US-Admiral sagt, russische U-Boot-Präsenz bedeutet, dass die Ostküste nicht "sicher" für Schiffe ist Sagt, dass die US-Ostküste nicht mehr "unumstritten" ist Jason Ditz US-Vizeadmiral Andrew Lewis, der Chef der 2. Flotte der Navy, äußerte sich am Dienstag in der Denkfabrik CSIS und berichtete, dass die jüngste Präsenz russischer U-Boote vor der US-Ostküste bedeutet, dass er das Küstengebiet nicht mehr als "unumstritten" betrachten kann. Admiral Lewis fuhr fort, dass die Gewässer vor der amerikanischen Atlantikküste nicht mehr als "sicherer Hafen" für US-Schiffe oder U-Boote betrachtet werden könnten. Er fügte hinzu, dass sich die Schiffe "im umkämpften Raum befinden, sobald sie Norfolk verlassen" und nicht mehr davon ausgehen sollten, den Atlantik "ungehindert" zu überqueren. Ende letzten Jahres wurde ein russisches U-Boot vor der Küste der Vereinigten Staaten von Amerika gemeldet, und zeitweise waren russische Nachrichtenschiffe in der Nähe. Es hat jedoch keine Konfrontationen gegeben. Russland besitzt als große Seemacht eine Flotte von U-Booten, die aber nicht gerade vor der Ostküste der USA herumschwärmen. Darüber hinaus ist es für die Vereinigten Staaten von Amerika nicht ungewöhnlich, ihre eigenen U-Boote und Überwasser-Kriegsschiffe vor der russischen Küste und anderen russischen Einflusssphären herumschwärmen zu lassen. Die Behauptung, dass diese Bereiche in irgendeiner Beziehung "umstritten" sind, ist eine enorme Übertreibung der Situation. Das Sammeln von Informationen durch beide Marinen ist üblich und hat mit einer direkten militärischen Herausforderung nichts zu tun. Dass Admiral Lewis die Angelegenheit bei weitem übertreibt, ist jedoch kaum verwunderlich, da die 2. Flotte speziell für den Atlantik und wegen der russischen Marine dort eingerichtet wurde. Lewis' Aufgabe ist es, effektiv die Bedrohung durch Russland hochzuspielen, die buchstäblich die einzige potenzielle Herausforderung im Atlantischen Ozean, seinem Operationsgebiet, darstellt.