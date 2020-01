USA geben zu, dass die Houthis im Jemen kein Stellvertreter des Iran sind, während die Zahl der Toten steigt Joziah Thayer Die Zahl der Todesopfer im Jemen hat nach den im Oktober 2019 vom Armed Conflict Location & Event Data Project veröffentlichten Daten 102.000 erreicht. Seit Beginn des Krieges im Jahr 2015 hat die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika kontinuierlich einen Punkt im Gespräch gehalten: Die Houthis sind ein Stellvertreter des Iran im Jemen. Regierungsvertreter und Vertreter der Massenmedien haben diesen Punkt immer wieder angesprochen, ohne jemals Beweise zur Untermauerung dieser Behauptung vorzulegen. Die wiederholte Behauptung, dass die Houthis ein iranischer Stellvertreter sind, erlaubt der US-Regierung zu versuchen, das, was täglich im Jemen geschieht, zu rechtfertigen. Alles, was die Vereinigten Staaten von Amerika tun müssen, wenn ein Regierungsbeamter eine Frage über den Krieg im Jemen beantworten muss, ist den Iran zu erwähnen. Ganz egal, wie unvertretbar Amerikas Beteiligung am Krieg im Jemen geworden ist, die Rechtfertigung für die Gräueltaten im Jemen wird nie nachlassen, es ist die Schuld des Iran. Die Mainstream-Medien plapperten die Behauptung der Regierung nach, der Iran unterstütze die Houthis, indem sie die Houthis in Artikeln und wichtigen Nachrichtensendungen endlos als "die vom Iran unterstützten Houthis" bezeichneten. Als der Krieg voranschritt und die Zahl der Todesopfer stieg, wurde die internationale Gemeinschaft gegenüber der Gewalt im Jemen gefühllos. Die Vereinten Nationen behaupteten, dass die Zahl der Todesopfer im Jemen drei Jahre lang unverändert bei 10.000 lag. Wenn internationale Gremien wie die Vereinten Nationen die Öffentlichkeit mit Desinformationen, die mit Krieg zu tun haben, absichtlich in die Irre führen, wird eine Strategie aufgezeigt, die seit Vietnam eine Taktik des militärisch-industriellen Komplexes ist. Es liegt im besten Interesse der internationalen Gemeinschaft, den Krieg im Jemen zu zensieren. Frankreich, Italien und Großbritannien haben zu diesem Krieg beigetragen und davon profitiert, ebenso wie Deutschland und Norwegen, die beide später nach öffentlicher Empörung keine Waffen mehr an Saudi-Arabien verkauften. Jedes dieser Länder profitierte von den Gräueltaten im Jemen, wobei sie die Ausrede benutzten, die Houthis seien ein Stellvertreter des Iran und behaupteten, sie würden "die iranische Aggression bekämpfen". Es gibt nicht nur keine direkten Beweise dafür, dass die Houthis ein Stellvertreter des Iran sind, sondern auch eine Menge Hinweise darauf, dass sie es nicht sind. Die Houthis gehören keiner bestimmten Religion an, obwohl sich die Mehrheit um den Zaydi-Zweig des Islam dreht. Der Iran hat eine theokratische Nation auf dem strengen Zwölf-Imam-Islam aufgebaut. Die Houthis glauben an soziale Gerechtigkeit, Antiimperialismus, Nationalismus und Föderalismus. Der Iran glaubt nicht an diese Dinge, der Iran ist keine Föderation oder ein Leuchtturm der sozialen Gerechtigkeit, und im Nahen Osten ist Ideologie alles. Der Jemen ist mehrheitlich sunnitisch. 