleinstadtanwälte aus dem ländlichen Bibelgürtel. Aber wird dieser Versuch des Senats, einen Teil seiner Macht und seines Ansehens wiederherzustellen, funktionieren? Trump wird mit ziemlicher Sicherheit ein Veto gegen dieses Kriegsermächtigungsgesetz einlegen und den Kongress weiter einschüchtern. Doch wenn der Kongress sich nicht auf die Beine stellt, ist unser ausgewogenes Regierungssystem wirklich in Gefahr. Die Amerikaner sollten zumindest die Lektion lernen, niemals die Macht an einen Präsidenten und den Kongress der gleichen Partei abzugeben.