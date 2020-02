Wer ist an den wirtschaftlichen Problemen Kubas schuld? Reese Erlich Chefkoch Alexis Alvarez war in Panik. Er bereitete gerade ein Gourmet-Menü für Besucher aus den Vereinigten Staaten zu, als der Strom ausfiel. Meistens kocht er mit Erdgas und Holzkohle, aber die werden seinen Mixer voller Biokohl nicht antreiben. Also fand Alexis eine sehr kubanische Lösung. Er steckte den Mixer in einen alten Sack, ging zum nahe gelegenen Krankenhaus, das über Strom verfügte, schloss den Mixer an, ließ ihn 10 Sekunden laufen und ging dann. Presto: ein gesundes und schmackhaftes Eisgetränk. Trotz der Stromkrise und der periodischen Wasserabschaltungen in seiner Stadt San Jose, 20 Meilen südöstlich von Havanna, gelang es Alexis, eine köstliche Mahlzeit mit Meeresfrüchtesuppe, Auberginenlasagne, gebratenem Fisch und Schweinebraten zu produzieren. Alexis gehört zu einer wachsenden Zahl von Lebensmittelunternehmern, die die kubanische Küche neu erfinden und den privaten Sektor ausbauen, genau die Art von Personen, die von der US-Politik profitieren sollten. Aber er macht das 58 Jahre alte US-Embargo für die Stromknappheit verantwortlich. So hat die Trump-Administration im vergangenen Jahr zypriotische und panamaische Tanker sanktioniert, die Öl in die kubanischen Kraftwerke liefern, was wiederum zu Stromausfällen führt. Das US-Embargo gegen Kuba, das 1962 einseitig verhängt wurde, wird von keinem Land der Welt unterstützt. In den letzten 28 Jahren hat die UNO-Generalversammlung mit überwältigender Mehrheit gegen das Embargo gestimmt. Alexis macht auch die kubanischen Behörden für die periodische Knappheit an Konsumgütern verantwortlich, angefangen von Tomaten in Dosen bis hin zu Toilettenpapier. Lastwagen mit genügend Treibstoff können die Waren offenbar nicht konsequent abholen und an die richtigen Geschäfte liefern. "Das ist eine schlechte Verwaltung", sagt er mir. Aber für Alexis und jeden anderen Kubaner, den ich interviewt habe, ist Donald Trump der ultimative Bösewicht. Kubanische Wirtschaftsprobleme Nach dem Zusammenbruch der UdSSR 1991 war Kuba von seinen wichtigsten Handelspartnern und den sowjetischen Wirtschaftssubventionen abgeschnitten. Von 1989-93 brach das kubanische BIP um 35 Prozent ein. Zum Vergleich: Am Tiefpunkt der Großen Rezession in den USA 2007-09 schrumpfte die Wirtschaft um 4,2 Prozent. In den letzten 30 Jahren hat Kuba eine Reihe von Politiken eingeführt, die versuchen, den Sozialismus mit Marktreformen in Einklang zu bringen. Die kubanische Regierung kontrolliert weiterhin wichtige Industrien, unterhält eine kostenlose Gesundheitsversorgung und Bildung und fördert qualitativ hochwertige, subventionierte Kulturveranstaltungen. Aber sie hat auch die Scheinjobs der Regierung abgeschafft und die Beschäftigung in kleinen Unternehmen wie Restaurants und Pensionen gefördert. Heute stellt die Regierung 68 Prozent der Arbeitsplätze zur Verfügung und der private Sektor 32 Prozent. Die kubanische Wirtschaft erlebte einen relativen Aufschwung, nachdem Präsident Barack Obama 2015 die diplomatischen Beziehungen reglementierte. US-Reisende strömten nach Kuba und brachten Hotels, Restaurants und die gesamte Tourismusindustrie in Schwung. Noch 2018 sah ich fünfzig Reisebusse in Havanna aufgereiht, die US-Kreuzfahrtpassagiere empfangen sollten. Die Lockerung des Embargos führte auch zu einer Zusammenarbeit zwischen den USA und Kuba bei der Entwicklung von Arzneimitteln. So führte beispielsweise das New Yorker Mt. Sinai Hospital erfolgreiche Versuche an Menschen für einen kubanischen Lungenkrebs-Impfstoff durch. Trump macht den Fortschritt zunichte Doch 2019 machte Trump viele von Obamas administrativen Veränderungen rückgängig. Er verbot US-Bürgern, sich in kubanischen Regierungshotels aufzuhalten, in staatlichen Restaurants zu essen oder die staatlichen Tourismusagenturen zu nutzen. Dennoch besuchten in den ersten vier Monaten des Jahres 2019 257.000 Menschen aus den Vereinigten Staaten Kuba, Kreuzfahrtpassagiere ausgenommen. Reisen nach Kuba sind weiterhin legal, wenn die Besucher in privat geführten B&Bs übernachten, in privat geführten Restaurants essen und bestimmte andere US-Bestimmungen einhalten. Aber Trump übt weiterhin Druck auf die kubanische Wirtschaft aus, indem er europäische Banken und Unternehmen, die mit Kuba Geschäfte machen, bedroht. Zum Beispiel hat Trump es Amerikanern kubanischer Herkunft, deren Eigentum nach ihrer Flucht aus Kuba in den frühen 1960er Jahren verstaatlicht wurde, erlaubt, europäische Unternehmen zu verklagen, die jetzt in diesen Gebäuden Geschäfte machen. Abbruch der Beziehungen zu Venezuela? Die Trump-Administration will auch die Unterstützung Kubas für die venezolanische Regierung von Nicolas Maduro stoppen. Kuba stellt Venezuela sowohl Ärzte als auch Militärberater zur Verfügung, und Venezuela liefert Öl an kubanische Raffinerien. Trumps Politik zielt darauf ab, die Solidarität Kubas mit Venezuela zu brechen, sagt ein US-Reporter mit Sitz in Havanna. Ein solcher Druck "hat noch nie funktioniert", sagt der Reporter, "und es ist unwahrscheinlich, dass er jetzt funktioniert. Das Embargo trifft die normalen Kubaner - nicht die Regierung". Kanadier und Europäer besuchen weiterhin Kuba. Aber der Rückgang des US-Tourismus seit Mitte letzten Jahres bedeutet weniger harte Währung, um ausländische Waren zu kaufen. Sanktionen gegen Tanker aus Drittländern verringerten die Öllieferungen, erhöhten die Preise an der Zapfsäule und führten zu Engpässen beim Transport von Lebensmitteln in die Städte. Im vergangenen Juli kündigte der kubanische Präsident Miguel Diaz-Canel Pläne zur Erhöhung der Gehälter der Staatsangestellten, zur Abschaffung des Doppelwährungssystems und zur Förderung der Selbstversorgung der Provinzen mit Nahrungsmitteln an. Die Pläne sind in Arbeit, und ihre Wirksamkeit bleibt abzuwarten. Aber eines ist sicher. Das US-Embargo schadet den einfachen Kubanern, ohne dass es zu einer Änderung der kubanischen Regierungspolitik kommt.