75% der Bürger im Jemen identifizieren sich als Sunniten und 25% der Bevölkerung als Schiiten. Die Houthis sind seit 1994 eine Vertretung dieser Minderheit im Jemen und blieben bis 2004 eine unbewaffnete politische Bewegung. Die von Zaydi geführten Regierungen regierten den Jemen von 960 bis 1962, und das ist kein Tippfehler. Diese Ideologie ist fast ausschließlich im Jemen verbreitet und wird seit über tausend Jahren praktiziert. Bei dem erzählerischen Vorstoß des Außenministeriums und der Meinungsmacher in den Medien, dass die Houthis eine Rebellengruppe seien, die 2014 aufgrund angeblich vom Iran bereitgestellter Gelder und Waffen aufgetaucht sei, handelt es sich um ignoranten Journalismus und kurzsichtige Diplomatie. Warum fälschlicherweise behaupten, dass die Houthis ein Stellvertreter des Iran sind, und dies als Vorwand benutzen, um Waffen an Saudi-Arabien zu verkaufen, während sie den Jemen in den letzten fünf Jahren bombardiert haben? Weil die Vorstellung, dass die Houthis ein Stellvertreter des Iran sind, zu der allgemeinen, immer wiederkehrenden Erzählung passt, dass der Iran der Bösewicht ist und an allen Fronten bekämpft werden muss. Obwohl es im Jemen aktive Gruppen von ISIS und al-Qaida gibt, werden diese Gruppen nur so nebenbei erwähnt, wobei die vom Iran unterstützten Houthis das Hauptthema im Zusammenhang mit dem Krieg im Jemen sind. Desinformation und unterschiedliche Arten von Propaganda werden benutzt, um die Öffentlichkeit zu verwirren und in die Irre zu führen, vor allem wenn sich die Verbreiter der Propaganda für ihre Handlungen schämen. Nach den jüngsten Daten aus dem Jemen wurden im Jemen schätzungsweise 102.000 Menschen durch direkte Gewalt getötet, wobei diejenigen, die an Unterernährung gestorben sind, nicht eingeschlossen sind. Allein in diesem Jahr wurden etwa 20.000 Menschen getötet, was das tödlichste Jahr im Jemen seit Beginn des Krieges ist. Saudi-Arabien hat seit seiner Intervention im Jahr 2015 über 8.000 Mal die Zivilbevölkerung ins Visier genommen. Diese Kriegsverbrechen wurden nicht im Verborgenen, sondern in aller Öffentlichkeit begangen, und anstatt gegen Saudi-Arabien wegen dieser Gräueltaten im Jemen aufzutreten, kamen globale Mächte wie die USA, Großbritannien, Frankreich und Deutschland zusammen, um Saudi-Arabien mit Mitteln zur Dezimierung des Jemen zu versorgen. Nun haben die Vereinigten Staaten von Amerika zugegeben, dass die Houthis kein Stellvertreter des Iran sind. Brian Cook, der US-Sonderbeauftragte für den Iran, erklärte, dass "der Iran weder für die Houthis spricht, noch die besten Interessen des jemenitischen Volkes im Auge hat". Denise Natali, die stellvertretende Staatssekretärin für Konflikt- und Stabilisierungsoperationen, erklärte: "Nicht alle Houthis unterstützen den Iran." Der Iran warnte die Houthis zunächst, Sanaa nicht zu übernehmen und ihren Putschversuch zu stoppen. Kate Kizer, die politische Direktorin von Win Without War, sagte zu der Website The National Interest: "Es ist an der Zeit, dass die Trump-Administration aufwacht und erkennt, dass die Houthis kein Stellvertreter des Iran sind - etwas, das jeder, der den Jemen kennt, schon immer gewusst hat. Die plötzliche Kehrtwendung des Außenministeriums in Bezug auf die Houthis untergräbt ganz und gar die Argumentation der Regierung, warum das Schüren von Kriegsverbrechen und der größten humanitären Krise der Welt im Jemen gerechtfertigt ist. Es wurde nie eine direkte Verbindung zwischen dem Iran und den Houthis im Jemen hergestellt. Die Vorstellung, der Iran unterstütze die Houthis, wird immer behauptet, aber nie bewiesen. Wenn beauftragte Regierungsvertreter eine Erklärung wie "der Iran bewaffnet die Houthis" abgeben, sollte die Folgefrage lauten: Wie bewaffnet der Iran die Houthis? Anstatt jedoch nach Beweisen zur Untermauerung der Erklärung des Regierungsbeamten zu fragen, wird die Erklärung einfach als Tatsache akzeptiert. Die Presse soll eine Kontrolle der Regierungsmacht sein, nicht das Futter für ihre Propagandakanonen.